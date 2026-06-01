LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 mai 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 25 au 29 mai 2026

Paris, le 1er juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 25 mai au 29 mai 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 25/05/2026 FR0000065484 5 445 16,7728 XPAR LECTRA 25/05/2026 FR0000065484 448 16,7981 TQEX LECTRA 25/05/2026 FR0000065484 1 102 16,7791 AQEU LECTRA 25/05/2026 FR0000065484 4 293 16,7646 CEUX LECTRA 26/05/2026 FR0000065484 14 988 16,6986 XPAR LECTRA 26/05/2026 FR0000065484 9 801 16,7086 CEUX LECTRA 26/05/2026 FR0000065484 1 584 16,6849 AQEU LECTRA 26/05/2026 FR0000065484 1 080 16,6879 TQEX LECTRA 27/05/2026 FR0000065484 14 707 16,8469 XPAR LECTRA 27/05/2026 FR0000065484 7 761 16,8039 CEUX LECTRA 27/05/2026 FR0000065484 1 553 16,7803 AQEU LECTRA 27/05/2026 FR0000065484 1 083 16,7980 TQEX LECTRA 28/05/2026 FR0000065484 15 032 16,6497 XPAR LECTRA 28/05/2026 FR0000065484 9 757 16,6475 CEUX LECTRA 28/05/2026 FR0000065484 1 643 16,6321 AQEU LECTRA 28/05/2026 FR0000065484 1 030 16,6313 TQEX LECTRA 29/05/2026 FR0000065484 6 270 17,1716 XPAR LECTRA 29/05/2026 FR0000065484 3 255 17,2056 CEUX LECTRA 29/05/2026 FR0000065484 697 17,2666 AQEU LECTRA 29/05/2026 FR0000065484 704 17,3118 TQEX TOTAL 102 233 16,7783





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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