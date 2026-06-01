Sampo Oyj, pörssitiedote, 1.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 22/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 22 (25.5.2026 - 29.5.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 25.5.2026 26.5.2026 27.5.2026 28.5.2026 29.5.2026 Viikko 22/2026, yhteensä AQEU Volyymi 1 119 3 749 7 002 5 238 2 194 19 302 Keskihinta 9,28 9,31 9,28 9,19 9,14 9,25 CEUX Volyymi 101 233 211 168 133 349 221 252 153 186 820 188 Keskihinta 9,30 9,23 9,27 9,16 9,13 9,21 TQEX Volyymi 15 955 54 323 23 687 50 329 35 938 180 232 Keskihinta 9,29 9,24 9,27 9,16 9,12 9,20 XHEL Volyymi 199 973 286 352 202 188 429 458 329 330 1 447 301 Keskihinta 9,30 9,24 9,27 9,16 9,13 9,20 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 318 280 555 592 366 226 706 277 520 648 2 467 023 Keskihinta 9,30 9,24 9,27 9,16 9,13 9,20

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 7 014 006 Sammon A-osaketta, mikä on 0,26 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

Lontoon pörssi

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com

Liite