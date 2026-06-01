Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 22, 2026

 | Source: Kalmar Oyj Kalmar Oyj

KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 1.6.2026 KLO 15.00  
    
    
Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 22, 2026 
    
Helsingin Pörssi   
    
PäivämääräOsakemääräKeskihinta/ osakeKokonaishinta
25.5.202610 00042,0144420 144,00
26.5.202610 00042,0710420 710,00
27.5.20267 06543,4787307 177,02
28.5.20267 93542,5585337 701,70
29.5.20264 00043,4898173 959,20
Yhteensä viikolla 2239 00042,55621 659 691,91
    
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.5.2026 
tehtyjen kauppojen jälkeen: 347 610 kpl.  
    
    
Kalmar Oyj:n puolesta   
    
Nordea Pankki Oyj   
    
Sami HuttunenIlari Isomäki  
    
Lisätietoja:   
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
    
Kalmar lyhyesti   
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
www.kalmar.fi    
    
    
    


Liite


Attachments

KALMAR 25.5-29.5.2026 Trades
GlobeNewswire

Recommended Reading

 