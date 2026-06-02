Sichern Sie sich ein Premium-Hospitality-Erlebnis bei der WM! ZOOMEX eröffnet seinen WM-Karneval mit einem Preispool von 300.000 $

VICTORIA, Seychelles, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während das globale Fußballfieber 2026 weiter steigt, hat die weltweit tätige Handelsplattform für digitale Vermögenswerte ZOOMEX offiziell ihre Kampagne „ Gewinnen Sie eine Reise zur WM! “ gestartet. Mit einem Gesamtpreispool von 300.000 $ und Premium-Hospitality-Erlebnissen für die WM lädt die Kampagne Nutzer weltweit ein, an einer jährlichen Feier teilzunehmen, die sowohl für Trader als auch für Fußballfans geschaffen wurde.

Während des Kampagnenzeitraums haben Nutzer, die die vorgegebenen Kontrakthandels-Aufgaben erfüllen, die Möglichkeit, am Gesamtpreispool von 300.000 $ teilzuhaben und dabei vielfältige Belohnungen freizuschalten, darunter USDT-Boni, Testmittel, BTC-Positionseröffnungs-Gutscheine, Rabattgutscheine, Reisezuschüsse und Premium-Support für Spieltage. Die ausgewählten Hospitality-Erlebnisse umfassen Vor-Ort-Erlebnisse zu bestimmten Gruppenspielen, Halbfinals und dem Finale, einschließlich Sitzplätzen, Spieltag-Hospitality und Reiseunterstützung. Die genauen Belohnungsdetails, Kontingente, Spielplanungen und Verteilungsregeln sind auf der offiziellen ZOOMEX-Kampagnenseite einsehbar.

Die ZOOMEX-WM-Trading-Kampagne läuft vom 28. Mai bis 28. Juni 2026 mit einem Gesamtpreispool von bis zu 300.000 $. Während der Kampagne haben Nutzer, die die vorgegebenen Kontrakthandelsvolumina erreichen, die Möglichkeit, große Belohnungen freizuschalten, darunter Tickets für WM-Gruppenspiele, VIP-Tickets für die Halbfinals und VIP-Tickets für das Finale. Nutzer können außerdem hochwertige USDT-Barprämien, Reisezuschüsse, Flugzuschüsse und Hotelzuschüsse gemäß den offiziellen Kampagnenregeln einlösen.

Die Kampagne läuft vom 28. Mai bis 28. Juni 2026. Als Kernmechanismus der Kampagne verbindet ZOOMEX die globale Fußballbegeisterung mit den Handelsaufgaben auf der Plattform und bietet Nutzern aller Stufen ein ansprechenderes und lohnenderes Teilnahmeerlebnis. Während der Kampagne haben Nutzer, die die vorgegebenen Kontrakthandelsvolumina erreichen, die Möglichkeit, die entsprechenden Belohnungsstufen freizuschalten, darunter Premium-Hospitality-Erlebnisse, USDT-Barprämien, exklusive Reisezuschüsse, Flug- und Hotelzuschüsse sowie weitere Vorteile.

Gemäß den Kampagnenregeln können Nutzer, die die erforderlichen Handelsaufgaben erfüllen, Premium-Hospitality-Erlebnisse zu ausgewählten Gruppenspielen erhalten und bis zu 1.500 USDT einlösen. Nutzer, die höhere Handelsaufgaben erfüllen, können Premium-Hospitality-Erlebnisse zu den Halbfinalspielen freischalten, mit der Möglichkeit, bis zu 5.000 USDT plus Reisezuschüsse einzulösen. Die Belohnungen der höchsten Stufe umfassen auch Premium-Hospitality-Erlebnisse zum Finale, wobei Nutzer bis zu 8.000 USDT einlösen und exklusive Flug- und Hotelzuschüsse erhalten können.

Neben den Premium-Hospitality-Erlebnissen hat ZOOMEX auch exklusive Einzahlungsvorteile für neue Nutzer vorbereitet. Während des Kampagnenzeitraums können neue Nutzer, die ihre erste Einzahlung tätigen, an speziellen Belohnungsprogrammen teilnehmen, mit der Möglichkeit, bis zu 200 $ an Testmitteln und einen BTC-Positionseröffnungs-Gutschein im Wert von 300 $ zu erhalten. Je höher der Einzahlungsbetrag, desto mehr Belohnungsvorteile können die Nutzer freischalten, was stärkere Anreize bietet, die Plattform zu erkunden und den Kontrakthandel auszuprobieren.

Gleichzeitig hat ZOOMEX mehrstufige Handelsaufgaben-Belohnungen eingeführt. Nutzer, die die vorgegebenen Handelsaufgaben während des Kampagnenzeitraums erfüllen, können am Gesamtpreispool von 300.000 $ teilhaben. Zu den Belohnungen gehören USDT-Airdrops, Testmittel, BTC-Positionseröffnungs-Gutscheine, Rabattgutscheine und weitere Vorteile. Alle Belohnungen sind in begrenzter Anzahl verfügbar und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gemäß den Kampagnenregeln verteilt, was die Teilnahmedynamik weiter verstärkt.

Ein Markenvertreter von ZOOMEX erklärte, dass globale Fußballereignisse nicht nur ein Fest für Fans sind, sondern auch eine wichtige Gelegenheit für Marken, stärkere emotionale Verbindungen zu den Nutzern aufzubauen. Durch diesen Fußball-Trading-Karneval möchte ZOOMEX Handelsaufgaben, Premium-Hospitality-Erlebnisse und globale Sportbegeisterung miteinander verbinden, um ein ansprechenderes und unvergesslicheres Kampagnenerlebnis auf der Plattform zu bieten. ZOOMEX wird sich weiterhin auf die Bedürfnisse der Nutzer konzentrieren und weitere Markenkampagnen starten, die Unterhaltung, Interaktivität und Belohnungswert kombinieren, um das Handelserlebnis für Nutzer weltweit weiter zu verbessern.

Während das globale Fußballfieber 2026 weiter steigt, wird die Integration von Sportmarketing und Digital-Asset-Trading-Erlebnissen zu einem wichtigen Instrument für Marken, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und das Nutzerengagement zu stärken. Mit Fußball als zentralem Thema bietet ZOOMEX Premium-Hospitality-Erlebnisse, USDT-Belohnungen, Reisezuschüsse und Vorteile für neue Nutzer, um die Markenbekanntheit bei globalen Nutzern weiter auszubauen und den Aktivitäten im Bereich Digital-Asset-Trading während der gesamten Fußballsaison 2026 mehr Spannung und Teilnahme zu verleihen.

Der ZOOMEX WM-Trading-Karneval ist jetzt offiziell live. Nehmen Sie noch heute an der Kampagne teil und schalten Sie Ihren eigenen WM-Ruhmesmoment mit ZOOMEX frei.

Haftungsausschluss: Diese Kampagne wird eigenständig von ZOOMEX gestartet und wird nicht gesponsert, unterstützt, verwaltet oder in Zusammenarbeit mit einem Veranstalter internationaler Fußballereignisse, Rechteinhaber oder deren verbundenen Unternehmen organisiert. ZOOMEX ist kein offizieller Sponsor, offizieller Partner, offizieller Ticketverkaufsagent oder offizieller Hospitality-Verkaufsagent eines betreffenden Events. Die in dieser Kampagne enthaltenen Premium-Hospitality-Erlebnisse, Reisezuschüsse und zugehörigen Belohnungen unterliegen den offiziellen ZOOMEX-Kampagnenregeln.

Über Zoomex

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 600 Handelspaare anbietet. Geleitet von den Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell“ verpflichtet sich Zoomex zudem den Prinzipien Fairness, Integrität und Transparenz und bietet ein leistungsstarkes, zugängliches und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Angetrieben von einem leistungsstarken Matching-Engine und transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Aufträgen gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und ermöglicht es den Nutzern, den Status ihrer Vermögenswerte und jedes Handelsergebnis klar nachzuvollziehen. Bei gleichbleibender Priorität auf Geschwindigkeit und Effizienz optimiert die Plattform kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis mit einem robusten Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams überträgt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung von der Rennstrecke auf den Handel. Darüber hinaus hat Zoomex eine globale exklusive Markenbotschafterpartnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit unterstreichen Zoomex’ Engagement für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und hat erfolgreich Sicherheitsaudits des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken bestanden. Innerhalb eines konformen Rahmens und mit flexiblen Optionen zur Identitätsverifizierung sowie einem offenen Handelssystem baut Zoomex ein Handelsumfeld auf, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

Mehr erfahren: Website | X | Telegram | Discord

Contact: Catherine Shi, catherine.shi@zoomex.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/020270e5-5d3f-4528-95cd-ca1b8f2f153f/de