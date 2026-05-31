Atlas Salt annonce un financement par prise ferme de 10 millions de dollars aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté (LIFE)

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

ST. GEORGE’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 31 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atlas Salt Inc. (« Atlas Salt » ou la « Société ») (TSXV: SALT; OTCQX: SALQF; FRA:9D00) annonce avoir conclu une entente avec Ventum Financial Corp., en son nom et pour le compte de Raymond James Ltée, à titre de co-chefs preneurs fermes et co-chefs de file (collectivement, les « Preneurs fermes »), en vertu de laquelle les Preneurs fermes ont convenu d’acheter, sur la base d’un placement privé par prise ferme, un total de 8 333 400 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 1,20 $ par Action ordinaire (le « Prix d’offre »), pour un produit brut total de 10 000 080 $ (le « Placement »).

La Société a également accordé aux Preneurs fermes une option (l’« Option des preneurs fermes ») leur permettant d’acheter jusqu’à 15 % d’Actions ordinaires supplémentaires au Prix d’offre, pouvant être exercée en tout ou en partie, à tout moment jusqu’à 48 heures avant la clôture du Placement.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« NI 45-106 »), le Placement sera proposé à la vente aux acquéreurs résidant dans toutes les provinces du Canada en vertu de la dispense de financement pour émetteur coté prévue à la partie 5A de la NI 45-106, telle que modifiée par Ordonnance générale coordonnée 45-935 Dispenses de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (LIFE) (la « Dispense de financement pour émetteur coté »). Les Actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre du Placement ne seront pas assujetties à une période de restriction en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les Actions ordinaires pourront également être vendues dans des territoires à l’étranger ainsi qu’aux États-Unis dans le cadre d’un placement privé en vertu d’une ou de plusieurs dispenses des exigences d’inscription de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »).

Un document d’offre (le « Document d’offre ») concernant le Placement est accessible sous le profil de la Société au www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l’adresse www.atlassalt.com. Les investisseurs potentiels devraient lire ce Document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.

Le produit net tiré du Placement sera affecté aux travaux préliminaires et aux activités de préparation du site, à la conception d’ingénierie détaillée et à la planification du développement de la mine, à l’avancement des démarches d’obtention des permis et des études environnementales, à la planification de l’approvisionnement et des études d’équipement, ainsi qu’à l’avancement des initiatives de financement du projet liées au Projet Great Atlantic Salt, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise et de son fonds de roulement, comme décrit plus en détail dans le Document d’offre.

L a clôture du Placement est prévue vers le 11 juin 2026 (la « Date de clôture ») ou à toute autre date pouvant être convenue par écrit entre la Société et les Preneurs fermes. La réalisation du Placement est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans y être limité, la réception de toutes les approbations requises, dont l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ni en vertu des lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ni à des ressortissants américains (U.S. Persons), à moins d’être inscrit en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois étatiques applicables ou de bénéficier d’une dispense de ces exigences.

À propos d’Atlas Salt

Atlas Salt développe la prochaine mine de sel du Canada et s’engage à adopter des pratiques minières responsables et durables. Axée sur l’innovation et l’efficacité, la société est en voie d’apporter une contribution significative au marché nord-américain du sel tout en restant fidèle à ses valeurs de gestion responsable de l’environnementale et d’engagement auprès de la communauté.

Nous nous prévalons d’une protection de type « safe harbour ».

Mise en garde

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient certaines « informations prospectives » et « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, y compris notamment celles relatives au rendement futur, opérationnel ou financier de la Société, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, caractérisées par l’emploi de termes tels que « s’attend », « prévoit », « croit », « a l’intention », « estime », « potentiel », « possible », ou d’expressions similaires, ou par des déclarations selon lesquelles certains événements, conditions ou résultats « seront », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être réalisés. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué portent notamment sur la clôture prévue du Placement, l’approbation par la Bourse de croissance TSX, le dépôt du Document d’offre et l’utilisation prévue du produit du Placement. Les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, et les résultats et événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives reflètent les croyances, opinions et projections à la date à laquelle elles sont formulées et reposent sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables par les parties concernées, sont par nature assujetties à d’importantes incertitudes et contingences d’ordre commercial, technique, économique et concurrentiel. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives, et les parties ont formulé des hypothèses et des estimations fondées sur plusieurs de ces facteurs ou s’y rapportant. Ces facteurs comprennent notamment, sans s’y limiter : le calendrier, l’achèvement et l’obtention des permis requis, les ententes d’approvisionnement et le financement; les fluctuations du prix au comptant et à terme du sel; les événements géologiques, hydrologiques et climatiques; les risques de crédit et de liquidité; les retards dans l’obtention des autorisations gouvernementales; les fluctuations défavorables des prix du marché et de la disponibilité des produits de base et des équipements; ainsi que les autres risques décrits dans les documents publics de la Société. Les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et aux informations contenues dans le présent communiqué concernant ces prévisions. Sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, les croyances, opinions, projections ou autres facteurs, advenant qu’ils changent, sauf dans la mesure prescrite par la loi.