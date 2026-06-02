Information

2 juin 2026





Déclaration au titre de l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social de la Société au 31 mai 2026

Date Nombre d’actions1 composant le capital Nombre théorique de droits de votes2 31/05/2026 179 397 099 179 397 099

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SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 15,4 milliards d’euros de revenus d’assurance bruts en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.







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Alexandre Garcia

media@scor.com







Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com







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1 Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale

2 Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art. 223-11 du Règlement Général de l’AMF)

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