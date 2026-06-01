Bull et Foxconn s’associent pour renforcer les capacités industrielles de l’Europe en matière d’infrastructures d’IA

Paris, France – 1er juin 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, et Hon Hai Technology Group (Foxconn), premier fabricant mondial d’électronique et fournisseur de solutions technologiques de premier plan, annoncent une collaboration stratégique visant à produire des infrastructures d’IA et de cloud, depuis l’Europe vers les marchés mondiaux.

Ce partenariat combinera le leadership de Bull dans la conception de systèmes d’IA, leur déploiement et leur mise sur le marché, avec la puissance industrielle mondiale de Foxconn et ses capacités en matière de chaîne d’approvisionnement. Cette collaboration permettra la livraison de solutions d’infrastructures d’IA, incluant des systèmes de calcul et les composants associés, en s’appuyant sur l’usine de Bull à Angers (France) et les sites de Foxconn à Pardubice (République tchèque).

Renforcer une chaîne d’approvisionnement européenne résiliente pour les néo-cloud providers et les « AI Factories »

Cette approche répond aux besoins croissants des initiatives « AI Factories » en Europe et des néo-cloud providers, en renforçant les capacités industrielles régionales, tout en maintenant la compétitivité en termes de coûts, de qualité et de délais de mise sur le marché.

Le partenariat se concentre notamment sur les « AI Factories » et les infrastructures d’IA en Europe, en parfaite cohérence avec la vision stratégique d’une IA souveraine. En ancrant en France la chaîne d’approvisionnement localisée et les capacités de calcul en matière d’IA, cette initiative vise à jouer un rôle clé dans le développement de l’écosystème européen d’IA souveraine. Pour mettre en œuvre ce déploiement stratégique en France, le projet devrait représenter un investissement initial supérieur à 120 millions d’euros.

À l’heure où l’intelligence artificielle devient une infrastructure économique critique, les analyses sectorielles montrent que l’Europe reste fortement dépendante de marchés extérieurs pour des composants et technologies clés, l’exposant à des risques de rupture d’approvisionnement et limitant son autonomie industrielle. Aujourd’hui, l’Europe représente environ 8 % de la capacité mondiale de production de semi-conducteurs, selon ING, et détient moins de 5 % de parts de marché dans plusieurs segments clés des infrastructures d’IA, notamment le cloud et les plateformes de calcul avancé.

Fournir des serveurs et systèmes d’IA de nouvelle génération depuis la France et la République tchèque

Bull et Foxconn se concentreront dans un premier temps sur la montée en capacité industrielle et l’industrialisation de systèmes d’IA, conçus pour répondre à des charges de travail exigeantes telles que l’entraînement et l’inférence. Ces systèmes intégreront des processeurs avancés, notamment des GPU et autres accélérateurs, ainsi que de la mémoire haute performance, du stockage et des technologies d’interconnexion à grande échelle.

Conçus sous forme de systèmes autonomes ou de configurations en racks, ils répondront aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs - entreprises, fournisseurs de cloud et de néo-cloud, institutions de recherche et émergence des « AI Factories » - contribuant ainsi à l’essor d’un écosystème d’IA plus structuré et évolutif, développé au sein des frontières européennes.

D’un point de vue industriel, la fabrication et les premiers tests seront réalisés dans les sites de Foxconn en République tchèque, avant l’assemblage, l’intégration finale et la validation à l’échelle système dans l’usine de Bull à Angers (France).

Pour Emmanuel Le Roux, Directeur général de Bull : « Ce partenariat avec Foxconn accélère notre transformation en positionnant Bull comme un acteur européen de premier plan dans les systèmes d’IA et de cloud, en s’appuyant sur notre expertise technique dans le HPC, avec la capacité de délivrer les infrastructures les plus avancées à grande échelle et dans des délais compétitifs. Il constitue une étape importante dans l’exécution de notre stratégie visant à adresser les néo-cloud providers et les « AI Factories » en Europe, en Inde et en Amérique latine. En unissant nos forces avec Foxconn, nous franchissons une étape concrète pour proposer des infrastructures d’IA compétitives, conçues en Europe, tout en contribuant à un écosystème numérique plus résilient sur le continent. »

Pour Jesse Chao, Head of AI & Quantum chez Foxconn : « En nous appuyant sur notre expertise industrielle mondiale et sur le développement de notre présence en Europe, nous visons à fournir des capacités de production évolutives et de haute qualité afin de soutenir le déploiement des systèmes d’IA conçus par Bull dans la région. Cette collaboration, qui contribue à la construction d’infrastructures d’IA souveraines en Europe, reflète notre engagement à permettre une chaîne d’approvisionnement en IA résiliente et compétitive pour le marché européen. »

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À propos Bull

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web et suivez-nous sur Instagram, LinkedIn, X, et Youtube.

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