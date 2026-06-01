Mawer offre un nouveau fonds d’obligations à court terme

CALGARY, Alberta, 01 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Gestion de placements Mawer Ltée (« Mawer ») a lancé le Fonds d’obligations à court terme Mawer (le « Fonds »). Ce Fonds s’adresse aux investisseurs ayant un horizon de placement à court ou moyen terme qui recherchent la préservation du capital et la liquidité, tout en visant un rendement supérieur à celui d’un fonds du marché monétaire. Le Fonds est géré activement en fonction des taux d’intérêt, de l’allocation sectorielle et de la sélection des titres, sous la direction de la gestionnaire de portefeuille Crista Caughlin, CFA.

« Les taux à court terme sont très sensibles à la politique monétaire, un aspect sur lequel notre processus macroéconomique met particulièrement l’accent, » explique Mme Caughlin. « Combinée à la vaste couverture des émetteurs par notre équipe de crédit et à nos outils exclusifs de construction de portefeuille, cette approche nous permet, selon nous, d’offrir des rendements constants et ajustés au risque dans ce segment de la courbe. »

À propos de Crista Caughlin



Mme Caughlin est directrice et gestionnaire de portefeuille chez Mawer, qu’elle a rejoint en 2020. Elle agit à titre de gestionnaire principale de la Stratégie d’obligations canadiennes Mawer et de la Stratégie du marché monétaire canadien Mawer. Elle possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des placements, dans des rôles touchant la négociation de titres à revenu fixe, la construction de portefeuilles, la recherche macroéconomique et les stratégies de taux d’intérêt.

Mme Caughlin est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Dalhousie et détient le titre d’analyste financière agréée (CFA).

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée



Fondée en 1974, Mawer est une société de gestion de placements indépendante qui gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et particuliers dans toutes les principales catégories d’actifs. Pour en savoir plus, visitez le site www.mawer.com.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.

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