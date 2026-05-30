Les champions nationaux sont à l'honneur à la cérémonie de clôture des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026, à Toronto

TORONTO, 30 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Skills/Compétences Canada (SCC) a rendu hommage aux médaillés des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2026 durant la cérémonie de clôture de l’événement. Au cours de la semaine, plus de 500 élèves et apprentis venant de tout le pays se sont affrontés pour remporter le titre de champion national dans plus de 40 domaines de compétition à l’Enercare Centre de Toronto, en Ontario. La liste complète des résultats est affichée sur le site Web de Skills/Compétences Canada.

Les concurrents et les concurrentes les plus talentueux ont reçu une médaille dans six secteurs des métiers spécialisés et des technologies : transport, construction, fabrication et ingénierie, technologie de l'information, services et emploi. Tous ont été évalués selon des normes industrielles strictes et se sont mesurés aux jeunes les plus qualifiés au Canada.

Pendant les OCMT, des milliers d’élèves visiteurs, des dirigeants de l'industrie, des représentants de gouvernement et des célébrités de secteurs industriels ont participé à différentes activités, notamment le Salon des compétences : Démonstration des Premières Nations, des Inuits et des Métis, l'initiative Outiller l’avenir des femmes dans les métiers spécialisés et plus de 50 activités interactives Essaie un métier et une technologie. Parmi les célébrités figuraient Sherry Holmes et Michael Holmes Jr., deux personnalités de la télévision, ainsi que cinq créateurs TikTok, qui se sont joints à nous dans le cadre d’un partenariat avec TikTok Canada qui vise à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes Canadiens en tant que premier choix de carrière viable.

L'objectif de cette compétition nationale est de sensibiliser les jeunes Canadiens aux carrières gratifiantes et lucratives qui s'offrent à eux dans les métiers spécialisés et les technologies. Les OCMT sont la seule compétition nationale réunissant des élèves et des apprentis canadiens dans divers concours consacrés aux métiers et aux technologies.

« Aux OCMT, nous voyons l’avenir de la main-d’œuvre canadienne en action. Cette compétition met non seulement à l’honneur l’excellence dans les métiers spécialisés et les technologies, mais elle encourage aussi les jeunes à faire une carrière gratifiante et très demandée qui fera progresser notre pays », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

De plus, des représentants de l’initiative Objectif avenir RBC ont remis le Prix RBC du meilleur ou de la meilleure de la région d’un montant de 1 500 $ au concurrent, à la concurrente ou à l’équipe de chaque province et territoire qui a obtenu le meilleur score.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) bénéficient du soutien de notre partenaire financier, le gouvernement du Canada, de notre partenaire gouvernemental, le gouvernement de l’Ontario, de notre commanditaire en titre, Home Hardware, et de nos commanditaires présentateurs, A.U. Canada, Cenovus Energy et Air Canada. Les OCMT 2027 auront lieu au BMO Centre du Stampede Park, à Calgary, en Alberta.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter www.skillscompetencescanada.com

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PHOTOS ET VIDÉOS

Consultez la page Flickr de Skills/Compétences Canada pour voir ou téléverser des centaines de photos haute résolution des concurrents et concurrentes en action.

Visionnez la vidéo des faits marquants des OCMT 2026.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube de SCC pour accéder à la diffusion en direct de l'événement et suivre toute l'action. Vous pouvez également visionner des séquences vidéo des jours un et deux de la compétition en cliquant sur ces liens.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266-4771

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7dcb526-5051-43db-94f2-8280d23c0b47/fr