Décrochez une expérience hospitality premium pour la Coupe du Monde ! ZOOMEX ouvre son Carnaval Coupe du Monde avec une cagnotte de 300 000 $

VICTORIA, Seychelles, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la fièvre mondiale du football 2026 continue de monter, la plateforme mondiale de trading d’actifs numériques ZOOMEX lance officiellement sa campagne « Gagnez un voyage pour la Coupe du Monde ! ». Centrée autour d’une cagnotte totale de 300 000 $ et d’expériences hospitality premium pour la Coupe du Monde, cette campagne invite les utilisateurs du monde entier à participer à une célébration annuelle conçue aussi bien pour les traders que pour les passionnés de football.

Pendant la durée de la campagne, les utilisateurs qui accomplissent les missions de trading de contrats désignées auront la possibilité de participer au partage de la cagnotte totale de 300 000 $, tout en débloquant de multiples récompenses incluant des bonus en USDT, des fonds d’essai, des coupons d’ouverture de position BTC, des coupons de réduction, des subventions de voyage et un accompagnement premium pour les jours de match. Les expériences hospitality sélectionnées couvriront des expériences sur site liées à certains matchs de phase de groupes, de demi-finales et de finale, incluant des places assises, un service hospitality le jour du match et un soutien logistique de voyage. Les détails spécifiques des récompenses, quotas, calendriers des matchs et règles de distribution sont disponibles sur la page officielle de la campagne ZOOMEX.

La campagne de trading ZOOMEX Coupe du Monde se déroulera du 28 mai au 28 juin 2026, avec une cagnotte totale pouvant atteindre 300 000 $. Pendant la campagne, les utilisateurs qui accomplissent les volumes de trading de contrats désignés auront la possibilité de débloquer des récompenses majeures, incluant des billets pour la phase de groupes de la Coupe du Monde, des billets VIP pour les demi-finales et des billets VIP pour la finale. Les utilisateurs pourront également échanger leurs récompenses contre des gains en USDT de haute valeur, des subventions de voyage, de vol et d’hébergement, conformément aux règles officielles de la campagne.

La campagne se déroulera du 28 mai au 28 juin 2026. Mécanisme central de cette opération, ZOOMEX combine l’engouement mondial pour le football avec les missions de trading sur la plateforme, offrant aux utilisateurs de tous niveaux une expérience de participation plus engageante et gratifiante. Pendant la campagne, les utilisateurs qui atteignent les volumes de trading de contrats désignés auront la possibilité de débloquer les paliers de récompenses correspondants, incluant des expériences hospitality premium, des gains en USDT, des subventions de voyage exclusives, des subventions de vol et d’hébergement, ainsi que d’autres avantages.

Selon les règles de la campagne, les utilisateurs qui accomplissent les missions de trading requises pourront obtenir des expériences hospitality premium liées à certains matchs de phase de groupes et échanger jusqu’à 1 500 USDT. Les utilisateurs qui accomplissent des missions de trading de niveau supérieur pourront débloquer des expériences hospitality liées aux demi-finales, avec la possibilité d’échanger jusqu’à 5 000 USDT ainsi que des subventions de voyage. Les récompenses des paliers supérieurs couvriront également des expériences hospitality premium liées au match de la finale, avec la possibilité d’échanger jusqu’à 8 000 USDT et de bénéficier de subventions exclusives pour les vols et l’hébergement.

En plus des expériences hospitality premium, ZOOMEX a également préparé des avantages de dépôt exclusifs pour les nouveaux utilisateurs. Pendant la durée de la campagne, les nouveaux utilisateurs effectuant leur premier dépôt pourront participer à des programmes de récompenses dédiés, avec la possibilité de recevoir jusqu’à 200 $ en fonds d’essai et un coupon d’ouverture de position BTC de 300 $. Plus le montant du dépôt est élevé, plus les avantages débloqués sont importants, offrant des incitations renforcées pour découvrir la plateforme et expérimenter le trading de contrats.

Parallèlement, ZOOMEX a introduit des récompenses de trading à plusieurs paliers. Les utilisateurs qui accomplissent les missions de trading désignées pendant la durée de la campagne pourront participer au partage de la cagnotte totale de 300 000 $. Les récompenses comprennent des airdrops en USDT, des fonds d’essai, des coupons d’ouverture de position BTC, des coupons de réduction et d’autres avantages. Toutes les récompenses sont disponibles en quantités limitées et seront distribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, conformément aux règles de la campagne, renforçant ainsi la dynamique de participation.

Un représentant de la marque ZOOMEX a déclaré que les événements mondiaux de football ne sont pas seulement une célébration pour les fans, mais aussi une occasion importante pour les marques de tisser des liens émotionnels plus forts avec les utilisateurs. À travers ce carnaval de trading footballistique, ZOOMEX entend combiner missions de trading, expériences hospitality premium et engouement sportif mondial pour offrir une expérience de campagne plus engageante et mémorable sur la plateforme. ZOOMEX continuera de se concentrer sur les besoins des utilisateurs et de lancer des campagnes de marque alliant divertissement, interactivité et valeur des récompenses, améliorant ainsi l’expérience de trading des utilisateurs du monde entier.

Alors que la fièvre du football mondial 2026 continue de monter, l’intégration du marketing sportif et des expériences de trading d’actifs numériques devient un levier majeur pour accroître la visibilité des marques et renforcer l’engagement des utilisateurs. En utilisant le football comme thème central, ZOOMEX propose des expériences hospitality premium, des récompenses en USDT, des subventions de voyage et des avantages pour les nouveaux utilisateurs afin de renforcer la notoriété de la marque auprès des utilisateurs mondiaux et d’insuffler davantage d’enthousiasme et de participation dans les activités de trading d’actifs numériques tout au long de la saison footballistique 2026.

Le Carnaval de Trading ZOOMEX Coupe du Monde est officiellement lancé. Rejoignez la campagne aujourd’hui et débloquez votre propre moment de gloire avec ZOOMEX.

Avertissement : Cette campagne est lancée de manière indépendante par ZOOMEX et n’est pas sponsorisée, approuvée, administrée ou organisée en coopération avec un quelconque organisateur d’événement footballistique international, détenteur de droits ou ses affiliés. ZOOMEX n’est pas un sponsor officiel, un partenaire officiel, un agent de billetterie officiel ou un agent de vente d’hospitality officiel d’un quelconque événement concerné. Les expériences hospitality premium, subventions de voyage et récompenses associées à cette campagne sont soumises aux règles officielles de la campagne ZOOMEX.

À propos de Zoomex

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 600 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s’engage également en faveur de l’équité, de l’intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d’un moteur de matching haute performance et d’un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l’état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure de ses produits et l’expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l’écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu’ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l’AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus : Website | X | Telegram | Discord

Contact: Catherine Shi, catherine.shi@zoomex.com



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