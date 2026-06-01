Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 mai 2026

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Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
25 au 29 mai 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-25FR0004125920344587.137025AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-25FR00041259201278587.117998CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-25FR0004125920247687.129988TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-25FR00041259202065587.117352XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-26FR0004125920350086.598671AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-26FR00041259201300086.622427CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-26FR0004125920250086.618840TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-26FR00041259202075086.629219XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-27FR0004125920350086.040200AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-27FR00041259201287786.054648CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-27FR0004125920240986.065919TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-27FR00041259202016586.073434XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-28FR0004125920350084.429100AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-28FR00041259201300084.481146CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-28FR0004125920247384.484189TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-28FR00041259202100084.475814XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-29FR0004125920350084.189486AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-29FR00041259201300084.192400CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-29FR0004125920250084.175440TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-29FR00041259202090284.178784XPAR
   TOTAL19793785.686253 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com   

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/03/2026
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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01 06 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
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