Bitget s’attaque au burn-out des traders dans une nouvelle série de vidéos UEX

VICTORIA, Seychelles, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, lance « UEX Traders’ Secret », une série de vidéos humoristiques en trois parties qui met en lumière les réalités du trading moderne, entre stress des marchés, fatigue numérique liée aux plateformes et nécessité d’une présence permanente sur les marchés. Diffusée sur les réseaux sociaux officiels de Bitget, cette campagne utilise des situations du quotidien et un humour basé sur l’auto-dérision pour illustrer la manière dont l’IA, l’automatisation et les environnements de trading intégrés redéfinissent l’expérience des traders.

Cette campagne s’inscrit dans un contexte où les pratiques de trading deviennent de plus en plus multi-actifs et en flux continu. Aujourd’hui, les traders jonglent fréquemment entre cryptomonnaies, actions, matières premières et événements macroéconomiques, tout en devant gérer de nombreuses plateformes, stratégies et flux d’informations. Dans un contexte d’interconnexion croissante des marchés, la demande pour des outils facilitant l’expérience de trading et réduisant les frictions entre classes d’actifs connaît une forte progression, une orientation qui s’inscrit au cœur du projet de bourse universelle de Bitget.

Le premier épisode, intitulé « Stop à la chute de cheveux — Laissez l’IA trouver de l’alpha pour vous », se concentre sur l’un des effets secondaires non officiels du trading : le stress. Cet épisode présente l’écosystème d’IA de Bitget, notamment GetAgent, GetClaw et Agent Hub, et montre comment les traders peuvent s’appuyer sur des outils basés sur l’IA pour surveiller les marchés et identifier les opportunités en continu.

Le deuxième épisode, intitulé « Le trading multiplateforme vous fait vieillir avant l’heure — Une seule plateforme simplifie tout », aborde la difficulté de naviguer dans des environnements de trading fragmentés. Sous la forme d’un récit inspiré de l’univers des soins de la peau, l’épisode met en avant Bitget UEX, une plateforme qui regroupe cryptos, actions et matières premières au sein d’un environnement de trading unifié.

Intitulé « Libérez-vous du stress — laissez les bots trader pour vous pendant que vous dormez », le dernier épisode de la série de vidéos explore les exigences des marchés qui fonctionnent en continu et le rôle croissant de l’automatisation. Cet épisode met en avant les bots de trading de Bitget ainsi que son écosystème de copy trading sur les différentes catégories de marchés (spot, produits dérivés, CFD, actions et métaux précieux).

« De nos jours, l’activité de trading implique de suivre un nombre sans précédent de marchés, d’actifs et d’informations », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « UEX a été conçue pour simplifier cette expérience grâce à l’IA et pour rassembler les marchés sur une seule plateforme, et notre campagne reflète cette réalité avec humour. »

Cette série s’inscrit dans le cadre de l’initiative plus large de bourse universelle de Bitget, qui combine outils alimentés par l’IA, automatisation et accès multi-actifs (cryptomonnaies, actions, matières premières et marchés tokenisés) au sein d’un seul et même écosystème.

La série « UEX Traders’ Secret » est désormais disponible sur les réseaux sociaux officiels de Bitget.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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