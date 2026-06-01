Air Canada publie son Plan d’accessibilité 2026-2029

Le plan met en lumière les travaux en cours, les engagements pris et les avancées constantes pour réduire les obstacles aux voyages et à l’emploi pour les personnes handicapées

MONTRÉAL, 01 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a publié aujourd’hui son Plan d’accessibilité 2026-2029, qui présente les progrès réalisés par la société aérienne depuis son premier plan en 2023, et détaille un plan triennal tourné vers l’avenir visant à réduire de manière constante les obstacles aux voyages et à l’emploi pour les personnes handicapées.





Le Plan d’accessibilité d’Air Canada énumère les objectifs, les travaux en cours et les progrès réalisés dans l’amélioration de l’accessibilité au sein de la société aérienne, dans les domaines prioritaires établis par la Loi canadienne sur l’accessibilité. S’appuyant sur des études et des consultations menées auprès d’experts, de voyageurs et de membres du personnel, ce plan présente 157 initiatives en matière d’accessibilité destinées tant à la clientèle qu’au personnel.

« Air Canada s’engage à soutenir l’accessibilité dans l’industrie du voyage en concevant ses produits, ses services et ses pratiques en matière d’emploi de sorte qu’un plus grand nombre de personnes puissent accéder aux services et aux possibilités qu’elle offre, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. Au cours des trois dernières années, nous avons réalisé des progrès considérables grâce à l’établissement de relations constructives avec les organismes nationaux représentant les personnes handicapées, à l’organisation de groupes de discussion avec la clientèle et le personnel, ainsi qu’à la création d’un Comité consultatif sur l’accessibilité rigoureux alliant la perspective des experts et l’expérience des clients et des employés.

« Notre groupe-ressources d’employés (GRE) Habiletés diverses créé ensuite a permis aux employés handicapés de contribuer à trouver des solutions destinées à éliminer les obstacles et concevoir un lieu de travail plus accessible. Nous avons conscience que les obstacles existants sont complexes et importants, mais nous sommes déterminés à poursuivre ce travail essentiel afin d’assurer des voyages sûrs, dans la dignité et de permettre une expérience de travail inclusive pour les personnes handicapées », a poursuivi M. Rousseau.

« Puisant ses fondements du plan initial de 2023, notre plan 2026-2029 définit des engagements à court et à long terme, assortis de mesures concrètes et claires visant à repérer, à prévenir et à éliminer les obstacles au cours des trois prochaines années, a expliqué Kerianne Wilson, directrice – Accessibilité clientèle à Air Canada. Nos priorités correspondent à ce que les personnes handicapées nous ont dit, ainsi qu’aux domaines où nous pouvons exercer le plus grand impact. ».

« En intégrant l’expérience vécue dans notre processus décisionnel, le GRE renforce notre capacité à élaborer des politiques inclusives, à améliorer les mesures de soutien et à favoriser un sentiment de confiance et d’appartenance accru, a déclaré Christianna Scott, directrice – Diversité, Équité, Inclusion et Accessibilité employés à Air Canada. Enfin, il nous aide à créer un environnement dans lequel chaque personne peut se sentir capable de s’épanouir pleinement et d’apporter sa contribution en toute autonomie. »,

« L’accessibilité ne se résume pas à l’installation de rampes d’accès et à l’adaptation des toilettes. Il faut s’assurer que chaque personne puisse participer pleinement à la vie de sa communauté tout en jouissant d’une véritable indépendance et liberté, a déclaré Meghan Hines, présidente du Comité consultatif sur l’accessibilité d’Air Canada. Lorsque nous concevons des espaces pour tout le monde, nous créons des lieux non seulement accessibles, mais également où l’on se sent chez soi. »

Voici quelques points saillants du Plan d’accessibilité d’Air Canada 2026-2029 :

Amélioration de l’expérience des clients qui utilisent un fauteuil roulant électrique, notamment avec les options de vol et les automatisations, le tout complété par un suivi numérique et des notifications.

Collaboration avec nos partenaires afin de faire évoluer l’expérience de vol, notamment avec le Comité consultatif sur l’accessibilité, les aéroports, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les avionneurs et les fabricants d’aides à la mobilité, ainsi qu’avec d’autres transporteurs aériens.

Amélioration de la disponibilité et de la qualité de l’équipement d’accessibilité, notamment les lève-personnes, les harnais et les fauteuils roulants de bord.

Amélioration de l’assistance à l’embarquement, au débarquement et aux correspondances, y compris dans les petits aéroports.

Élargissement de la formation obligatoire et périodique sur l’accessibilité, fondée sur l’expérience vécue.

Amélioration du recrutement, de l’embauche et des stages afin d’accroître l’emploi de personnes handicapées.

Simplification et automatisation des processus liés aux mesures d’adaptation en milieu de travail.

Amélioration de l’accessibilité des espaces de bureau, des salons et de l’aménagement cabine des appareils.

Intégration de l’accessibilité aux systèmes numériques, aux applications, aux sites Web et aux outils internes.

Intégration des exigences d’accessibilité aux processus d’approvisionnement, ainsi qu’aux contrats conclus avec les fournisseurs.





Lire le Plan d’accessibilité d’Air Canada 2026-2029.

En savoir plus sur nos initiatives et services d’accessibilité.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

Renseignements : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d’Air Canada : aircanada.com

À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b123661a-c20a-4219-b6e4-deb0a446e064/fr