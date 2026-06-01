|KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 1.6.2026 KLO 15.00
|Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 22, 2026
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|Osakemäärä
|Keskihinta/ osake
|Kokonaishinta
|25.5.2026
|10 000
|42,0144
|420 144,00
|26.5.2026
|10 000
|42,0710
|420 710,00
|27.5.2026
|7 065
|43,4787
|307 177,02
|28.5.2026
|7 935
|42,5585
|337 701,70
|29.5.2026
|4 000
|43,4898
|173 959,20
|Yhteensä viikolla 22
|39 000
|42,5562
|1 659 691,91
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.5.2026
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 347 610 kpl.
|Kalmar Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
|Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
|Kalmar lyhyesti
|Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
|maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
|laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
|käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
|teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
|maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
