Déclaration hebdomadaire TEN rachat d’actions du 25 mai au 29 mai 2026

 | Source: TECHNIP ENERGIES TECHNIP ENERGIES

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 25 mai 2026 au 29 mai 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteurCode identifiant de
l’émetteur (Code LEI)		Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €)Code MIC
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7025/05/2026NL001455947818 57537,5203XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7025/05/2026NL00145594789 11137,5999CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7026/05/2026NL001455947869 76237,2033XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7026/05/2026NL001455947834 53037,2164CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7027/05/2026NL0014559478123 81036,1473XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7027/05/2026NL001455947892 88036,0933CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7027/05/2026NL001455947813 96035,9505TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7027/05/2026NL001455947815 85035,9536AQEU
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7028/05/2026NL0014559478129 00034,9620XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7028/05/2026NL001455947896 00034,9585CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7028/05/2026NL001455947814 00034,9625TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7028/05/2026NL001455947816 00034,9487AQEU
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7029/05/2026NL001455947861 50035,2899XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7029/05/2026NL001455947846 93635,2823CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7029/05/2026NL00145594787 20035,4116TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7029/05/2026NL00145594786 13435,5886AQEU
   TOTAL755 24835,794622 

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.

Contacts 

Relations investisseursRelations médias
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Vice-président Relations InvestisseursResponsable Relations presse & Réseaux sociaux 
Tel: +44 207 585 5051Tel: +33 1 47 78 22 89
Email: Phillip LindsayEmail: Jason Hyonne

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