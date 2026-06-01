Solos stärkt Europas Premium-NoLo-Segment – Markteintritt in der Schweiz mit Dealco Swiss

Hallau, Schweiz, June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solos, ein Tochterunternehmen des Ingredient-Spezialisten Prodalim und ein Branchenvorreiter im Bereich No- und Low-Alcohol (NoLo)-Getränke, gab heute eine neue Produktionspartnerschaft in der Schweiz mit der Rimuss & Strada Wein AG in Hallau bekannt. Damit wird der Zugang zu NoLo-Lösungen für Schweizer Weinproduzenten und Getränkemarken erweitert.

Die Partnerschaft integriert das patentierte Aroma Recovery System (ARS) von Solos in die Infrastruktur von Rimuss & Strada. Dadurch wird das europäische Produktionsnetzwerk von Solos gestärkt und gleichzeitig die Soloss-Technologie einem größeren Kreis von Weinproduzenten zugänglich gemacht, die Premium-NoLo-Qualität anstreben. Im Zuge der Zusammenarbeit hat Rimuss & Strada die Geschäftseinheit **Dealco Swiss** gegründet, die sich auf die kommerzielle Produktion und den Kundenservice im Bereich Entalkoholisierung spezialisiert.

„Die Schweiz ist ein wichtiger Schritt in der europäischen Expansion von Solos und passt zu unserer Vision von Premium-Weinen ohne Alkohol, ohne Kompromisse“, sagte Claudia Geyer, CTO von Solos. „Durch eigene Anlagen und rProduktionspartner wie Dealco Swiss schaffen wir eine skalierbare Plattform, die es Produzenten ermöglicht, auf Verbraucherpräferenzen zu reagieren und gleichzeitig Authentizität und sensorische Qualität zu bewahren.

Zum Einsatz kommt eine DeAlcoTec-Vakuumdestillationskolonne von Centec, einem Partner von Solos, der für eine schonende Alkoholentfernung bei niedrigen Temperaturen bekannt ist. Dealco Swiss ermöglicht flexible kommerzielle Produktion mit Chargengrößen von 2.500 bis 30.000 Litern und bietet zusätzlich IFS- und Bio-Zertifizierungen sowie Abfüllmöglichkeiten in verschiedenen Formaten. Die neue Produktionsstätte in der Schweiz verfügt über eine Kapazität von 10 Millionen Litern und erhöht gemeinsam mit den bestehenden globalen Produktionsstandorten von Solos die weltweite Produktionskapazität des Unternehmens auf mehr als 40 Millionen Liter jährlich.

Die Zusammenarbeit in der Schweiz setzt Solos’ internationale Expansion nach Markteintritten in Spanien und Kalifornien fort. Die Expansion nach Lateinamerika ist im Gange.

Über Prodalim

Prodalim ist ein weltweit führender Anbieter von saftbasierten Lösungen und Spezialzutaten und liefert nachhaltige Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie durch eine integrierte „Tree-to-Table“-Lieferkette und globale Präsenz. Weitere Informationen unter prodalim.com.

Über Solos

Solos ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aromarückgewinnung bei Premium-entalkoholisierten Weinen, Bieren und Spirituosen. Das patentierte Aroma Recovery System (ARS) bewahrt originale Aromaprofile für No- und Low-Alcohol-Getränke. Weitere Informationen unter solos-technology.com

Über Rimuss & Strada

Die Rimuss & Strada Wein AG ist ein Schweizer Produzent von Weinen und Schaumweinen mit Sitz in Hallau und verbindet Weinbaukompetenz mit Produktions- und Abfüllkapazitäten. Weitere Informationen unter rimuss&strada.ch

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c90d1f8-10c9-4274-b0bd-4669638bf8ed