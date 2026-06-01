Moisson Montréal lance un appel à la solidarité : 700000 collations à offrir d’ici la fin de l’été aux enfants

MONTRÉAL, 01 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la fin de l’année scolaire approche, des milliers d’enfants montréalais s’apprêtent à perdre l’accès aux repas et collations offerts à l’école. Pour plusieurs familles, il s’agit pourtant d’un soutien alimentaire essentiel. L’été représente chaque année une période particulièrement difficile, où les besoins demeurent bien présents alors que l’aide alimentaire en milieu scolaire, elle, prend une pause.

Dans ce contexte, Moisson Montréal lance la campagne La faim des vacances afin de mobiliser la population pour offrir des collations nutritives aux enfants pendant l’été.

Aujourd’hui, 36 % des personnes aidées par les organismes accrédités de Moisson Montréal sont des enfants. L’été dernier, grâce à la mobilisation du public et de partenaires engagés, plus de 700 000 collations ont pu être distribuées à près de 10 000 enfants partout à Montréal.

Cette année encore, les besoins demeurent immenses.

« C’est fondamental pour nous d’agir et d’aider les familles et leurs enfants. Une collation ne remplacera jamais un repas, mais pour quelqu’un qui a faim, elle peut réellement changer une journée. Derrière cette campagne, je pense surtout à ces parents qui essaient de tenir le coup tout l’été et à ces enfants qui méritent eux aussi de profiter pleinement de leurs vacances », souligne la directrice générale Chantal Vézina.

Chaque contribution a un impact concret : 1 $ permet d’offrir 2 collations.

Présentée par Lassonde, la campagne peut également compter pour une deuxième année sur l’appui du comédien Pierre-Yves Cardinal à titre d’ambassadeur. Il participe notamment aux capsules de sensibilisation diffusées sur les médias sociaux dans le cadre de la campagne.

« L’été devrait être une période légère pour les enfants. Mais quand on réalise que certains perdent aussi un accès important à la nourriture avec la fin des classes, ça remet les choses en perspective. Si cette campagne peut aider des enfants à passer un meilleur été et permettre à des parents de souffler un peu, je pense qu’on a tous une raison de se mobiliser », affirme Pierre-Yves Cardinal.

La campagne La faim des vacances se déroule jusqu’au 12 juin prochain. Les dons recueillis permettront de soutenir la distribution de collations auprès de milliers d’enfants partout à Montréal pendant toute la saison estivale.

Pour faire un don dès maintenant sur www.lafaimdesvacances.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Éliane Larouche

Conseillère principale communications et affaires publiques

Moisson Montréal

514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org