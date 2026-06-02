Bitget lance Reality, une plateforme portée par la vision de son PDG d’une tokenisation de 10 % des actifs

VICTORIA, Seychelles, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle au monde, annonce le lancement de Reality, une plateforme financière agréée spécialisée dans la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA). Grâce à des écosystèmes crypto-natifs, Reality permet aux utilisateurs éligibles du monde entier d’accéder à des actifs financiers traditionnels tokenisés.

En intégrant des actions et des ETF américains tokenisés à l’écosystème de trading élargi de Bitget, Reality offre aux utilisateurs un accès à un marché auparavant limité par les contraintes géographiques, les heures d'ouverture du marché, la fragmentation des plateformes et les obstacles liés au règlement des transactions. Ce lancement marque une étape clé dans la feuille de route que Bitget s’est fixée pour sa plateforme de bourse universelle (UEX), dont l’objectif ultime est de réunir cryptomonnaies, marchés on-chain et accès aux actifs traditionnels au sein d’une seule et même plateforme.

Reality sert de plateforme d’émission des rTokens qui représentent, sur la blockchain, des actions et des ETF cotés en bourse. Chaque rToken est adossé selon un ratio de 1:1 à des actions réelles détenues auprès d’un courtier-négociant américain enregistré auprès de la FINRA et bénéficiant de la protection de la SIPC. Reality applique les normes de transparence les plus strictes du secteur, avec des auditeurs tiers indépendants qui fournissent un tableau de bord de preuve d’actifs en temps réel, ainsi que des rapports d’audit de niveau CPA, afin de garantir à tout moment l’intégrité vérifiable des actifs.

En s’intégrant directement aux pools d’actions américaines, le protocole assure une liquidité importante et des opérations d’entrée et de sortie de niveau institutionnel avec un glissement optimisé, tout en reproduisant l’efficacité des carnets de commandes traditionnels. Les opérations sur titres, y compris les dividendes, les distributions de trésorerie et les fractionnements d’actions, sont prises en compte via un moteur de correspondance déterministe à ratio 1:1. Au niveau de l’écosystème, les RWA de Reality seront nativement intégrés à la plateforme de Bitget. Les principaux cas d’utilisation sont les suivants : utilisation d’actions tokenisées comme marge de compte unifiée en vue de l’optimisation de l’efficacité du capital ; compatibilité totale avec les systèmes de trading algorithmique Grid et Copy Trading ; et déploiement via les produits de staking et de prêt natifs de Bitget.

Reality servira de fournisseur dédié d’actifs du monde réel pour Bitget, en tant que division spécialisée dans la tokenisation des instruments financiers traditionnels. Reality constitue la couche principale où la valeur de marché traditionnelle est standardisée pour être intégrée à l’économie cryptographique. Cet alignement garantit aux utilisateurs de Bitget un accès exclusif et fluide à un environnement sécurisé et réglementé pour le trading de RWA.

« Reality s’inscrit dans la vision des 10 % portée par Bitget : d’ici 2030, près de 10 % des actifs financiers pourraient exister sous forme tokenisée », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Les stablecoins, la rapidité des règlements via la blockchain et l’intérêt croissant des principales plateformes d’échange propulsent les RWA du statut d’expérience innovante à celui d'infrastructure des marchés financiers. Avec Reality, Bitget franchit une nouvelle étape pour rendre cet avenir accessible aux utilisateurs du monde entier. »

Reality s’inscrit dans la continuité de la « vision des 10 % » de Gracy Chen pour le secteur des RWA, selon laquelle la tokenisation n’en est encore qu’à ses débuts. Les fonds monétaires et le crédit privé n’en sont qu’à 0,5 à 1 % de pénétration de leurs marchés respectifs, tandis que les actions tokenisées ne constituent que 0,1 % du marché mondial des actions, estimé à 125 000 milliards de dollars. Selon cette vision portée par Gracy Chen, près de 10 % de tous les actifs financiers pourraient être tokenisés d'ici à 2030.

Ce lancement intervient alors que les actions tokenisées gagnent du terrain sur les marchés mondiaux. Les investisseurs recherchent de plus en plus des produits qui combinent des actifs familiers avec un règlement plus rapide, un accès plus large et une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7. Reality a été conçue afin de répondre à cette demande en intégrant l’exposition aux actifs traditionnels à la plateforme UEX de Bitget, aux côtés du trading de cryptomonnaies, des outils on-chain, des produits d’IA et des offres d’actifs tokenisés existantes.

Dans un premier temps, Reality se concentrera sur l’exposition tokenisée d'une sélection d’actions et d’ETF américains, et prévoit d’élargir son offre d’actifs après son lancement. L’accès au produit, les actifs pris en charge, les fonctionnalités de trading et les conditions d’éligibilité des utilisateurs seront soumis aux lois applicables, aux restrictions régionales concernées, ainsi qu’aux conditions de lancement définitives.

Ce déploiement renforce également la position de Bitget dans le secteur des RWA et s’inscrit dans une dynamique plus large d’expansion vers les actions tokenisées, l’or, les devises, les matières premières et d’autres produits liés aux marchés traditionnels. Avec le lancement de Reality, Bitget étend sa stratégie de bourse universelle (UEX) au-delà du trading de cryptomonnaies et offre ainsi aux utilisateurs du monde entier un accès plus large aux services financiers.

Clause de non-responsabilité

Les actifs tokenisés mentionnés dans le présent communiqué (les « Tokens ») n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933), telle que modifiée (la « Loi »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou les instruments financiers d’aucune autre juridiction. Les Tokens ne peuvent être proposés ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf s’ils sont enregistrés conformément à la loi ou s’ils bénéficient d’une exemption aux exigences d’enregistrement. D’autres interdictions et restrictions s’appliquent selon la juridiction concernée.

Le présent communiqué ne constitue en aucun cas une offre de vente ni une sollicitation d’achat d’actifs, y compris de Tokens. Le trading d’actifs numériques comporte des risques et une volatilité importants. Les performances passées ne sauraient constituer un indicateur des résultats futurs, ni aujourd’hui ni à l’avenir. Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement et aucun profit n’est garanti. Veuillez vous assurer de respecter vos lois et réglementations locales et consulter un conseiller indépendant avant d’investir.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de près de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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