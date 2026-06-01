Abcourt démarre une campagne de forage sur le site polymétallique de l’ancienne mine Barvue, Secteur de Barraute en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, Québec, 01 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d'annoncer le lancement d'une nouvelle campagne de forage d'environ 2 000 mètres sur le site de l'ancienne mine d'argent et de zinc Barvue, située dans le secteur de Barraute en Abitibi-Témiscamingue, détenue à 100% par la Société.

Les travaux, qui débuteront au cours de la première semaine de juin, s'inscrivent directement dans la stratégie corporative de la Société visant à valoriser ses actifs argentifères de premier plan à la suite de la récente augmentation spectaculaire des cours des métaux.

Objectifs des forages : Cibler un potentiel inexploré en profondeur

Les travaux d'exploration passés, ainsi que l'ancienne exploitation en fosse et en souterrain, n'ont jamais dépassé 200 mètres de profondeur verticale. Au Québec, les gisements de sulfures massifs volcanogènes (SMV) sont enfouis à des profondeurs variables. Si certains gisements affleurent près de la surface, ils s'étendent souvent en profondeur. Nous pouvons comparer géologiquement l’ancienne mine Barvue au gisement de zinc de Matagami, en ce sens que la fameuse tuffite clef est possiblement l’équivalent du tuf gris que l’on retrouve dans les descriptions des unités géologiques présentes à la mine Barvue. Les principales mines de zinc-cuivre-argent du camp de Matagami, tel que Isle-Dieu, Bell-Allard Sud, Bracemac-McLeod, Perséverance et Norita, se retrouvent à des profondeurs variant de la surface jusqu’à plus de 1200 mètres de profondeur.

La nouvelle campagne consistera en quatre forages d'environ 500 mètres chacun. Ils viseront spécifiquement à tester des extensions de plongées riches en argent sous l'ancienne fosse, là où les axes minéralisés d'intérêt convergent. C'est la toute première fois que ces cibles à haute valeur ajoutée seront testées à cette profondeur.

Une histoire riche en production :

La production historique de la mine Abcourt-Barvue (située près de Barraute, en Abitibi) totalise plus de 5,6 millions de tonnes de minerai extraites au cours de deux périodes distinctes :

Période à ciel ouvert (1952-1957) : Environ 5,0 millions de tonnes ont été extraites avec une teneur de 38,74 g/t d'argent et 2,98 % de zinc.





Environ ont été extraites avec une teneur de 38,74 g/t d'argent et 2,98 % de zinc. Période souterraine (1986-1990) : Près de 632 000 tonnes ont été extraites par Mines Abcourt avec une teneur de 131,65 g/t d'argent et 5,04 % de zinc.





Total combiné de production historique :

Minerai traité : ~5 634 500 tonnes

~5 634 500 tonnes Zinc : ~320 millions de livres

~320 millions de livres Argent : ~6,7 millions d'onces





Données historiques : Un gisement d'envergure (Ressources NI 43-101)

La dernière étude d'opportunité économique réalisée par P. Bonneville et F. Baril en 2019 mettait déjà en lumière la robustesse de l'actif. Le tableau suivant compile l'évaluation historique des ressources du gisement de Barvue :

Catégorie de ressources Tonnes (Mt) Argent (g/t) Zinc (%) Mesurées & Indiquées 8,08 55,45 3,06 Inférées 2,03 114,16 2,89 Total (Combiné) 10,11 67,27 3,02



Note : L'étude d'opportunité de 2019 utilisait un prix de l'once d'argent de 16,50 $ USD. Avec un cours actuel dépassant les 70 $ USD, la valeur intrinsèque de ces blocs de ressources bénéficie d'un effet de levier financier de près de 4 fois supérieur.

Les acteurs du projet

Le projet Barvue bénéficie d'une alliance stratégique de premier plan et d'une expertise technique scientifique de classe mondiale :

Un partenaire d'envergure internationale : La campagne de travaux est financée en partie par prêt octroyé le 30 janvier 2026 par Glencore , l'un des plus grands leaders mondiaux de l'industrie minière et du commerce des matières premières. Glencore sera également un soutien d’envergure grâce à leur expertise technique reconnue.





La campagne de travaux est financée en partie par prêt octroyé le 30 janvier 2026 par , l'un des plus grands leaders mondiaux de l'industrie minière et du commerce des matières premières. Glencore sera également un soutien d’envergure grâce à leur expertise technique reconnue. Une direction technique de renom : L'interprétation, la planification et l'exécution des travaux sont confiées au Dr Mathieu Piché, docteur en géologie et à l'emploi d'Abcourt depuis 4 ans. Spécialiste mondialement reconnu des gisements de sulfures massifs volcanogènes (SMV), le Dr Piché possède plus de 40 ans d'expérience en exploration minière.



Dr. Piché a consacré sa thèse de doctorat à l'étude des gisements de sulfures massifs de Matagami au Québec, redéfinissant les modèles géologiques qui ont guidé les vagues d'exploration modernes dans ce secteur. De plus, Il est le concepteur et développeur du logiciel d’exploration géochimique Normat, un outil mathématique et géologique d'avant-garde utilisé à l'échelle de l'industrie pour identifier avec précision les signatures d'altérations hydrothermales associées aux gisements SMV profonds.





EN BREF:

Campagne de 2 000 mètres ciblant des zones riches en argent inexplorées sous l'ancienne fosse.

Partenariat avec Glencore.

Un levier économique majeur : l'étude historique reposait sur un cours de l'argent à 16,50 $ USD/oz, comparé à plus de 70 $ USD/oz aujourd'hui.

Des dirigeants de projet ayant une expertise reconnue mondialement.





Focus marchés : Des minéraux critiques au cœur des priorités géopolitiques nord-américaines

Le zinc et l'argent ne sont plus de simples commodités industrielles. Ils sont aujourd'hui officiellement classés comme des minéraux critiques et stratégiques (MCS). À ce titre, ils se trouvent au centre des priorités économiques et de sécurité nationale des gouvernements du Québec, du Canada et des États-Unis.

Ces trois administrations déploient actuellement des efforts et des subventions massives pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement locales et fiables en Amérique du Nord, visant à réduire la dépendance stratégique envers les marchés asiatiques.

Le Zinc : Identifié par les plans stratégiques gouvernementaux comme un métal de premier ordre pour la transition verte (infrastructures décarbonées, parcs éoliens) et pour l'émergence des technologies de stockage d'énergie à grande échelle.





Identifié par les plans stratégiques gouvernementaux comme un métal de premier ordre pour la transition verte (infrastructures décarbonées, parcs éoliens) et pour l'émergence des technologies de stockage d'énergie à grande échelle. L'Argent : conducteur électrique le plus performant de la planète. Il est classé comme matière critique essentielle par l'industrie de pointe en raison de sa présence obligatoire et non substituable dans les panneaux solaires photovoltaïques, l'électronique de défense, l'aérospatiale et les composants haute performance des véhicules électriques.





Les tableaux ci-dessous illustrent la trajectoire ascendante de ces deux métaux au cours des trois dernières années :

Évolution du prix du Zinc sur 3 ans (USD / tonne)

Année Prix Moyen (Approx.) Contexte de marché 2024 2 650 $ Stabilisation de la demande industrielle globale 2025 2 950 $ Pressions sur les chaînes d'approvisionnement et réduction des stocks 2026 (Actuel) 3 200 $ + Déficit de production mondial et forte demande verte



Évolution du prix de l'Argent sur 3 ans (USD / once)

Année Prix Moyen (Approx.) Contexte de marché 2024 23,50 $ Demande industrielle et technologique soutenue 2025 31,00 $ Accélération de l'intégration dans le secteur du solaire 2026 (Actuel) 70,00 $ + Sommet historique lié à une pénurie structurelle mondiale

Figure 1 : Localisation générale de la propriété Barvue

Figure 2 : Localisation des DEE et des concessions minières, projet Barvue

Figure 3 : Localisation des sites de sondages de la nouvelle campagne de forage

Figure 4 : Vue longitudinale des enveloppes minéralisées et projection des cibles en profondeur





Pascal Hamelin, président et chef de la direction, commente : « Avec la récente hausse du prix de l‘once d’argent, la Société a décidé de valoriser ses projets de sulfure massif volcanogène à l’intérieur même de son porte-folio de propriétés. Nous avons l’expertise interne pour mener à bien l’exploration sur nos projets de métaux de base grâce à la présence dans notre département d’exploration de Dr. Mathieu Piché. Nous pouvons compter sur l’expérience et la compétence d’un des meilleurs géologues au Canada pour l’exploration des sulfures massifs volcanogène en la personne de Mathieu. Cette prochaine campagne de forage marquera la renaissance d’un ancien camp minier argentifère en Abitibi. »

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, et Dr. Mathieu Piché, Géo. ont vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

VP Communication et Développement Corporatif

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : ir@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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