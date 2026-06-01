Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 mai au 29 mai 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 22 mai au 29 mai 2026

Puteaux, le 1 juin 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 22 mai 2026 au 29 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/05/2026FR001243512114 70027,1688AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/05/2026FR001243512175 31727,1540CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/05/2026FR001243512111 66427,1586TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/05/2026FR001243512187 33927,1506XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/05/2026FR001243512115 85827,4704AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/05/2026FR001243512177 46627,4723CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/05/2026FR001243512111 52427,4712TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/05/2026FR001243512186 55227,4635XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/05/2026FR001243512115 55026,8853AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/05/2026FR001243512176 76526,8908CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/05/2026FR001243512111 33626,8881TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/05/2026FR001243512183 73626,8869XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/05/2026FR001243512115 91826,9408AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/05/2026FR001243512176 90226,9413CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/05/2026FR001243512111 13926,9354TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/05/2026FR001243512183 01126,9348XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/05/2026FR001243512116 53126,5509AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/05/2026FR001243512177 93626,5500CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/05/2026FR001243512111 66326,5408TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/05/2026FR001243512183 02526,5481XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/05/2026FR001243512116 47126,9773AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/05/2026FR001243512177 82626,9732CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/05/2026FR001243512111 69126,9633TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/05/2026FR001243512184 03826,9615XPAR
 Total1 133 95826,9953 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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