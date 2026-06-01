IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 22 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 mai au 29 mai 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/05/2026FR00102591503 000161,8079XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/05/2026FR00102591503 500160,9287XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/05/2026FR00102591504 000159,3918XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/05/2026FR00102591504 500156,1991XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/05/2026FR00102591505 411155,8712XPAR
   TOTAL20 411158,3732 

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