IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 22 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 mai au 29 mai 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/05/2026
|FR0010259150
|3 000
|161,8079
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/05/2026
|FR0010259150
|3 500
|160,9287
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/05/2026
|FR0010259150
|4 000
|159,3918
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/05/2026
|FR0010259150
|4 500
|156,1991
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/05/2026
|FR0010259150
|5 411
|155,8712
|XPAR
|TOTAL
|20 411
|158,3732
Pièce jointe