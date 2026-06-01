QUADIENT SA : Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 18 juin 2026

Mise à disposition des documents préparatoires à

l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire

du 18 juin 2026

Paris, le 1er juin 2026

L'avis de convocation, rappelant l’ordre du jour et contenant les informations utiles sur les modalités de tenue de l’Assemblée générale et de participation à celle-ci a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 63 du 1er juin 2026.

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d’administration ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 mai 2026. Le Document d’Enregistrement Universel de Quadient a été déposé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 mai 2026.

Les informations et documents préparatoires relatifs à l’Assemblée générale sont consultables sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante https://invest.quadient.com/fr/assemblees-generales.

Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social de la Société des documents prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct sur le site internet à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/fr/assemblees-generales.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Laura Paxton, Quadient

+33 (0)6 07 30 33 86

l.paxton@quadient.com

financial-communication@quadient.com

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

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