AROBS et Thot IT Solutions s’associent pour proposer une offre DORA-as-a-Service aux institutions financières européennes

CLUJ-NAPOCA, Roumanie et AMSTERDAM, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AROBS , groupe technologique roumain coté à la Bourse de Bucarest, et Thot IT Solutions, société luxembourgeoise propriétaire de la plateforme de conformité RegCover, ont conclu un partenariat stratégique afin de proposer aux institutions financières européennes une offre intégrée DORA-as-a-Service.

Ce partenariat répond à la demande croissante en matière de résilience opérationnelle, de gestion des risques liés aux TIC et de surveillance des prestataires tiers, depuis que le règlement DORA (Digital Operational Resilience Act) est devenu pleinement applicable dans l’ensemble de l’Union européenne en janvier 2025. Le règlement DORA couvre environ 22 000 entités financières au sein de l’Union européenne, parmi lesquelles des banques, des compagnies d’assurance, des entreprises d’investissement, des établissements de paiement, des prestataires de services sur crypto-actifs ainsi que des succursales européennes d’institutions ayant leur siège hors d’Europe.

Ce partenariat est annoncé aujourd’hui lors de Money20/20 Europe à Amsterdam, le principal événement européen consacré aux services financiers et à la fintech.

RegCover est une plateforme conçue pour répondre aux exigences d’audit, structurée autour des cinq piliers du règlement DORA. Elle remplace la documentation statique par un suivi de la conformité en temps réel et des workflows opérationnels. La plateforme permet aux institutions financières de gérer en continu leurs obligations de conformité, la surveillance des prestataires tiers, les actions correctives et les processus de gouvernance.

AROBS assurera la mise en œuvre, l’intégration, la personnalisation et l’assistance opérationnelle à long terme auprès des institutions financières adoptant RegCover. AROBS dispose d’une solide expérience dans le secteur des services financiers, notamment grâce à des projets réalisés dans les domaines des systèmes bancaires centraux (core banking), de l’intégration numérique des clients, du reporting réglementaire, de la gestion des risques et des logiciels d’entreprise destinés aux institutions financières d’Europe centrale et orientale, du Benelux et du Royaume-Uni. Ensemble, les deux entreprises proposent une solution intégrée de conformité au règlement DORA, associant une plateforme logicielle, des services de mise en œuvre et un accompagnement opérationnel.

Pierre Castagne, responsable des services financiers au sein du groupe AROBS, a déclaré : « Depuis plus de vingt ans, nous développons des technologies essentielles au fonctionnement des institutions financières européennes. Nous savons comment elles sont structurées, comment leur gouvernance fonctionne et quels sont les facteurs qui favorisent ou freinent la réussite des initiatives de conformité. La plateforme RegCover est la solution idéale pour répondre aux exigences du règlement DORA. Notre rôle est de veiller à ce qu’elle réponde pleinement aux besoins de chaque client : intégrée, ancrée dans les opérations et conçue pour durer au-delà de chaque cycle d’audit. »

« Chez Thot IT Solutions, nous sommes convaincus qu’une véritable résilience opérationnelle repose sur la combinaison d’une expertise sectorielle approfondie et d’un engagement en faveur d’une mise en œuvre fluide des solutions RegTech. Alors que DORA redéfinit le paysage réglementaire, notre mission est de fournir à nos clients des solutions robustes et adaptables, leur permettant non seulement d’assurer leur conformité, mais aussi de renforcer leur avantage concurrentiel », a déclaré Hervé Decker, associé chez Thot IT Solutions.