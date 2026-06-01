Le CN fait état du transport des céréales en mai

MONTRÉAL, 01 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’en mai, il avait transporté plus de 2,96 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales de l’Ouest canadien, dépassant le précédent record mensuel de 2,54 MTM établi en mai 2025 et établissant un nouveau record mensuel pour le transport des céréales. Cet exploit s’inscrit dans une tendance de performance solide au fil de la campagne agricole pour le CN, grâce à la demande soutenue à l’exportation, à l’approvisionnement robuste en céréales et à l’efficacité des activités dans l’ensemble de son réseau. Le CN continue d’acheminer des volumes importants par ses corridors d’exportation canadiens. La solide performance du réseau de la Compagnie lui a permis de répondre à la demande des clients tout en maintenant la fluidité de la chaîne d’approvisionnement.

Alors que la saison de croissance s’amorce dans l’Ouest canadien, le CN demeure déterminé à fournir un service constant et fiable pour soutenir les producteurs, les compagnies céréalières et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à une collaboration continue avec ses clients et ses partenaires, le CN positionne son réseau de façon à soutenir les besoins d’expédition actuels et à maintenir une solide performance au cours de la prochaine campagne agricole.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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