Yanik Guillemette « Récession au Canada : L’absence d’un leadership gouvernemental fort paralyse l’investissement et fige les décisions d'affaires »





MONTRÉAL, 01 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les récents indicateurs économiques confirment l'état de récession technique au Canada, l’entrepreneur et investisseur technologique montréalais Yanik Guillemette livre un constat sévère sur le manque de direction à Ottawa. Selon lui, la crise actuelle dépasse les simples statistiques : elle est alimentée par une paralysie décisionnelle qui détruit la confiance des entreprises sur le terrain.

En se basant sur les données économiques récentes, l'économie canadienne s'est contractée lors de trois des quatre derniers trimestres, une baisse de performance unique au sein des pays du G7.

Yanik Guillemette dénonce l’impact de la paralysie politique sur le terrain

« Les entreprises ont un besoin urgent de ressentir la présence d’un gouvernement fort, stable et prévisible. L'incertitude actuelle freine radicalement la confiance des investisseurs, et cela affecte l'ensemble de la chaîne économique », affirme Yanik Guillemette. « Sur le terrain, nous observons au quotidien des délais épouvantables, même pour des micro-décisions administratives ou opérationnelles. Tout est ralenti, tout est figé, et cette lourdeur asphyxie l'entrepreneuriat au moment précis où nous aurions besoin d'agilité. »

Ce manque de leadership se traduit par des indicateurs particulièrement alarmants pour le secteur privé :

Chute de l'investissement : L’investissement des entreprises a chuté de 0,7 % au dernier trimestre, marquant le cinquième déclin trimestriel consécutif.

: L’investissement des entreprises a chuté de 0,7 % au dernier trimestre, marquant le cinquième déclin trimestriel consécutif. Fuite massive de capitaux : Plus de 20 milliards de dollars d’investissements nets ont fui l’économie canadienne, illustrée par une sortie massive de 109,3 milliards de dollars contre seulement 88,4 milliards de dollars de capitaux entrants.

: Plus de 20 milliards de dollars d’investissements nets ont fui l’économie canadienne, illustrée par une sortie massive de 109,3 milliards de dollars contre seulement 88,4 milliards de dollars de capitaux entrants. Destruction d'emplois : Le marché du travail subit de plein fouet ce ralentissement avec la perte de 112 300 emplois au cours des trois premiers mois de l’année, poussant le Canada au deuxième rang du taux de chômage le plus élevé du G7 (un tiers de plus qu'aux États-Unis).

Une crise structurelle qui frappe durement les organisations et les ménages

Selon Yanik Guillemette, l'incapacité de l'appareil fédéral à insuffler une direction claire aggrave la vulnérabilité financière des organisations et des citoyens. Les données de l'étude d'Equifax citées dans leur plus récent document révèlent que le volume d'insolvabilité a grimpé de près de 19 % d'une année sur l'autre, atteignant des sommets inégalés depuis 2009.

De plus, les retards de paiement hypothécaires ont bondi de 32 % en un an, alors que le Canada affiche la dette des ménages la plus élevée du G7. La crise sociale se matérialise également dans les banques alimentaires : comme l'indique leur plus récent rapport, un dixième des résidents de la grande région de Toronto dépendent désormais de ces services, après une hausse historique de 340 % des visites depuis 2019.

« Une économie ne redémarre pas sans un signal clair de l'autorité publique », conclut Yanik Guillemette. « Si le gouvernement continue de faire preuve de faiblesse et laisse la bureaucratie ralentir chaque projet, la récession technique actuelle risque de se transformer en une crise structurelle profonde et durable. »

À propos de Yanik Guillemette

Entrepreneur et investisseur basé à Montréal, Yanik Guillemette contribue au développement stratégique de diverses entreprises technologiques. Il se spécialise dans le Commerce et l'Économie nord-américaine, l'adoption de l'IA pour les PME et la modernisation économique. Il intervient régulièrement sur les enjeux liés au chiffrement, à la souveraineté numérique et aux impacts des politiques publiques sur l'écosystème tech.

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