LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 mai 2026

 | Source: LECTRA LECTRA

Programme de rachat d’actions

Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 25 au 29 mai 2026

Paris, le 1er juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 25 mai au 29 mai 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Marché
(MIC Code)
LECTRA25/05/2026FR00000654845 44516,7728XPAR
LECTRA25/05/2026FR0000065484 44816,7981TQEX
LECTRA25/05/2026FR00000654841 10216,7791AQEU
LECTRA25/05/2026FR00000654844 29316,7646CEUX
LECTRA26/05/2026FR000006548414 98816,6986XPAR
LECTRA26/05/2026FR00000654849 80116,7086CEUX
LECTRA26/05/2026FR00000654841 58416,6849AQEU
LECTRA26/05/2026FR00000654841 08016,6879TQEX
LECTRA27/05/2026FR000006548414 70716,8469XPAR
LECTRA27/05/2026FR00000654847 76116,8039CEUX
LECTRA27/05/2026FR00000654841 55316,7803AQEU
LECTRA27/05/2026FR00000654841 08316,7980TQEX
LECTRA28/05/2026FR000006548415 03216,6497XPAR
LECTRA28/05/2026FR00000654849 75716,6475CEUX
LECTRA28/05/2026FR00000654841 64316,6321AQEU
LECTRA28/05/2026FR00000654841 03016,6313TQEX
LECTRA29/05/2026FR00000654846 27017,1716XPAR
LECTRA29/05/2026FR00000654843 25517,2056CEUX
LECTRA29/05/2026FR0000065484 69717,2666AQEU
LECTRA29/05/2026FR0000065484 70417,3118TQEX
  TOTAL102 23316,7783 


A propos de Lectra
A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150. 
Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris B 300 702 305

Pièce jointe


Tags

Lectra industry 4.0 Share buyback program Aggregated disclosure Transactions industrie 4.0 Programme de rachat d'actions Déclaration agrégée transactions

Attachments

LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 mai 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 