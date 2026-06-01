Sentier Transcanadien célèbre ses bénévoles à l’approche de la Journée internationale des sentiers

OTTAWA, Ontario, 01 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la Journée internationale des sentiers, Sentier Transcanadien veut célébrer et soutenir les bénévoles qui prennent soin du réseau de sentiers du Canada. Jusqu’à présent cette année, l’organisme de bienfaisance à engagé 303 200 $ en financement à 119 projets communautaires dans le cadre du son programme annuel de La grande corvée.

Chaque année, des milliers de bénévoles partout au pays offrent leur temps, leur énergie et leurs connaissances du territoire local pour garder les tronçons du Sentier Transcanadien sécuritaires, accessibles et accueillants. À sa septième année, le programme de La grande corvée offre un soutien direct aux groupes de sentiers pour aider les initiatives bénévoles, comme les activités de nettoyage et de réparation de sentier, de plantation d’arbres, d’entretien de sentier, et de formation et de reconnaissance des bénévoles.

Alors que la population canadienne se prépare à célébrer la Journée internationale des sentiers le 6 juin prochain, le programme met en valeur le rôle essentiel que jouent les bénévoles dans l’entretien du réseau canadien de sentiers, que ce soit en ville, en campagne, en région éloignée ou dans les lieux de rassemblement.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants des milliers de bénévoles qui permettent de pérenniser les sentiers canadiens », affirme Stacey Dakin, cheffe des programmes de Sentier Transcanadien. « Nous sommes fiers de soutenir les organismes locaux et les bénévoles dévoués qui prennent soin du Sentier chaque jour. Leurs efforts rendent les communautés plus fortes, améliorent l’accès aux grands espaces et permettent de veiller à ce que tout le monde au pays puisse profiter de sentiers sécuritaires, accueillants et bien entretenus. »

Le Sentier Transcanadien s’étend sur près de 30 000 kilomètres d’un océan aux deux autres et est un projet pancanadien qui prend racine dans les collectivités. Chaque tronçon du Sentier est géré à l’échelle locale, et les groupes communautaires et les bénévoles jouent un rôle important dans l’entretien et l’amélioration du Sentier de façon à ce qu’il reflète les besoins locaux.

En tant que leader national du secteur, Sentier Transcanadien travaille en collaboration avec des groupes de sentier, des municipalités, des communautés autochtones et des partenaires pour offrir du financement, des outils, des formations et du soutien pour les projets qui renforcent le secteur des sentiers du Canada. Le programme de La grande corvée est l’une des façons dont l’organisme aide les groupes de sentier locaux sur le terrain à renforcer leurs capacités en matière de bénévoles et à apporter des améliorations pratiques qui bénéficient aux usagers et usagères des sentiers et aux communautés.

Cette année, le programme de La grande corvée a été généreusement soutenu par Athletic Brewing Company, Columbia Sportswear, Eldorado Gold, TC Energy et le Fonds Toyota pour la durabilité des sentiers.

Subventions du programme de La grande corvée 2026 par province et territoire :

Alberta : 24 500 $

Colombie-Britannique : 24 500 $

Île-du-Prince-Édouard : 2 500 $

Manitoba : 19 500 $

Nouveau-Brunswick : 25 000 $

Nouvelle-Écosse : 32 500 $

Ontario : 62 200 $

Québec : 45 000 $

Saskatchewan : 32 500 $

Terre-Neuve-et-Labrador : 15 000 $

Territoires-du-Nord-Ouest : 17 500 $

Yukon : 2 500 $





Les subventions de La grande corvée sont disponibles à l’année grâce au système de candidatures en continu du Fonds catalyseur du Sentier de Sentier Transcanadien. Les organismes locaux, les groupes de sentier et les partenaires communautaires admissibles peuvent en apprendre plus et faire une demande à sentier.ca/financement.

Personne-ressource pour les médias

Justin Fauteux

Gestionnaire, Communications

jfauteux@tctrail.ca

Ressources

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À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages au monde et il ne cesse de croître. Il traverse l’ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l’échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l’organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l’intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

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