Zwei babylonische Könige, ein ägyptischer Zollbeamter und ein korsischer Schatz zählen zu den Highlights der TimeLine-Auktion für Antiquitäten und antike Kunst am 2. Juni

HARWICH, (Großbritannien), May 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das britische Auktionshaus TimeLine Auctions, das international für seine bedeutenden Antiquitäten bekannt ist, veranstaltet am 2. Juni 2026 seine diesjährige Auktion „Antiquities & Ancient Art“. Am ersten Tag stehen Spitzenstücke aus Mesopotamien, Ägypten, Griechenland und dem westlichen Mittelmeerraum im Mittelpunkt einer Auktion, die den Zeitraum vom Paläolithikum bis zum Mittelalter umfasst.

Zwei namentlich bekannte mesopotamische Könige stehen an der Spitze des Katalogs. Eine halbkugelförmige Bronzeschale trägt den aus fünf Zeichen bestehenden Keilschriftnamen von Manishtushu von Akkad (ca. 2270–2255 v. Chr., Los 249) und zählt zu den frühesten namentlich zugeordneten königlichen Inschriften, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Aus der Kassitenzeit stammen eine Augenperle aus Achat mit dem Namen Kurigalzu II. (Los 250) sowie ein Rollsiegel aus gebändertem Achat mit einem sumerischen Gebet an den Sturmgott Adad (Los 216).

Die ägyptische Abteilung wird von einer vierzig Zentimeter hohen Basaltfigur des saitischen Zollbeamten Wahibre angeführt, der kniend eine breite Opferschale trägt. Nachdem die beiden Teile der Skulptur im 19. Jahrhundert voneinander getrennt worden waren, gelangten sie über verschiedene Sammlungen und Auktionshäuser schließlich wieder zusammen und werden hier erstmals gemeinsam versteigert (Los 61). Zu den weiteren Höhepunkten der ägyptischen Sektion zählen eine siebzig Zentimeter hohe hohlgegossene Bronzefigur des Osiris aus der 26. Dynastie (Los 81) sowie eine bemalte Holzstele, die Amun in Luxor mit Osiris in Abydos verbindet (Los 65).

Zwei attische Gefäße stehen im Mittelpunkt der griechischen Abteilung. Eine schwarzfigurige Pyxis aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. zeigt den Hochzeitszug einer athenischen Braut; der Empfang in ihrem neuen Zuhause ist auf dem Deckel umlaufend dargestellt (Los 96). Ein rotfiguriger Kolonettenkrater aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. zeigt Europa zusammen mit einer dionysischen Trias und vereint damit zwei Szenen göttlicher Macht auf einem einzigen Gefäß (Los 88).

Aus dem westlichen Mittelmeerraum stammen die sogenannten Gravona-Bronzen: zehn Objekte, die in den 1880er Jahren in einem Eisenbahneinschnitt auf Korsika geborgen und 1924 von Robert Forrer veröffentlicht wurden.

Nach dem ersten Auktionstag wird die Auktion ab dem 3. Juni ausschließlich online fortgesetzt und umfasst antike Kunst aus verschiedenen Sammelkategorien. Den Abschluss des Programms bildet eine Auktion antiker Münzen am 9. und 10. Juni, ergänzt durch Lose aus den Bereichen Gewichte, Wertmarken, Medaillen und Bücher.

Auktionsbeginn: 8:00 Uhr EST / 13:00 Uhr BST.

Gebotsabgabe: Schriftlich, telefonisch oder live online über die TimeLine-Auktionsplattform, LiveAuctioneers, Invaluable oder The Saleroom.

Zahlung: Britische Pfund (GBP) werden akzeptiert. Weltweiter Versand verfügbar.

Fragen: +44 (0) 1277 815121 oder ah@timelineauctions.com .

Online: https://timelineauctions.com

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