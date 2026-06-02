Nanobiotix rejoint l'indice Euronext Tech Leaders

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, a annoncé aujourd'hui son entrée dans le segment Euronext Tech Leaders et dans l’indice Euronext Tech Leaders, une initiative phare d’Euronext dédiée à accroître la visibilité et l'attractivité des principales entreprises technologiques européennes à forte croissance auprès des investisseurs internationaux.

« Nanobiotix a été fondée sur la conviction que l'application de la physique à la médecine pouvait ouvrir de nouveaux pans thérapeutiques », a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. « Notre entrée dans le segment des leaders technologiques d'Euronext reconnaît non seulement les progrès réalisés en tant qu'entreprise, mais aussi le potentiel plus large de l'innovation basée sur la physique pour contribuer de manière significative à l'avenir de la santé. Nous sommes honorés de rejoindre cette communauté d'innovateurs européens et nous sommes impatients de poursuivre notre mission de développer de nouvelles thérapies conçues pour révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients. »

Lancée par Euronext en 2022, l'initiative Euronext Tech Leaders réunit un groupe restreint d'entreprises reconnues pour leur innovation, leur profil de croissance et leur contribution à l'écosystème technologique européen. Les membres bénéficient d'une visibilité accrue auprès des investisseurs internationaux, de l'accès à un large réseau de participants au marché et de la participation à une gamme d'événements et d'initiatives conçus pour soutenir la croissance à long terme.

Pour Nanobiotix, l’entrée dans le segment Euronext Tech Leaders reflète la position de l'entreprise à l'intersection de la nanotechnologie, de la physique et de la médecine, alors qu'elle développe un portefeuille de plateformes nanothérapeutiques basées sur la physique, conçues pour répondre à des besoins médicaux majeurs non satisfaits.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient une filiale à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions « safe habor » du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant le potentiel bénéfice thérapeutique de l’approche Nanobiotix nanothérapeutique, la faisabilité et l’innocuité de JnJ-1900, et la potentielle efficacité et la durabilité long-terme. Les mots tels que « peut », « s’attend », « a l’intention », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires visent à indiquer des déclarations ou énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives avec les énoncés prospectifs de Nanobiotix y compris les risques liés aux risques inhérents à l’activité de recherche et développement de produits candidats, tels que le risque que les données préliminaires ne permettent pas de prédire des résultats positifs lors d'essais cliniques ultérieurs. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais, intitulé « Form 20-F », déposé auprès de la SEC le 31 mars 2026 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », et dans le document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026 à la rubrique « Chapitre 1.5. Facteurs de Risques », et dans tout autre document que déposera Nanobiotix auprès de la SEC et de l’AMF, ces documents étant disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. et sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf.org. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la législation le requière, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces énoncés prospectifs.

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