Lancement officiel du programme Techniques du génie de la construction – civil et minier au campus du Collège Boréal, à Timmins

Dès septembre prochain, une première cohorte débutera cette formation à Boréal Timmins, contribuant à répondre aux besoins de main-d’œuvre du secteur minier et de la construction dans cette région du Nord de l’Ontario.

TIMMINS, Ontario, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Le Collège Boréal à Timmins a procédé aujourd’hui au lancement du programme Techniques du génie de la construction – civil et minier. En présence de nombreux dignitaires, dont le député fédéral de Kapuskasing-Timmins-Mushkegowuk, Gaétan Malette, et la présidente de la Timmins Construction Association – également coprésidente de Women in Trades and Tech Timmins – Ashley Richards-Gagnon, la haute direction du Collège Boréal a dévoilé les installations et l’équipement qui seront utilisés, dès septembre prochain, par cette nouvelle cohorte du campus de Boréal Timmins.

À propos du programme de Techniques du génie de la construction – civil et minier

D’une durée de deux ans, le programme Techniques du génie de construction civil et minier du Collège Boréal vise à former des professionnelles et professionnels qualifiés dans les domaines de la construction et de l’exploitation minière. Axé sur l’acquisition de compétences à la fois pratiques et théoriques, il prépare les étudiantes et les étudiants à superviser et à gérer efficacement des projets d’ingénierie, traitant de diverses fonctions liées à l’exploitation et à l’extraction de roches minéralisées (dans les mines), de la mise en valeur d’une mine souterraine ou à ciel ouvert ainsi que de la conception et de la construction d’ouvrages de travaux publics. Ce programme permet également de développer une expertise en lecture de plans, en gestion de chantier et en utilisation de logiciels spécialisés, ouvrant ainsi la voie à des carrières prometteuses et stimulantes dans des secteurs clés de l’économie.

Par ce nouvel ajout à son offre postsecondaire, le Collège Boréal à Timmins augmente l’accès à des formations pertinentes aptes à répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises de sa région, tout en proposant une gamme de programmes à la fois connexes et variés aux élèves des conseils scolaires de sa région.

Citations

« L’offre à Timmins du programme Techniques du génie de la construction – civil et minier illustre plusieurs des valeurs fondamentales du Collège Boréal. Ainsi, l’expertise de notre corps professoral et la redevabilité de tout le personnel de notre campus envers les employeurs de la région trouvent ici un exemple caractéristique des efforts déployés par Boréal afin de fournir aux communautés qu’il sert une main-d’œuvre qualifiée et bilingue dans des secteurs propices à leur développement. »

Daniel Giroux – président du Collège Boréal

« Le lancement du programme Techniques du génie de la construction – civil et minier au Collège Boréal est une excellente nouvelle pour notre région. En formant une relève qualifiée ici même dans le Nord de l’Ontario, en français, nous contribuons directement à répondre aux besoins de secteurs clés comme la construction et le secteur minier, tout en renforçant notre économie régionale. Des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour bâtir l’avenir de nos communautés. »

Gaétan Malette – député fédéral de Kapuskasing-Timmins-Mushkegowuk

« Le lancement du programme Technologie du génie de la construction – civil et minier au Collège Boréal constitue une avancée majeure pour le renforcement de la main-d’œuvre du Nord de l’Ontario. En formant les étudiants ici même, à Timmins, ce programme contribuera à répondre à la demande croissante dans les secteurs minier et de la construction, tout en dotant les participants des compétences nécessaires pour se forger une carrière solide et enrichissante dans le Nord. »

George Pirie – député provincial de Timmins

« Le lancement de ce programme représente une étape importante pour notre région et pour l’avenir des secteurs de la construction et des mines dans le Nord de l’Ontario. Les employeurs recherchent des travailleurs qualifiés qui comprennent à la fois les environnements de construction civile et minière, et des programmes comme celui-ci créent des parcours concrets vers des carrières enrichissantes ici même dans le Nord. Nous sommes fiers d’appuyer des initiatives qui renforcent notre main-d’œuvre et créent davantage d’occasions pour la prochaine génération. »

Ashley Richards-Gagnon – présidente de la Timmins Construction Association et

coprésidente de Women in Trades and Tech Timmins

« En tant qu’ancien diplômé de ce programme au campus de Sudbury, je suis vraiment heureux de le voir maintenant offert à Timmins, où j’ai choisi de m’établir. L’obtention de mon diplôme dans ce programme a été la première étape de ma carrière, et j’espère qu’il pourra en être de même pour d’autres étudiantes et étudiants de la région de Timmins. C’est un excellent programme qui offre de solides connaissances techniques ainsi qu’une expérience pratique dans les secteurs minier et de la construction, tout en aidant à former la main-d’œuvre et les leaders de demain dans ces domaines. »

Gilles Paradis – surintendant des services techniques, Kidd Operations

« Boréal Timmins est plus que jamais à l’écoute de ses partenaires et de sa communauté en dévoilant aujourd’hui un programme qui répond, une fois de plus, aux attentes des entreprises de sa région. Grâce à cette formation spécialisée dans les domaines minier et de la construction, nous proposons aux futurs diplômés et futures diplômées de Boréal de s’épanouir dans des carrières valorisantes qui participent à la croissance économique du grand Timmins et du Nord de l’Ontario. »

Mélanie Dufresne – directrice du campus du Collège Boréal à Timmins



Faits en bref

Boréal Timmins propose de nombreux programmes dans les domaines des affaires, des services communautaires, des sciences de la santé et des métiers. La liste complète de ses programmes est disponible sur le site Web du Collège Boréal.





Plus de 3 700 nouveaux emplois liés au secteur minier seront à pourvoir dans la région de Timmins d’ici 2029. La majorité de ces postes s’inscrivent dans les catégories des métiers et de la production, incluant la conduite de camion, l’opération d’équipement et la mécanique d’équipement lourd*.





Les changements technologiques attendus par les entreprises du secteur minier dans la région de Timmins touchent principalement la transformation informatique et numérique, la modernisation des équipements (automatisation, robotique), la collecte de données en temps réel (gestion et analyses de données), le perfectionnement des équipements de protection et de sécurité, ainsi que les véhicules autonomes*.



*Source : Corporation du développement économique de Timmins

Programmes d’études connexes au secteur minier

Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et relations médias

705-560-6673, poste 2722

benoit.clement@collegeboreal.ca



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À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et

à l’épanouissement des diverses collectivités ontariennes qu’il sert. À travers ses 31 campus répartis dans 27 collectivités, le Collège Boréal offre une expertise de haut niveau en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d’apprentissage, de services aux immigrants, de services d’emploi, de formation continue, de formation sur mesure et de recherche appliquée. En savoir davantage

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