RIBER: ADAPTATION DES MOYENS ALLOUES AU CONTRAT DE LIQUIDITE ET DE SURVEILLANCE DE MARCHE ET DU TITRE AVEC NATIXIS ODDO BHF 





ADAPTATION DES MOYENS ALLOUES AU CONTRAT DE LIQUIDITE ET DE SURVEILLANCE DE MARCHE ET DU TITRE AVEC NATIXIS ODDO BHF

Bezons, le 1er juin 2026 – 19h00.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 (la « Décision AMF »), RIBER a réduit, ce jour, de 300 000 (trois cent mille) euros, les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF.

Après cette réduction du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants :

6 215 titres

566 631,66 euros

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

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