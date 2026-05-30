Yanik Guillemette — « Le Canada entre en récession pendant que nos politiciens mangent pour 200 000 $ en jet privé »





MONTRÉAL, 30 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les dernières données de Statistique Canada confirment que le pays a officiellement glissé en récession technique, l’entrepreneur et investisseur technologique québécois Yanik Guillemette sonne l'alarme sur l'urgence de dynamiser l'économie canadienne et fustige l'inaction de la classe politique.

L’économie canadienne a fait du surplace au premier trimestre de 2026, enregistrant un deuxième recul trimestriel consécutif du produit intérieur brut (PIB). Pendant que les dépenses des entreprises reculent pour un cinquième trimestre d'affilée, le contraste avec les récentes révélations sur les dépenses gouvernementales indigne le milieu des affaires.

Yanik Guillemette dénonce l'urgence économique face au gaspillage

« Les chiffres d'aujourd'hui prouvent ce que les entrepreneurs crient sur tous les toits depuis des mois : notre économie étouffe », affirme Yanik Guillemette. « Et pourtant, pendant que le pays entre en récession technique et que les entreprises gèlent leurs investissements pour survivre, nos élus trouvent le moyen de facturer 200 000 $ de repas lors de voyages en jet privé. C'est une insulte directe aux travailleurs et aux créateurs de richesse de ce pays. »

La faiblesse de l’investissement en capital et l'essoufflement de la croissance sont, selon lui, les symptômes d'un environnement devenu toxique pour l'innovation.

« Nous avons un besoin urgent d'électrochocs pour dynamiser notre économie, réduire la bureaucratie et retenir nos capitaux », ajoute Yanik Guillemette. « Au lieu de s'attaquer à la lourdeur administrative, aux politiques anti-investissement comme le projet de loi C-22, ou au déclin de la productivité, Ottawa continue de dépenser sans compter. On ne peut pas taxer et réglementer un pays vers la prospérité. »

L'entrepreneur lance un appel à l'action immédiat pour restaurer la confiance des marchés : « Il faut cesser de gérer l'économie comme un buffet à volonté financé par l'argent public et recommencer à soutenir ceux qui bâtissent réellement l'infrastructure de demain. »

À propos de Yanik Guillemette Entrepreneur et investisseur basé à Montréal, Yanik Guillemette contribue au développement stratégique de diverses entreprises technologiques. Il se spécialise dans le Commerce et l'Économie nord-américaine, l'adoption de l'IA pour les PME et la modernisation économique. Il intervient régulièrement sur les enjeux liés au chiffrement, à la souveraineté numérique et aux impacts des politiques publiques sur l'écosystème tech.

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