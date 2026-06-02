SEALSQ acquiert Miraex SA, consolidant sa pile verticale souveraine quantique et son Quantum Orbital Space Cloud (QOSC)

GENÈVE, SUISSE, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --



L’acquisition stratégique du pionnier suisse de la photonique complète la couche d’interconnexion quantique, réunissant le silicium post-quantique, l’infrastructure orbitale et la détection quantique distribuée au sein d’une architecture quantique souveraine intégrée de bout en bout.

SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou la « Société »), filiale de WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ : WKEY ; SIX : WIHN) et leader mondial des solutions de semi-conducteurs post-quantiques et de cybersécurité, annonce aujourd’hui l’acquisition de 100 % de Miraex SA (« Miraex »), développeur de solutions d’interconnexion quantique basées sur la photonique, dont le siège est situé à l’EPFL Innovation Park à Ecublens, en Suisse.

Dans le cadre de cette transaction stratégique, SEALSQ a acquis l’intégralité du capital émis de Miraex SA. Cet investissement a été réalisé par l’intermédiaire du Quantum Fund de la Société, SEALQUANTUM.com, une initiative stratégique interne financée par une allocation dédiée de trésorerie visant à accélérer le développement d’une pile verticale souveraine quantique entièrement intégrée. Le Quantum Fund dispose d’un capital approuvé total de 200 millions de dollars, dont plus de 65 millions ont déjà été investis dans plusieurs projets, y compris Miraex.

Cette étape marque une avancée décisive dans l’évolution de la Quantum Sovereign Vertical Stack de SEALSQ, une architecture « Root-to-Qubit » couvrant l’ensemble du spectre des technologies quantiques, depuis les semi-conducteurs résistants aux attaques quantiques jusqu’aux infrastructures spatiales orbitales. Elle constitue également une accélération majeure du programme Quantum Orbital Space Cloud (QOSC), l’initiative phare de SEALSQ visant à déployer une infrastructure sécurisée quantique en orbite terrestre basse (LEO) et au-delà.

LE MAILLON MANQUANT : COMPLÉTER LA PILE VERTICALE SOUVERAINE QUANTIQUE

L’acquisition de Miraex complète la couche d’interconnexion quantique de la Quantum Sovereign Vertical Stack de SEALSQ, assurant le lien critique entre le matériel de calcul quantique et les réseaux de communication quantique. Basée sur une plateforme propriétaire de circuits photoniques intégrés (PIC) en Thin Film Lithium Tantalate (TFLT), la technologie de Miraex permet la conversion de l’information quantique entre les fréquences micro-ondes (domaine des processeurs quantiques supraconducteurs et à spins semi-conducteurs) et les fréquences optiques (support privilégié des communications quantiques), une capacité fondamentale sans laquelle les architectures quantiques distribuées ne peuvent fonctionner à grande échelle.

Les capacités de Miraex s’articulent autour de trois domaines verticaux quantiques qui viennent enrichir la plateforme existante de SEALSQ :

Calcul Quantique Distribué (DQC) : interconnexion de processeurs quantiques distribués afin d’atteindre une puissance de calcul collective dépassant les limites d’un seul système. Détection Quantique (Quantum Sensing) : solutions de détection distribuée basées sur l’intrication photonique pour la navigation de précision, la géophysique, la défense et la surveillance des infrastructures critiques. Réseaux Quantiques (Quantum Networking) : développement de réseaux quantiques mondiaux intriqués, constituant l’épine dorsale du futur Internet quantique et permettant une distribution de clés quantiques (QKD) de bout en bout à l’échelle planétaire.





RENFORCEMENT DU QUANTUM ORBITAL SPACE CLOUD (QOSC)

La technologie photonique de Miraex est particulièrement adaptée aux exigences des infrastructures quantiques spatiales. Les PICs TFLT sont compacts, économes en énergie et naturellement résistants aux radiations, des caractéristiques essentielles pour leur déploiement sur des nanosatellites, CubeSats et au sein de la constellation QOSC. Grâce à cette acquisition, SEALSQ maîtrise désormais l’ensemble des couches technologiques nécessaires à la fourniture d’une connectivité quantique sécurisée de qualité spatiale :

Intégration photonique spatiale : les PICs TFLT de Miraex répondent aux exigences de taille, poids, consommation énergétique et résistance aux radiations nécessaires au déploiement orbital. Distribution de Clés Quantiques (QKD) à grande échelle : les capacités de transduction et de génération d’intrication de Miraex fournissent la couche physique permettant des communications satellitaires théoriquement inviolables. Détection orbitale distribuée : les charges utiles de détection quantique permettront d’étendre les capacités du QOSC à l’observation de la Terre de haute précision, à la navigation souveraine et aux systèmes d’alerte précoce.





LE LABORATOIRE D’INNOVATION SEALQUANTUM.COM ET LE PORTEFEUILLE DU QUANTUM FUND

L’acquisition de Miraex constitue la dernière opération d’une série d’investissements et d’acquisitions stratégiques réalisés via le Quantum Fund de SEALSQ et le laboratoire d’innovation SEALQuantum.com. Ensemble, ces actifs forment une pile verticale souveraine quantique couvrant les semi-conducteurs, le matériel quantique, les infrastructures orbitales et les technologies réglementaires :

Entité Type Rôle stratégique Miraex SA Acquisition totale Interconnexions quantiques photoniques, transduction micro-ondes/optique, QKD et détection quantique. IC'ALPS Acquisition totale Conception ASIC et intégration de cryptographie post-quantique dans des semi-conducteurs critiques. EeroQ Investissement stratégique Informatique quantique basée sur des électrons uniques sur hélium superfluide. ColibriTD Investissement stratégique Optimisation quantique des procédés de fabrication de semi-conducteurs. WISeSat.Space Investissement stratégique Constellation satellitaire LEO sécurisée post-quantique. Quantix Edge Security Joint-venture Centre espagnol de conception, personnalisation et test de semi-conducteurs post-quantiques. WeCan Group SA Acquisition majoritaire Infrastructure blockchain suisse pour conformité KYC/KYB et identité numérique.

Pris ensemble, ces actifs constituent une chaîne de valeur quantique intégrée de bout en bout, allant de la cryptographie post-quantique au niveau des puces jusqu’aux infrastructures satellitaires, aux processeurs quantiques, aux interconnexions photoniques et à la conformité réglementaire souveraine, le tout accessible via SEALQuantum.com.

Déclaration de Carlos Moreira, Président et CEO de SEALSQ

« La finalisation de l’acquisition de Miraex marque un tournant historique pour SEALSQ et pour l’écosystème quantique dans son ensemble. Nous avons passé des années à assembler les éléments nécessaires à la création d’une architecture quantique véritablement souveraine, de bout en bout. Avec l’intégration complète de Miraex, notre Quantum Sovereign Vertical Stack est désormais achevée. L’Internet quantique n’est plus un concept théorique : pour SEALSQ, il constitue désormais une feuille de route concrète que nous pouvons déployer avec nos clients, partenaires et gouvernements.»

Déclaration de Daniel Brau, CEO et cofondateur de Miraex SA

« Rejoindre SEALSQ est l’étape naturelle suivante pour Miraex. Nous avons conçu notre plateforme TFLT PIC comme le tissu connectif de l’écosystème quantique, reliant processeurs, capteurs et réseaux quantiques dans une infrastructure cohérente. Grâce à la portée mondiale de SEALSQ dans les semi-conducteurs, les infrastructures satellitaires et la cryptographie post-quantique, cette vision peut désormais être déployée à l’échelle planétaire.»

Si vous le souhaitez, je peux également fournir une version française entièrement adaptée au style des communiqués de presse de WISeKey/SEALSQ, plus fluide et prête à être publiée.

À propos de Miraex SA

Miraex est une entreprise deep-tech spécialisée dans la photonique, basée à l’EPFL Innovation Park à Ecublens, en Suisse. Elle se concentre sur le développement de circuits photoniques intégrés (PIC) en Thin Film Lithium Tantalate (TFLT). La technologie de Miraex permet l’interconnexion quantique et l’intrication à travers des applications de calcul quantique distribué, de détection quantique et de réseaux quantiques mondiaux.

La société détient un portefeuille de brevets propriétaires couvrant la transduction électro-optique et les architectures de transducteurs à ondes progressives. Elle est également membre primée de la Swiss National Startup Team.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.miraex.com.

À propos de SEALSQ :

SEALSQ est un leader de l’innovation dans les solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Nos technologies intègrent de manière transparente semi-conducteurs, PKI (Public Key Infrastructure) et services de provisioning, avec un accent stratégique sur le développement de cryptographie résistante au quantique et de semi-conducteurs de pointe conçus pour répondre aux défis de sécurité posés par l’informatique quantique. À mesure que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes cryptographiques traditionnelles telles que RSA et l’Elliptic Curve Cryptography (ECC) deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ ouvre la voie dans le développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne pour les données sensibles dans un large éventail d’applications, notamment les jetons d’authentification multifactorielle, l’énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, l’infrastructure réseau IT, l’automobile, ainsi que l’automatisation et le contrôle industriels. En intégrant la cryptographie post-quantique dans nos solutions de semi-conducteurs, SEALSQ garantit aux organisations une protection durable face aux menaces quantiques. Nos produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques, renforçant la résilience et la sécurité dans de nombreuses industries.

Pour plus d’informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez consulter www.sealsq.com.

Déclarations prospectives

La présente communication contient explicitement ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant SEALSQ Corp et ses activités. Ces déclarations incluent des indications relatives à notre stratégie commerciale, notre performance financière, nos résultats opérationnels, des données de marché, ainsi que des événements ou développements futurs anticipés, ainsi que toute autre déclaration qui ne constitue pas un fait historique. Bien que nous estimions raisonnables les attentes exprimées dans ces déclarations, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Ces déclarations impliquent des risques connus ou inconnus, et reposent sur un ensemble d’hypothèses et d’estimations intrinsèquement soumises à des incertitudes importantes, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives.

Les facteurs clés susceptibles, selon nous, d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats anticipés incluent la capacité de SEALSQ à poursuivre des transactions bénéfiques avec des partenaires importants, notamment un nombre limité de clients majeurs ; la demande du marché et les conditions de l’industrie des semi-conducteurs ; ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par SEALSQ auprès de la SEC. Les risques et incertitudes supplémentaires sont décrits dans ces documents.

SEALSQ Corp fournit cette communication à la date des présentes et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qu’elle contient, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

SEALSQ Corp.

Carlos Moreira

Président & CEO

Tél. : +41 22 594 3000

info@sealsq.com

Relations investisseurs SEALSQ (USA)

The Equity Group Inc.

Lena Cati

Tél. : +1 212 836-9611

lena.cati@theequitygroup.com