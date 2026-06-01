Sampo Oyj, pörssitiedote, 1.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 22/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 22 (25.5.2026 - 29.5.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|25.5.2026
|26.5.2026
|27.5.2026
|28.5.2026
|29.5.2026
|Viikko 22/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|1 119
|3 749
|7 002
|5 238
|2 194
|19 302
|Keskihinta
|9,28
|9,31
|9,28
|9,19
|9,14
|9,25
|CEUX
|Volyymi
|101 233
|211 168
|133 349
|221 252
|153 186
|820 188
|Keskihinta
|9,30
|9,23
|9,27
|9,16
|9,13
|9,21
|TQEX
|Volyymi
|15 955
|54 323
|23 687
|50 329
|35 938
|180 232
|Keskihinta
|9,29
|9,24
|9,27
|9,16
|9,12
|9,20
|XHEL
|Volyymi
|199 973
|286 352
|202 188
|429 458
|329 330
|1 447 301
|Keskihinta
|9,30
|9,24
|9,27
|9,16
|9,13
|9,20
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|318 280
|555 592
|366 226
|706 277
|520 648
|2 467 023
|Keskihinta
|9,30
|9,24
|9,27
|9,16
|9,13
|9,20
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 7 014 006 Sammon A-osaketta, mikä on 0,26 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite