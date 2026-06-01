EssilorLuxottica: Résultat du paiement du dividende en actions et constatation de l’augmentation de capital correspondante

Résultat du paiement du dividende en actions

et constatation de l’augmentation de capital correspondante

Paris, France (1er juin 2026) – L’Assemblée générale annuelle d’EssilorLuxottica a décidé de donner aux actionnaires la possibilité de recevoir le paiement de leur dividende en actions. Le prix des actions nouvellement émises en paiement de ce dividende a été fixé à 175,06 euros par action. Ce prix est égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée générale annuelle diminuée du montant net du solde du dividende à distribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, le tout arrondi au centime d’euro supérieur.

Les actionnaires ont pu choisir d’opter pour le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 7 mai 2026 et le 28 mai 2026 inclus (sauf pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs tenus par la Société, qui ont exercé l’option au plus tard le 26 mai 2026 par courrier postal ou le 27 mai 2026 via le site internet). À l’issue de cette période, 41 925 217 options ont été exercées en faveur du paiement du dividende 2025 en actions.

Aux fins du paiement du dividende en actions, 957 954 nouvelles actions seront émises, représentant 0,21 % du capital social d’EssilorLuxottica, sur la base du capital social au 30 avril 2026. Le règlement-livraison des actions ainsi que leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront le 3 juin 2026. Les actions ordinaires nouvelles remises en paiement du dividende confèreront les mêmes droits que les actions anciennes et porteront jouissance courante, c’est-à-dire qu’elles donneront droit à toute distribution mise en paiement à compter de leur émission.

Le montant total du dividende versé en numéraire aux actionnaires qui n’ont pas exercé l’option s’élève à 1 669 314 172 euros et sera également payé le 3 juin 2026.

Pour voir la déclaration mensuelle du nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 avril 2026, cliquez ici, puis sur la section « Déclarations mensuelles du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social ».

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