Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 29 mai 2026

RACHAT D’ACTIONS – 1 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 25 au 29 mai 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































25/05/2026 FR0000121204











































































8 749 90,3025 XPAR 25/05/2026 7 251 90,3067 CEUX 25/05/2026 978 90,3141 TQEX 25/05/2026 1 258 90,3255 AQEU 26/05/2026 7 093 86,3646 CEUX 26/05/2026 8 534 86,3700 XPAR 26/05/2026 1 255 86,3612 AQEU 26/05/2026 954 86,3553 TQEX 27/05/2026 8 410 87,3251 XPAR 27/05/2026 7 021 87,4115 CEUX 27/05/2026 960 87,3903 TQEX 27/05/2026 1 261 87,4150 AQEU 28/05/2026 8 176 86,6415 XPAR 28/05/2026 6 845 86,5470 CEUX 28/05/2026 948 86,5401 TQEX 28/05/2026 1 232 86,5439 AQEU 29/05/2026 6 644 87,1319 CEUX 29/05/2026 8 154 87,1845 XPAR 29/05/2026 902 87,1382 TQEX 29/05/2026 1 212 87,1506 AQEU TOTAL 87 837 87,5826

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contact

Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

Pièce jointe