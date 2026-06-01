FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 25 au 29 mai 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 25/05/2026 au 29/05/2026

Publication du 01/06/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2725/05/2026FR000007475923622,35763XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2726/05/2026FR000007475928322,19859XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2727/05/2026FR000007475920122,2XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2728/05/2026FR000007475930122,2XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/05/2026FR000007475933123,49275XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 09:54:04FR000007475922,4EUR23XPAR1110447-3329b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 09:54:04FR000007475922,4EUR5XPAR1110447-3585b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 09:54:07FR000007475922,4EUR22XPAR1110447-3841b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 11:50:32FR000007475922,4EUR3XPAR1110447-4609b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 11:51:11FR000007475922,4EUR34XPAR1110447-4865b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 11:51:11FR000007475922,4EUR49XPAR1110447-5121b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 15:15:39FR000007475922,4EUR37XPAR1110447-6657b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 15:15:39FR000007475922,4EUR13XPAR1110447-6913b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 15:15:42FR000007475922,2EUR3XPAR1110447-7425b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 15:44:20FR000007475922,2EUR34XPAR1110447-7681b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/05/2026 15:44:23FR000007475922,2EUR13XPAR1110447-7937b145FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 09:04:56FR000007475922,2EUR48XPAR1110447-1793b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 09:05:08FR000007475922,2EUR2XPAR1110447-2049b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 10:15:52FR000007475922,2EUR36XPAR1110447-6913b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 10:16:34FR000007475922,2EUR14XPAR1110447-7169b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 12:22:51FR000007475922,2EUR23XPAR1110447-12289b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 12:23:44FR000007475922,2EUR44XPAR1110447-12545b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 12:24:10FR000007475922,2EUR19XPAR1110447-12801b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 16:32:20FR000007475922,2EUR13XPAR1110447-15361b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 16:32:23FR000007475922,2EUR37XPAR1110447-15617b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 16:44:42FR000007475922,1EUR4XPAR1110447-16897b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 17:19:28FR000007475922,2EUR12XPAR1110447-18689b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/05/2026 17:19:31FR000007475922,2EUR31XPAR1110447-18945b146FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/05/2026 09:05:41FR000007475922,2EUR24XPAR1110447-769b147FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/05/2026 09:06:28FR000007475922,2EUR23XPAR1110447-1025b147FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/05/2026 09:07:08FR000007475922,2EUR21XPAR1110447-1281b147FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/05/2026 13:06:33FR000007475922,2EUR34XPAR1110447-9473b147FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/05/2026 17:23:51FR000007475924EUR25XPAR1110447-34305b149FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/05/2026 17:23:51FR000007475924EUR19XPAR1110447-34561b149FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/05/2026 17:23:54FR000007475924EUR28XPAR1110447-35329b149FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/05/2026 17:23:54FR000007475924EUR16XPAR1110447-35585b149FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/05/2026 17:23:57FR000007475924EUR12XPAR1110447-35841b149FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/05/2026 17:23:57FR000007475924EUR15XPAR1110447-36097b149FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/05/2026 17:23:57FR000007475924EUR3XPAR1110447-36353b149FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

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Déclaration hebdo Transactions du 25 au 29 mai 2026
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