Déclaration hebdomadaire TEN rachat d’actions du 25 mai au 29 mai 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 25 mai 2026 au 29 mai 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteur Code identifiant de

l’émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) Code MIC TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 25/05/2026 NL0014559478 18 575 37,5203 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 25/05/2026 NL0014559478 9 111 37,5999 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 26/05/2026 NL0014559478 69 762 37,2033 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 26/05/2026 NL0014559478 34 530 37,2164 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 27/05/2026 NL0014559478 123 810 36,1473 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 27/05/2026 NL0014559478 92 880 36,0933 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 27/05/2026 NL0014559478 13 960 35,9505 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 27/05/2026 NL0014559478 15 850 35,9536 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 28/05/2026 NL0014559478 129 000 34,9620 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 28/05/2026 NL0014559478 96 000 34,9585 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 28/05/2026 NL0014559478 14 000 34,9625 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 28/05/2026 NL0014559478 16 000 34,9487 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 29/05/2026 NL0014559478 61 500 35,2899 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 29/05/2026 NL0014559478 46 936 35,2823 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 29/05/2026 NL0014559478 7 200 35,4116 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 29/05/2026 NL0014559478 6 134 35,5886 AQEU TOTAL 755 248 35,794622

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :

https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

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