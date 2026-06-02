LØVELL CONSULTING REJOINT LE GROUPE SQUAD POUR BÂTIR UNE OFFRE CYBER GLOBALE

En intégrant l’expertise conseil de Løvell, Squad, pureplayer français de référence en cybersécurité, franchit une étape décisive et confirme son ambition de s'imposer parmi les leaders européens.



Un rapprochement synonyme de complémentarité immédiate

Fondé en 2019 par Fabien Guillaume et Patrice Wang, Løvell Consulting est un cabinet de conseil reconnu, spécialisé en gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC), résilience et gestion des identités et des accès (IAM). En quelques années, Løvell Consulting a su s'imposer comme un interlocuteur de choix auprès des RSSI et des directions métier des grandes organisations, en alliant rigueur méthodologique et capacité à traduire des enjeux complexes en décisions opérationnelles.

Pour Squad, ce rapprochement s'inscrit dans une logique de complétude. Le Groupe a bâti une profondeur technique reconnue sur l'ensemble du spectre cyber : gouvernance et résilience, sécurité cloud, réseau IT & OT, identité, Zero Trust, Exposure Management, ingénierie et sécurisation de l'IA, services managés. En intégrant Løvell, le Groupe y adosse naturellement la capacité de conseil stratégique qui complète l'ensemble.

« Patrice Wang et moi-même avons bâti Løvell autour d'une idée simple : faire du conseil en cybersécurité avec exigence et sans complexité inutile, au plus près de nos clients. En quelques années, nos équipes ont acquis une véritable crédibilité sur les sujets de conseil en GRC, résilience et IAM. Rejoindre Squad, c'est franchir une nouvelle étape qui nous donne les moyens d'accompagner nos clients sur des missions plus structurantes, et qui offre à nos collaborateurs un cadre de développement à la hauteur de leurs talents. Nous partageons avec Marc et Eric une même vision du métier et une même ambition pour le Groupe que nous construisons ensemble. » Fabien Guillaume, cofondateur de Løvell Consulting

Ce rapprochement ouvre des opportunités de développement commercial immédiates. La forte complémentarité des expertises et des références des deux entités crée des synergies naturelles pour adresser des missions plus larges et plus structurantes : dès aujourd'hui, les clients de Squad bénéficient d'un accompagnement conseil intégré, tandis que ceux de Løvell accèdent à l'ensemble du portfolio du Groupe, sans rupture dans la relation client.

« Nous avons fondé Squad avec la conviction qu'il fallait un acteur capable d'adresser la cybersécurité globalement chez les grands comptes français. Avec Løvell, nous adressons un nouveau pan de la cybersécurité : le conseil stratégique. Ainsi, acquisition après acquisition, nous améliorons nos réponses aux attentes de nos clients. » Marc Brua, CEO et cofondateur du Groupe Squad



Une trajectoire de croissance structurée vers le leadership européen

Cette opération s'inscrit dans la continuité d'une stratégie d'acquisitions cohérentes. En 2024, Squad avait intégré Newlode, développant ses capacités en intégration et services managés, et Scassi, qui avait consolidé son expertise en cybersécurité industrielle (OT). Avec Løvell Consulting, Squad complète le tableau en ajoutant une nouvelle dimension structurante à son offre : le conseil stratégique à forte valeur ajoutée.

Créé en 2011, le Groupe Squad compte aujourd'hui plus de 850 experts, 11 agences en France et 3 implantations à l'international pour un chiffre d'affaires budgété de 135 M€ en 2026. Le Groupe intervient dans les secteurs les plus exigeants que sont la banque-assurance, la défense-aéronautique, l’énergie, l’industrie, les services et le luxe. Fort de cette assise, Squad construit désormais un Groupe capable de conjuguer taille critique, profondeur d'expertise et excellence opérationnelle : les trois attributs d'un futur leader européen.

« La résilience est au cœur des préoccupations des entreprises. Notre approche Modern Cybersecurity stipule que la résilience doit être prise en compte dès la définition de la stratégie Cybersécurité. Avec Lovell, nous sommes maintenant pleinement en mesure de déployer la Modern Cybersecurity chez nos grands clients. » Éric Guillerm, Président et cofondateur du Groupe Squad



Un marché qui appelle une réponse intégrée

Ce rapprochement intervient dans un contexte de pression réglementaire et technologique sans précédent. NIS2, DORA et l'AI Act redessinent en profondeur les obligations des organisations en matière de cybersécurité: gouvernance, gestion des risques, conformité, sécurisation des systèmes d'IA. Ces enjeux appellent un accompagnement conseil structuré et de haut niveau que le Groupe Squad peut désormais adresser pleinement.

Une vision partagée et un projet commun

Pour Løvell, ce rapprochement marque le début d’un nouveau chapitre.

Fabien Guillaume et Patrice Wang, cofondateurs, ont créé Løvell avec la conviction que le conseil en cybersécurité ne peut être efficace que s'il est exercé avec rigueur, indépendance d'esprit, simplicité et connaissance intime des contraintes de leurs clients. En rejoignant Squad, ils se donnent les moyens de porter cette ambition à une plus grande échelle, avec des ressources, des expertises complémentaires et une présence nationale et internationale que Løvell n'aurait pas pu atteindre seul à échéances comparables. L'exigence, le sens du service et la proximité client qui caractérisent Løvell résonnent en tous points avec l'ADN de Squad. Aussi, au-delà des opportunités business, c’est le projet humain qui donne du sens à ce rapprochement. Les collaborateurs de Løvell rejoignent un Groupe qui partage leur vision de la cybersécurité, leurs valeurs, et qui leur ouvre des perspectives de développement élargies en leur donnant la capacité à travailler sur des sujets et des comptes plus variés. Enfin, pour les clients de Løvell, la continuité est assurée de manière totalement transparente : les équipes et l’approche métier sont conservées et désormais adossées à la puissance d'un Groupe de référence.

À compter de ce jour, Løvell Consulting adopte la signature « Løvell, powered by Squad » traduisant concrètement son intégration au sein du Groupe.