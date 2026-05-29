Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation met en place un programme d’actions au cours du marché

TORONTO, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NPS.PR.A, NPS) – Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a mis en place un programme d’actions au cours du marché (le « Programme ACM »). Le Programme ACM autorise l’émission au public, de temps à autre, à la discrétion de la Société, d’un maximum de 100 000 000 $ d’actions privilégiées (les « Actions privilégiées ») et d’un maximum de 100 000 000 $ d’actions de catégorie A de la Société (les « Actions de catégorie A », et conjointement avec les Actions privilégiées, les « Actions »). Toutes les Actions émises dans le cadre du Programme ACM seront vendues au cours du marché en vigueur au moment de la vente par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto (« TSX ») ou de tout autre marché au Canada sur lequel les Actions sont inscrites, cotées ou autrement négociées.

Le volume et le calendrier des distributions dans le cadre du Programme ACM, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de la Société. Le Programme ACM sera en vigueur jusqu’au 28 juin 2028, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par la Société.

Les ventes d’Actions dans le cadre du Programme ACM seront effectuées conformément aux modalités d’une convention de placement d’actions datée du 29 mai 2026 (la « convention de placement d’actions ») avec la Financière Banque Nationale inc. (le « Placeur »).

Les ventes d’Actions seront effectuées au moyen de « distributions au cours du marché » telles que définies dans le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable à la TSX ou sur tout marché pour les Actions au Canada. Étant donné que les Actions seront distribuées aux cours du marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier d’un acheteur à l’autre pendant la période de distribution. Le Programme ACM est offert conformément à un supplément au prospectus daté du 29 mai 2026 (le « Supplément au prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 28 mai 2026 (le « Prospectus préalable de base »).

Des exemplaires du Supplément au prospectus et du Prospectus préalable de base peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier inscrit en communiquant avec lui au moyen de ses coordonnées, ou auprès des représentants du Placeur, et sont également disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Le produit net du Programme ACM sera utilisé pour effectuer un placement, sur une base à peu près également pondérée, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent (définies ci-après) sélectionnées par le gestionnaire de portefeuille qui, au moment du placement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage périodiques : (i) sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne; (ii) versent des dividendes; (iii) ont généralement une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars; (iv) ont des options sur leurs titres de participation qui, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, sont suffisamment liquides pour lui permettre de vendre des options sur ces titres; et (v) ont des antécédents de croissance des dividendes ou, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, ont un potentiel élevé de croissance des dividendes à l’avenir (« Sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent »).

L’objectif de placement des Actions privilégiées est de procurer aux porteurs des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes de 0,1875 $ par Action privilégiée, ce qui représente 7% par année sur un prix du placement des Actions privilégiées de 10,78 $ par Action privilégiée (selon le cours de clôture des Actions privilégiées à la TSX le 28 mai 2026), jusqu’au 28 février 2029, sous réserve d’une prolongation pour des durées successives allant jusqu’à cinq ans, tel que déterminé par le conseil d’administration de la Société (la « Date d’échéance »), et de restituer aux détenteurs le prix d’émission initial de 10,00 $ par Action privilégiée à la Date d’échéance.

Les objectifs de placement des Actions de catégorie A sont de fournir aux porteurs des distributions mensuelles régulières en espèces non cumulatives de 0,18 $ par Action de catégorie A, ce qui représente un rendement de 14% par an sur un prix d’offre d’Actions de catégorie A de 15,45 $ par Action de catégorie A (basé sur le cours de clôture à la TSX des Actions de catégorie A le 28 mai 2026), et la possibilité d’une croissance de la valeur liquidative par Action de catégorie A.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire, gestionnaire de portefeuille et promoteur de la Société et fournit tous les services administratifs nécessaires à la Société. Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour en savoir plus sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquer avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Un supplément au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 28 mai 2026 et contenant des renseignements détaillés importants sur les Actions privilégiées et les Actions de catégorie A offertes a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités similaires dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus préalable de base simplifié peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier inscrit en communiquant avec lui au moyen de ses coordonnées, ou auprès des représentants du placeur mentionné ci-dessus. Les investisseurs doivent lire le supplément au prospectus et le prospectus préalable de base simplifié avant de prendre la décision d’effectuer un placement.

Vous payez généralement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des actions de fonds de placement à la TSX ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les actions sont achetées ou vendues sur un marché boursier, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils achètent des actions d’un fonds de placement et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils les vendent.

La détention d’actions d’un fonds de placement s’accompagne de dépenses et de frais courants. Un fonds de placement exige la préparation de documents de déclaration qui contient des renseignements clés le concernant. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la Société dans les documents publics disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les renseignements prospectifs peuvent se rapporter à des questions mentionnées dans le présent document et à d’autres questions identifiées dans des documents publics relatifs à la Société, aux perspectives d’avenir de la Société et à des événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des déclarations concernant les résultats financiers futurs de la Société. Dans certains cas, les renseignements prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent varier par rapport à ces renseignements prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et nous n’assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Les titres n’ont pas été inscrits en vertu du Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’exemption applicable aux exigences d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.