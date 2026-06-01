IBA lance Cyclone® iKure, un cyclotron conçu pour la production d’Astate-211 à l’échelle industrielle

Louvain‑la‑Neuve, Belgique, le 1er juin 2026 — IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélérateurs de particules et premier fournisseur mondial de solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce aujourd’hui le lancement du Cyclone® iKure, un cyclotron dédié à la production routinière d’Astate-211 (At-211). Conçu pour l’irradiation par faisceau alpha, ce nouveau cyclotron permet aux fabricants de radiopharmaceutiques, aux instituts de recherche et aux prestataires de soins de santé d’accélérer l’accès aux thérapies alpha ciblées, avec la fiabilité et la qualité requises pour des programmes cliniques.

La thérapie alpha ciblée constitue un domaine de développement important en oncologie de précision. Les isotopes émetteurs alpha délivrent un rayonnement hautement concentré sur une très courte distance, détruisant les cellules cancéreuses avec une précision remarquable, tout en limitant l’exposition des tissus sains environnants1. Parmi les émetteurs alpha, l’At-211 suscite un intérêt croissant en raison de ses propriétés chimiques et de sa demi-vie2. Toutefois, la traduction de ces promesses cliniques en soins routiniers pour les patients se heurte à un défi fondamental : la mise en place d’une infrastructure de production fiable à grande échelle. Avec Cyclone® iKure, IBA entend répondre à ce défi de production.

Cyclone® iKure a été conçu spécifiquement pour les procédés de production d’isotopes At-211. Il a été pensé pour fournir une production d’At-211 constante, à haut rendement et à l’échelle industrielle. Les processus automatisés simplifient les opérations quotidiennes et réduisent au minimum l’exposition des opérateurs aux rayonnements, tandis que les dimensions compactes du système lui permettent de s’intégrer dans des infrastructures de taille limitée, réduisant ainsi la complexité et le coût de préparation des sites. Le système est conçu pour répondre aux exigences applicables en matière de marquage CE et de conformité réglementaire.

Cyclone® iKure s’appuie sur les quatre décennies d’expertise d’IBA dans l’ingénierie des cyclotrons, avec les mêmes fondements technologiques que ceux des plateformes Cyclone® KIUBE, Cyclone® IKON et Cyclone® KEY, utilisées par des producteurs de radiopharmaceutiques et des hôpitaux dans le monde entier. Avec ce lancement, IBA élargit son portefeuille de cyclotrons, allant de l’imagerie diagnostique par tomographie par émission de positons (TEP) et par la tomographie par émission monophotonique (TEMP) à la production d’isotopes alpha pour des fins thérapeutiques.

« La thérapie alpha ciblée présente un potentiel clinique considérable, mais sa mise en œuvre à grande échelle dépend d’une infrastructure de production fiable et évolutive », a déclaré Charles Kumps, Président d’IBA RadioPharma Solutions. « Avec Cyclone® iKure, nous apportons au domaine des thérapies alpha la précision et la fiabilité qui font la réputation d’IBA. Conçu pour la production routinière d’At-211, il vise à aider les acteurs innovants de la radiopharmacie et les cliniciens à passer de programmes en phase de recherche à une application clinique régulière — et ainsi rendre les thérapies alpha ciblées accessibles aux patients qui en ont besoin. »

Le lancement de Cyclone® iKure illustre l’engagement d’IBA à accélérer la transition des médicaments marqués à l’At-211 du laboratoire au patient. La stratégie d’IBA repose sur trois piliers : un produit conçu sur mesure, avec Cyclone® iKure permettant une production routinière d’At-211 à l’échelle industrielle ; un leadership écosystémique, à travers son rôle de leader industriel dans l’initiative ACCELERATE.EU visant à construire l’ensemble de la chaîne de valeur européenne de l’At-211 ; et la capacité de production, grâce à son partenariat stratégique avec Framatome pour explorer un réseau transatlantique de production d’At-211.

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À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

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1 Albertsson P et al; Frontiers in Med (2023),9, 1076210: doi:10.3389/fmed.2022.1076210.

2 Lindegren et al. EJNMMI Radioph. and Chem. (2026) 11, 15 doi:10.1186/s41181-026-00428-0





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