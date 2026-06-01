



BNP PARIBAS PRESENTE LA STRATEGIE DE CROISSANCE

DE SA BANQUE COMMERCIALE EN BELGIQUE (BCEB)

ET RELEVE SES OBJECTIFS DE RENTABILITE

A 22 % DE RONE EN 2028 ET 25 % EN 2030

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er juin 2026

La Banque Commerciale en Belgique (BCEB) est au cœur des priorités stratégiques de CPBS et constitue un contributeur clé des banques commerciales de la zone euro (CPBE) au sein du Groupe BNP Paribas, avec des positions de N°1 sur l’ensemble de ses segments clés : particuliersi, banque privéeii et entreprisesiii. BCEB dispose également d’un modèle de distribution unique, alliant taille critique et flexibilité, avec une part significative de coûts variables.

BCEB poursuit une trajectoire stratégique lui permettant d’assurer une croissance rentable.La banque consolidera ainsi ses trois franchises clients de premier plan en enrichissant son offre et en renforçant la proximité avec ses clients, tout en simplifiant son modèle opérationnel et en accélérant sa transformation digitale. En particulier, le déploiement de l’intelligence artificielle sera accéléré. A titre d’exemple, la fréquence des échanges avec les clients sera renforcée avec notamment un objectif d’interactions via assistant virtuel de près de 7 millions en 2028 contre 1 million en 2025 (soit un TCAM supérieur à 90 % sur 2025-2028).

La trajectoire de BCEB repose sur des fondamentaux solides, combinant une dynamique commerciale robuste et une exécution disciplinée sur 2025–2028 :

Revenus : TCAM 2025-2028 de +9 %, principalement porté par le produit net d’intérêt

Crédits et dépôts : TCAM 2025-2028 d’environ +2 %, avec une structure des dépôts stable

Coefficient d’exploitation : amélioration d’environ 10 points à près de 59 % d’ici 2028, générant en moyenne plus de +5 % d’effet de ciseaux positifs par an

Coût du risque : environ 10 points de base des encours de crédits à la clientèle en moyenne par an, soutenu par un portefeuille à faible risque

RWA : TCAM 2025-2028 inférieur à 1 %, limité à la moitié de la croissance des crédits





La récente remontée des taux longs est marginalement positive pour les banques commerciales de la zone euro du Groupe (CPBE). La trajectoire de croissance des revenus repose sur les hypothèses suivantes : 1) un taux BCE à 2,5 %, puis un retour à 2,0 % à partir de fin 2027 ; 2) un taux long à 2,8 %, puis un retour à 2,6 % ; et 3) une structure des dépôts stabilisée.

Sur cette base, BNP Paribas relève les objectifs de rentabilité de BCEB, avec un RONE avant impôt désormais attendu à 22 % en 2028 (contre 20 % précédemment) et 25 % en 2030 (contre 23 % précédemment), à comparer à 13,6 % en 2025.

La contribution de BCEB à la trajectoire de RoTE du Groupe a été relevée à environ +0,5 % d’ici 2028 (contre environ +0,3 % précédemment), renforçant la trajectoire de RoTE du Groupe attendu au-dessus de 13 % en 2028.

Le Deep Dive dédié à BCEB se tiendra aujourd’hui à 16h30 CET. Les inscriptions sont ouvertes sur le site des relations investisseurs.

A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et territoires et rassemble plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Les activités du Groupe sont structurées autour de trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales et plusieurs métiers spécialisés ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, une passerelle entre les entreprises et les institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. Le Groupe est historiquement implanté sur quatre marchés dans la zone euro : la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe

Press contact

Hélène Luis Arhab – helene.luisarhab@bnpparibas.com – +33 6 70 13 55 21

Hacina Habchi – hacina.habchi@bnpparibas.com – +33 7 61 97 65 20

iN°1 en banque Affluent & Mass Market sur la base d’une analyse interne des parts de marché sur les comptes courants (à partir des données NBB et Febelfin) et sur les crédits hypothécaires (sur la base du rapport mensuel NBB Mortgage Loans) à fin décembre 2025.

iiN°1 en Private Banking & Wealth Management sur la base des actifs sous gestion des clients Affluent, Private Banking et Wealth Management, tels que publiés par De Tijd / L’Echo pour les principales banques privées en Belgique à juin 2025.

iiiN°1 en Corporate Banking sur la base d’une analyse interne 1) de l’ensemble des crédits corporate enregistrés dans le système BECRIS RKO de la NBB (Belgian Extended Credit Risk Information System et 2) N°1 en taux de pénétration auprès des grandes entreprises belges - Source : Coalition Greenwich Voice of Client 2025 Large Corporate Banking Study – Belgium

Glossaire

Coefficient d’exploitation (%) Rapport entre les frais de gestion et les revenus RONE (%) Return On Notional Equity – Rapport entre le résultat net avant impôts annualisé/ Fonds propres alloués moyens sur la même période ROTE (%) Return On Tangible Equity – Rentabilité des fonds propres tangibles du Groupe RWA Risk-Weighted-Assets – Actifs pondérés (AP) TCAM (%) Taux de Croissance Annuel Moyen





Pièce jointe