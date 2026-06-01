Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 29 mai 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

 RACHAT D’ACTIONS – 1 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 25 au 29 mai 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		25/05/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		8 74990,3025XPAR
25/05/20267 25190,3067CEUX
25/05/2026 97890,3141TQEX
25/05/20261 25890,3255AQEU
26/05/20267 09386,3646CEUX
26/05/20268 53486,3700XPAR
26/05/20261 25586,3612AQEU
26/05/2026 95486,3553TQEX
27/05/20268 41087,3251XPAR
27/05/20267 02187,4115CEUX
27/05/2026 96087,3903TQEX
27/05/20261 26187,4150AQEU
28/05/20268 17686,6415XPAR
28/05/20266 84586,5470CEUX
28/05/2026 94886,5401TQEX
28/05/20261 23286,5439AQEU
29/05/20266 64487,1319CEUX
29/05/20268 15487,1845XPAR
29/05/2026 90287,1382TQEX
29/05/20261 21287,1506AQEU
   TOTAL87 83787,5826 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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