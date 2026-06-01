Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 22/2026

Sampo Oyj, pörssitiedote, 1.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 22 (25.5.2026 - 29.5.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  25.5.202626.5.202627.5.202628.5.202629.5.2026Viikko 22/2026, yhteensä
AQEUVolyymi1 1193 7497 0025 2382 19419 302
Keskihinta9,289,319,289,199,149,25
CEUXVolyymi101 233211 168133 349221 252153 186820 188
Keskihinta9,309,239,279,169,139,21
TQEXVolyymi15 95554 32323 68750 32935 938180 232
Keskihinta9,299,249,279,169,129,20
XHELVolyymi199 973286 352202 188429 458329 3301 447 301
Keskihinta9,309,249,279,169,139,20
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi318 280555 592366 226706 277520 6482 467 023
Keskihinta9,309,249,279,169,139,20

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 7 014 006 Sammon A-osaketta, mikä on 0,26 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

