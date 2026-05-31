Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
31.5.2026 klo 13.00
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Hanrahan)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hanrahan, Victoria
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 158758/5/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-26
Kauppapaikka: XNYS
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: US6549022043
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 22713 Yksikköhinta: 16.0179 USD
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 22713 Keskihinta: 16.0179 USD
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-28
Kauppapaikka: XNYS
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: US6549022043
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 21969 Yksikköhinta: 15.5984 USD
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 21969 Keskihinta: 15.5984 USD
____________________________________________
Kaikkien liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 44682 Keskihinta: 15.8117 USD
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com