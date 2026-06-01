Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 mai au 29 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 22 mai au 29 mai 2026

Puteaux, le 1 juin 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 22 mai 2026 au 29 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/05/2026 FR0012435121 14 700 27,1688 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/05/2026 FR0012435121 75 317 27,1540 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/05/2026 FR0012435121 11 664 27,1586 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/05/2026 FR0012435121 87 339 27,1506 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/05/2026 FR0012435121 15 858 27,4704 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/05/2026 FR0012435121 77 466 27,4723 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/05/2026 FR0012435121 11 524 27,4712 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/05/2026 FR0012435121 86 552 27,4635 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/05/2026 FR0012435121 15 550 26,8853 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/05/2026 FR0012435121 76 765 26,8908 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/05/2026 FR0012435121 11 336 26,8881 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/05/2026 FR0012435121 83 736 26,8869 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/05/2026 FR0012435121 15 918 26,9408 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/05/2026 FR0012435121 76 902 26,9413 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/05/2026 FR0012435121 11 139 26,9354 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/05/2026 FR0012435121 83 011 26,9348 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/05/2026 FR0012435121 16 531 26,5509 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/05/2026 FR0012435121 77 936 26,5500 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/05/2026 FR0012435121 11 663 26,5408 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/05/2026 FR0012435121 83 025 26,5481 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/05/2026 FR0012435121 16 471 26,9773 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/05/2026 FR0012435121 77 826 26,9732 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/05/2026 FR0012435121 11 691 26,9633 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/05/2026 FR0012435121 84 038 26,9615 XPAR Total 1 133 958 26,9953

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe