Arttu Lindroos nimitetty Lassila & Tikanojan Oyj:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

1.6.2026 klo 9.00

Arttu Lindroos nimitetty Lassila & Tikanoja Oyj:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Lassila & Tikanoja Oyj on nimittänyt Arttu Lindroosin (43, B.Sc.) konsernin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Arttu Lindroos aloittaa tehtävässään 1.9.2026 ja raportoi toimitusjohtajalle.

Lindroos siirtyy Lassila & Tikanojalle VR Groupilta, jossa hän toimii liiketoiminnan HR-johtotehtävissä. Hänellä on vahva kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja muutosjohtamisesta työntekijävaltaisissa ja operatiivisesti vaativissa ympäristöissä. Aiemmin hän on työskennellyt vastaavissa tehtävissä Teknos Groupissa ja Posti Groupissa.

“L&T on uudessa vaiheessa puhtaana kiertotalousyhtiönä, ja nyt vahvistamme kykyämme uudistua ja kehittyä. Arttu tuo meille kokemusta ja otetta, jota tarvitsemme vauhdittamaan tätä muutosta”, sanoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

“L&T on uudistunut yhtiö, ja on innostavaa päästä mukaan rakentamaan organisaatiota, jossa suunta on selkeä ja arki toimii”, sanoo Arttu Lindroos.



Arttu Lindroosin kuva ja ansioluettelo on saatavilla yhtiön verkkosivuilla:

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

