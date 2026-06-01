Nexans finalise l'acquisition de Republic Wire aux États-Unis

L'acquisition renforce considérablement la présence de Nexans sur le segment attractif et en forte croissance de la basse tension aux États-Unis

La transaction établit une plateforme industrielle et commerciale étendue et diversifiée en Amérique du Nord, soutenant la stratégie de croissance à long terme de Nexans dans l'électrification

Nexans accroît son exposition à des segments portés par une croissance structurelle, notamment la modernisation des infrastructures et l'expansion des centres de données



Paris, le 1er juin 2026 – Nexans annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 100 % du capital social de Republic Wire, Inc. (« Republic Wire »).

Republic Wire est un fabricant américain reconnu de produits en fil de cuivre et d’aluminium basse tension, dont le siège social est situé à Cincinnati, dans l'Ohio. L'entreprise sert des distributeurs de matériel électrique, des opérateurs réseaux et des collectivités aux États-Unis et au Canada.

La finalisation de cette transaction constitue une étape majeure pour Nexans, en établissant une plateforme stratégique dans l'une des plus importantes et des plus dynamiques zones géographiques mondiales pour l'industrie du câble.

L'acquisition renforce significativement la position de Nexans sur le segment de la basse tension aux États-Unis et accroît l'exposition du Groupe aux tendances long terme attractives de l'électrification, portées par la modernisation des infrastructures, l'augmentation de la demande en électricité et des applications en forte croissance telles que les centres de données.

Combinée aux activités nord-américaines existantes de Nexans et à la récente acquisition d'Electro Cables au Canada, Republic Wire crée une plateforme industrielle et commerciale de premier plan, soutenant la poursuite de l'expansion du Groupe dans la région.

En associant les capacités de production reconnues de Republic Wire, son réseau de distribution national et ses relations clients à l'expertise mondiale et à la plateforme d'innovation de Nexans, le Groupe est bien positionné pour accélérer sa croissance et renforcer davantage sa présence au sein de la chaîne de valeur de l'électrification.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « La finalisation de l'acquisition de Republic Wire représente une étape majeure pour Nexans et une avancée significative dans notre expansion en Amérique du Nord. Les États-Unis constituent l'un des marchés du câble les plus attractifs au monde, bénéficiant de puissants vecteurs de croissance structurelle liés à l'électrification, aux investissements dans les infrastructures et à l'accélération de la demande dans les centres de données. Avec Republic Wire, Nexans établit une plateforme industrielle et commerciale stratégique aux États-Unis, renforçant considérablement notre capacité à accompagner nos clients sur ces segments à forte croissance, tout en appliquant notre stratégie visant à accroître notre exposition aux segments à valeur ajoutée de l'électrification. Aux côtés des équipes de Republic Wire, nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de la croissance de Nexans en Amérique du Nord. »

Republic Wire intégrera l'activité PWR-Connect de Nexans à compter du 1ᵉʳ juin et jouera un rôle central dans le développement continu du Groupe en Amérique du Nord.

Conseils

PJT Partners agit en tant que conseil financier exclusif de Nexans ; White & Case LLP agit en tant que conseil juridique.

Deloitte Corporate Finance LLC est intervenu en tant que conseil financier de Republic Wire, Inc.; Taft agit en tant que conseil juridique.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

À propos de Republic Wire

Republic Wire, Inc. est un fabricant américain de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati, dans l'Ohio. Fondée en 1982, la société approvisionne les distributeurs de matériel électrique, les opérateurs réseaux et les collectivités aux États-Unis et au Canada depuis son unique site de fabrication et de distribution, entièrement équipé. La gamme de produits de Republic Wire comprend du fil de cuivre nu, des câbles isolés pour le bâtiment et des fils gainés résistants aux intempéries, au service des secteurs résidentiel, commercial et industriel. La société emploie plus de 200 personnes et distribue ses produits via un réseau national de 18 agences commerciales.

Contacts:

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nexans_h@havas.com

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maellys.leostic@nexans.com

Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

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