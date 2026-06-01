WORLDLINE : Finalisation de la cession du périmètre MeTS - Communiqué

Worldline annonce la finalisation de la cession du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels au Groupe Magellan Partners

Une étape majeure dans le recentrage stratégique du Groupe sur les paiements

Paris - la Défense, le 1er juin 2026 – Worldline [Euronext : WLN], un leader européen des services de paiements, annonce la finalisation de la vente du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels (MeTS) au Groupe Magellan Partners, acteur français et européen de Conseil et de Technologie. La valeur d’entreprise de l’opération s’élève à 400 millions d’euros et le produit net à environ 280 millions d’euros en termes de trésorerie.

Cette opération marque une nouvelle étape du recentrage stratégique et géographique prévu par le plan stratégique North Star 2030, avec pour objectif de concentrer les investissements et innovations sur l’activité coeur du Groupe : les paiements en Europe.

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Le closing de la transaction de l’entité Mobilité & Services Web Transactionnels marque une étape clé dans l’exécution de notre plan North Star, franchie en temps et en heure malgré la complexité de l’opération. Nous sommes désormais pleinement recentrés sur notre cœur de métier et notre expertise : les paiements en Europe. Notre ambition est plus que jamais de devenir le partenaire de référence pour les commerçants et les institutions financières, en les accompagnant dans un environnement toujours plus exigeant en matière de sécurité, de réglementation et de performance technologique. »

Worldline continuera de fournir certains services technologiques et logiciels au Groupe Magellan Partners afin d'assurer la continuité des opérations pendant une période de transition.

Le produit net de l'opération s'élève à environ 280 millions d'euros en numéraire, conformément à la fourchette précédemment indiquée de 250 à 300 millions d’euros. L'écart d'environ 120 millions d'euros entre la valeur d'entreprise et le produit net s’explique principalement par les coûts de mise en autonomie du périmètre, les engagements de retraite, d’autres éléments assimilés à de la dette, ainsi que par l'impôt sur les plus-values. Le produit net de l’opération exclut également environ 40 millions d’euros de trésorerie détenue par l’entité.

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (Mobilité & Services Web Transactionnels, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand et ANZ Worldline Payment Solutions Australia) est estimé entre 590 et 640 M€. Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi le profil financier du Groupe, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers ses activités de cœur de métier.

Worldline salue la réalisation de cette transaction stratégique menée par Magellan Partners et lui souhaite un plein succès dans le développement futur de cette activité.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

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