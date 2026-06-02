Bohrergebnisse von Monument bestätigen Erweiterungspotenzial der Goldmine Selinsing

VANCOUVER, British Columbia, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) gibt die Ergebnisse von weiteren dreiundzwanzig (23) Bohrlöchern bekannt, die im Rahmen des Bohrprogramms zur Minenerweiterung in der Selinsing-Goldmine im Bundesstaat Pahang im Central Gold Belt in Westmalaysia hohe Goldgehalte ergaben, sowie aktuelle Informationen zu den Bohraktivitäten.

Cathy Zhai, President und CEO von Monument, kommentiert: „Die in dieser Mitteilung berichteten Bohranalyseergebnisse untermauern das starke Potenzial für Ressourcenzuwächse außerhalb der Lebensdauer der Mine („LOM“) und des erweiterten Grubenmantels. Wir haben zusätzliche Bohrgeräte in Betrieb genommen und steigern die Effizienz unserer Explorationsarbeiten kontinuierlich.“

Die Bohrprogramme der Phase 1 und Phase 2 im Rahmen des Minenerweiterungsprojekts wurden inzwischen abgeschlossen. Insgesamt wurden 123 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.136 m niedergebracht, verglichen mit den ursprünglich geplanten 118 Bohrlöchern über 17.477 m. Weitere Bohrprogramme werden derzeit geprüft.

HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS

Die Ergebnisse von dreiundzwanzig (23) abgeschlossenen Bohrlöchern des Bohrprogramms zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda liegen vor (Anhang A) und weisen hohe Goldgehalte auf.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

Phase 1

BRC2 / BRC3-Lücke

MBRDD622: 6,5 m mit 0,66 g/t Au ab 148,9 m, einschließlich: 2,5 m mit 1,35 g/t Au ab 152,9 m MBRDD624: 3,8 m mit 3,77 g/t Au ab 109,7 m MBRDD625: 3,6 m mit 3,58 g/t Au ab 136,9 m MBRDD628: 6,2 m mit 1,40 g/t Au ab 61,6 m 0,8 m mit 3,25 g/t Au ab 68,9 m



3,0 m mit 5,66 g/t Au ab 78,9 m



1,1 m mit 13,9 g/t Au ab 94,3 m



5,8 m mit 1,68 g/t Au ab 113,4 m MBRRC632: 2,2 m mit 1,73 g/t Au ab 0,0 m 2,0 m mit 2,0 g/t Au ab 32,2 m



15,5 m mit 2,61 g/t Au ab 67,7 m, einschließlich:



6,0 m mit 5,62 g/t Au ab 72,7 m MBRRC636: 3,9 m mit 1,98 g/t Au ab 81 m MBRDD641: 21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42 m, einschließlich: 4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m MBRDD642: 6,7 m mit 1,53 g/t Au ab 70,3 m 3,8 m mit 4,60 g/t Au ab 96 m

BRC3 / BRC4-Lücke

MBRDD633: 1,3 m mit 2,14 g/t Au ab 16,1 m MBRDD637: 4,8 m mit 2,81 g/t Au ab 26,0 m MBRDD643: 7,6 m mit 0,53 g/t Au ab 59,9 m

Phase 2

BRC2/BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

MBRDD623: 2,6 m mit 1,25 g/t Au ab 91,3 m 4,5 m mit 1,54 g/t Au ab 164,0 m MBRDD626: 16,5 m mit 3,07 g/t Au ab 64,1 m MBRDD627: 10,1 m mit 4,68 g/t Au ab 63,7 m 3,4 m mit 3,47 g/t Au ab 84,7 m MBRDD629: 7,0 m mit 3,10 g/t Au ab 39,0 m MBRDD630: 1,7 m mit 2,17 g/t Au ab 21,3 m 5,3 m mit 3,49 g/t Au ab 59,0 m



6,0 m mit 2,64 g/t Au ab 78,5 m MBRDD631: 6,1 m mit 6,12 g/t Au ab 44,2 m MBRDD645: 1,0 m mit 1,21 g/t Au ab 22,5 m MBRDD646: 4,5 m mit 1,47 g/t Au ab 100,5 m

BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

MBRDD635: 8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m 3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m



3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m



12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m



6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m MBRDD638: 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m, einschließlich: 4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 MBRDD639: 22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m, einschließlich: 7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m MBRDD644: 5,5 m mit 1,92 g/t Au ab 16,2 m

Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

ERWEITERUNGSBOHRUNGEN FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA

Die Bohrungen zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda (Abbildung 1) umfassen die Phasen 1 und 2 als Teil des Programms zur Erweiterung der Goldmine Selinsing. Das Zielgebiet erstreckt sich über 115 Acres und bildet die Grundlage für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten Mineralressourcen sowie zur Umwandlung bestehender Ressourcen in Mineralreserven, die derzeit durch die Grenzen der Konzessionsgebiete eingeschränkt sind. Der Erfolg der Exploration könnte möglicherweise die Erweiterung der Grube in Buffalo Reef/Felda [1] unterstützen und in die zukünftige LOM-Planung einfließen, vorbehaltlich der Verlängerung der Konzession.

Abbildung 1: Längsschnitt durch Buffalo Reef Central, der die in den Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.

Für weitere dreiundzwanzig (23) Diamantbohrlöcher (Abbildung 1 und Abbildung 2) liegen nun Analyseergebnisse vor. Die Bohrungen durchteufen weiterhin mehrere Zonen mit Goldmineralisierung innerhalb der Ziele der Phasen 1 und 2. Die Kontinuität zwischen den zuvor modellierten mineralisierten Bereichen und den in den Bohrungen angetroffenen mineralisierten Abschnitten sowie die Übereinstimmung zwischen einzelnen Bohrlöchern sind deutlich erkennbar. Dies dürfte zu einer Steigerung der abgeleiteten Mineralressourcen führen.

[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at Selinsing Gold Mine (7. Juli 2025).

Abbildung 2: Lageplan des Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4) mit den in dieser Mitteilung genannten Analyseergebnissen (orange markiert) sowie bereits zuvor veröffentlichten Ergebnissen [2] (weiß markiert). Blaue Symbole kennzeichnen Bohrlöcher, für die noch keine Analyseergebnisse vorliegen. Die Bohrungen sind überwiegend von Ost nach West ausgerichtet.

Abbildung 3: Lageplan der Grube BRC3 mit den in dieser Mitteilung genannten Analyseergebnissen (orange markiert) sowie bereits zuvor veröffentlichten Ergebnissen [2] (weiß markiert). Blaue Symbole kennzeichnen Bohrlöcher, für die noch keine Analyseergebnisse vorliegen. Die Bohrungen sind im Allgemeinen von Ost nach West ausgerichtet.

Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

Bohrloch-ID Abschnitt Kommentare 1 MBRDD622: 4,2 m mit 0,55 g/t Au ab 37,5 m

14,4 m mit 0,64 g/t Au ab 46,6 m

1,0 m mit 0,32 g/t Au ab 86,0 m

4,0 m mit 0,49 g/t Au ab 93,0 m

0,7 m mit 0,60 g/t Au ab 100,5 m

0,9 m mit 0,32 g/t Au ab 122,2 m

1,4 m mit 0,84 g/t Au ab 138,2 m

1,0 m mit 0,23 g/t Au ab 143,5 m

6,5 m mit 0,66 g/t Au ab 148,9 m, einschließlich 2,5 m mit 1,35 g/t Au ab 152,9 m BRC2/BRC3-Phase 2











2 MBRDD626: 16,5 m mit 3,07 g/t Au ab 64,1 m BRC2/BRC3-Phase 2 3 MBRDD627: 10,1 m mit 4,68 g/t Au ab 63,7 m

3,4 m mit 2,47 g/t Au ab 84,7 m

1,6 m mit 0,43 g/t Au ab 91,2 m BRC2/BRC3-Phase 2 4 MBRDD629: 2,0 m mit 0,22 g/t Au ab 35,5 m

7,0 m mit 3,10 g/t Au ab 39,0 m

0,5 m mit 0,29 g/t Au ab 54,7 m

2,6 m mit 0,32 g/t Au ab 61,8 m BRC2/BRC3-Phase 2 5 MBRDD630: 1,7 m mit 2,17 g/t Au ab 21,3 m

5,3 m mit 3,49 g/t Au ab 59,0 m

6,0 m mit 2,64 g/t Au ab 78,5 m BRC2/BRC3-Phase 2 6 MBRDD631: 6,1 m mit 6,12 g/t Au ab 44,2 m

4,6 m mit 0,50 g/t Au ab 54,4 m BRC2/BRC3-Phase 1 7 MBRDD632 2,2 m mit 1,73 g/t Au ab 0,0 m

3,0 m mit 2,0 g/t Au ab 32,2 m

15,5 m mit 2,61 g/t Au ab 67,7 m, einschließlich

6 m mit 5,62 g/t Au ab 72,7 m BRC2/BRC3-Phase 2 8 MBRDD637 1,6 m mit 0,43 g/t Au ab 0,0 m

4,8 m mit 2,81 g/t Au ab 26,0 m

0,7 m mit 1,99 g/t Au ab 48,7 m

0,9 m mit 0,49 g/t Au ab 56,8 m BRC3/BRC4-Phase 2 9 MBRDD642 1,0 m mit 0,86 g/t Au ab 59,0 m

1,4 m mit 0,68 g/t Au ab 64,6 m

6,7 m mit 1,53 g/t Au ab 70,3 m

3,8 m mit 4,60 g/t Au ab 96,0 m

0,9 m mit 4,0 g/t Au ab 122,1 m BRC2/BRC3-Phase 2 10 MBRDD643 3,0 m mit 0,33 g/t Au ab 4,5 m

7,6 m mit 0,53 g/t Au ab 59,9 m

2,0 m mit 0,43 g/t Au ab 71,5 m BRC3/BRC4-Phase 1

BRC3/BRC4-Phase 2 Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist. Bohrloch-ID Abschnitt Kommentare 11 MBRDD644 1,5 m mit 0,31 g/t Au ab 1,5 m

5,5 m mit 1,92 g/t Au ab 16,2 m

1,8 m mit 0,99 g/t Au ab 38,2 m

11,5 m mit 1,90 g/t ab 83,6 m BRC2/BRC3-Phase 2





BRC2/BRC3-Phase 1 MBRDD623 1,5 m mit 0,63 g/t Au ab 51,5 m

0,9 m mit 0,28 g/t Au ab 56,0 m

2,6 m mit 1,25 g/t Au ab 91,3 m

4,5 m mit 1,54 g/t Au ab 164,0 m BRC2-Phase 2 MBRDD624 0,8 m mit 0,82 g/t Au ab 68,6 m

3,8 m mit 3,77 g/t Au ab 109,7 m BRC2/BRC3-Phase 2 MBRDD625 1,5 m mit 0,21 g/t Au ab 9,9 m

1,5 m mit 0,24 g/t Au ab 14,4 m

1,5 m mit 0,26 g/t Au ab 45,9 m

5,6 m mit 3,58 g/t Au ab 136,9 m BRC2/BRC3-Phase 2 MBRDD628 1,5 m mit 0,55 g/t Au ab 2,4 m

0,7 m mit 4,3 g/t Au ab 58,9 m

6,2 m mit 1,4 g/t Au ab 61,6 m

0,8 m mit 3,25 g/t Au ab 68,9 m

3,0 m mit 5,66 g/t Au ab 78,9 m

1,1 m mit 13,9 g/t Au ab 94,3 m

5,8 m mit 1,68 g/t Au ab 113,4 m BRC2/BRC3-Phase 2 MBRDD633 1,3 m mit 2,14 g/t Au ab 16,1 m BRC3/BRC4-Phase 1 MBRDD635: 8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m

3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m

0,7 m mit 0,48 g/t Au ab 85,5 m

3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m

12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m

6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m BRC3-Phase 2 MBRDD636: 3,9 m mit 1,98 g/t Au ab 81,0 m BRC3-Phase 2 MBRDD638 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m, einschließlich:

2,5 m mit 3,02 g/t Au ab 100,7 m und

2,8 m mit 2,31 g/t Au ab 105,4 m und

4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 m BRC3-Phase 2 MBRDD639 1,5 m mit 0,66 g/t Au ab 1,5 m

1,5 m mit 0,50 g/t Au ab 10,5 m

22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m, einschließlich 7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m BRC3-Phase 2 Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist. Bohrloch-ID Abschnitt Kommentare MBRDD641 2,0 m mit 0,51 g/t Au ab 0,0 m

0,7 m mit 0,53 g/t Au ab 4,3 m

21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42,0 m, einschließlich

4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m

1,5 m mit 0,39 g/t Au ab 77,0 m BRC2/BRC3-Phase 2 MBRDD641 2,0 m mit 0,51 g/t Au ab 0,0 m

0,7 m mit 0,53 g/t Au ab 4,3 m

21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42,0 m, einschließlich

4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m

1,5 m mit 0,39 g/t Au ab 77,0 m BRC2/BRC3-Phase 2 MBRDD645 1,0 m mit 1,21 g/t Au ab 22,5 m

1,3 m mit 0,24 g/t Au ab 30,2 m BRC2/BRC3-Phase 1 MBRDD646 4,5 m mit 1,47 g/t Au ab 100,5 m BRC2/BRC3-Phase 2 MBRDD635: 8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m

3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m

0,7 m mit 0,48 g/t Au ab 85,5 m

3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m

12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m

6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m BRC3-Phase 2 MBRDD638 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m, einschließlich

2,5 m mit 3,02 g/t Au ab 100,7 m und

2,8 m mit 2,31 g/t Au ab 105,4 m sowie

4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 m BRC3-Phase 2 MBRDD639 1,5 m mit 0,66 g/t Au ab 1,5 m

1,5 m mit 0,50 g/t Au ab 10,5 m

22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m, einschließlich

7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m BRC3-Phase 2



PHASE 1. Buffalo Reef-„Lücken“-Bohrungen

Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert sich auf die Bewertung einer potenziellen Ressourcenerhöhung, um die Lücken zwischen BRC2/BRC3 und zwischen BRC3/BRC4 zu schließen (Abbildung 1). Ziel ist es, die Gruben miteinander zu verbinden und zu erweitern, was – vorbehaltlich weiterer Untersuchungen – wichtige Erkenntnisse für die zukünftige LOM-Planung liefern könnte.

Elf (11) der in dieser Mitteilung genannten dreiundzwanzig (23) Bohrlöcher (Tabelle 1) zielten auf die Lücken BRC2/BRC3 und BRC3/BRC4 ab.

BRC2/BRC3-„Lücke“

Die Bohrungen im Bereich der Lücke zwischen BRC2 und BRC3 bestätigen weiterhin die Kontinuität zwischen den Bohrlöchern und den bereits bekannten Ressourcenzonen. Das erfolgreiche Durchteufen einer Goldmineralisierung entlang der Projektion bekannter mineralisierter Strukturen ist ein vielversprechendes Ergebnis für das Bohrprogramm und gibt Zuversicht, dass eine Erweiterung der Ressourcenbasis innerhalb der BRC2/BRC3-Lücke wahrscheinlich ist. Darüber hinaus wurde sowohl in den Bohrungen der Phase 1 unterhalb des bestehenden LOM-Grubenmantels als auch in den Bohrungen der Phase 2 unterhalb des erweiterten Grubenmantels Mineralisierung durchteuft.

MBRDD632 (Abbildung 4) wurde geplant, um sowohl die Ziele der Phase 1 als auch der Phase 2 durch eine größere Bohrtiefe zu testen. MBRDD632 identifizierte Goldmineralisierung in etwa 30 m Tiefe unterhalb des LOM-Grubenmantels sowie etwa 20 m unterhalb des erweiterten Grubenmantels. Beide Durchteufungen korrespondieren mit bekannten mineralisierten Zonen sowie Goldabschnitten aus den Bohrlöchern MBRDD601 (Phase 1) sowie MBRDD615 und MBRDD616[2] (Phase 2). MBRDD616 erweitert die Mineralisierung potenziell um 70 m neigungsabwärts über den erweiterten Grubenmantel hinaus und stellt wahrscheinlich die Fortsetzung der Mineralisierung innerhalb der westlichen Scherzone dar.

[2] TSX: Monument gibt weitere Untersuchungsergebnisse aus den Gebieten Buffalo Reef und Felda der Goldmine Selinsing bekannt (18. Februar 2026)

Abbildung 4: Profilschnitt durch die BRC2/BRC3-Lücke bei 3845 mN Nord (20 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen MBRDD622 und MBRDD632.

Weitere bedeutende Abschnitte wurden in den Bohrlöchern MBRDD627, MBRDD631 und MBRDD644 festgestellt (Abbildung 5). Diese Bohrungen zielten auf einen Teil der mineralisierten Zone ab, der weiter untersucht werden musste, um die angenommene Steilstellung des Erzkörpers zu bestätigen. Die Bohrungen durchteuften breite Zonen hochgradiger Mineralisierung und bestätigen weitgehend die Interpretation eines steiler einfallenden Erzkörpers sowie die Fortsetzung der Mineralisierung in größerer Tiefe.

Abbildung 5: Profilschnitt durch BRC3 (BRC2/BRC3-Lücke) bei 3920 mN Nord (20 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrlöcher MBRDD627, MBRDD631 und MBRDD644.

BRC3/BRC4-„Lücke“

Insgesamt waren die Analyseergebnisse der Bohrungen in der Lücke zwischen BRC3 und BRC4 weniger bedeutend als jene aus dem Bereich BRC2/BRC3. Dennoch wurden weiterhin mehrere goldführende Abschnitte durchteuft.

MBRDD637 durchteufte zwar keine Mineralisierung in der geplanten Zieltiefe am Fuß des erweiterten Grubenmantels, durchteufte jedoch ab 26,0 m einen Abschnitt von 4,8 m mit 2,81 g/t Au. Dieser Abschnitt entspricht einer bislang nur unzureichend definierten Goldzone rund 14 m unterhalb des derzeitigen LOM-Grubenmantels und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Bohrungen zur präzisen Abgrenzung dieser Mineralisierung.

MBRDD643 durchteufte am Fuß des erweiterten Grubenmantels eine breite, niedriggradige mineralisierte Struktur. Dieser Abschnitt entspricht einer bekannten mineralisierten Zone und befindet sich 80 m neigungsaufwärts des Bohrlochs MBRDD618[3] (3,0 m mit 1,62 g/t Au ab 203 m sowie 1,5 m mit 1,18 g/t Au ab 207,5 m). Dies deutet darauf hin, dass sich die Struktur in die Tiefe fortsetzt. Weitere Bohrungen werden erforderlich sein, um das wirtschaftliche Goldpotenzial dieser Zone zu bewerten.

PHASE 2. Buffalo Reef/Felda-Bohrungen

Im Rahmen der Bohrungen der Phase 2 wurden zwölf (12) Bohrlöcher abgeschlossen, deren Ergebnisse in Tabelle 1 aufgeführt sind. Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 2 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert sich auf eine potenzielle Minenerweiterung durch die Definition neuer mineralisierter Zonen und neigungsabwärtiger Erweiterungen der Mineralisierung außerhalb des bestehenden LOM-Grubenmantels (Abbildung 2).

Die strukturellen Erweiterungsbohrungen identifizierten in mehreren Bohrlöchern erfolgreich Mineralisierungen neigungsabwärts von bekannten mineralisierten Bereichen unterhalb der Minenerweiterungsgrube.

BRC2/BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

Die strukturellen Erweiterungsbohrungen im Bereich der BRC2/BRC3-Lücke identifizierten erfolgreich Goldmineralisierung neigungsabwärts der aktuellen mineralisierten Bereiche, 75 m unterhalb des erweiterten Grubenmantels.

MBRDD625 und MBRDD628 durchteuften beide Goldmineralisierung unterhalb des erweiterten Grubenmantels, neigungsabwärts einer bekannten mineralisierten Zone. Da es auf demselben Horizont keine weiteren Bohrlöcher neigungsabwärts oder innerhalb von 80 m entlang des Streichens gibt, eröffnet sich hier ein bedeutender Explorationsraum für zukünftige Bohrungen und potenzielle Ressourcenzuwächse. MBRDD628 durchteufte zudem mehrere Zonen mit Goldmineralisierung zwischen 58,9 m und 95,5 m. Diese Abschnitte wurden in MBRDD625 nicht repliziert und erfordern weitere Untersuchungen zur Interpretation der Ergebnisse.

[3] TSX: Monument gibt die ersten 16 Bohrlöcher des Bohrprogramms zur Erweiterung der Mine Selinsing bekannt (3. Dezember 2025)

Abbildung 6: Profilschnitt durch die BRC3-Grube (Bohrungen zur neigungsabwärtigen Erweiterung der BRC2/BRC3-Lücke) bei 3535 mN (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Löcher MBRRC625 und MBRDD628.

Das Bohrloch MBRDD638 (Abbildung 7) wurde 20 m südlich von MBRDD644 (Bohrungen der Phase 1) niedergebracht und durchteufte 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m. Dieser Abschnitt korrespondiert mit den Ergebnissen aus MBRDD644 und bestätigt die Fortsetzung der goldmineralisierten Zonen über die Basis des erweiterten Grubenmantels hinaus.

Dieses Gebiet bietet Monument zusätzliche attraktive Bohrziele für zukünftige Ressourcenerweiterungen.

Abbildung 7: Profilschnitt durch die BRC3-Grube bei 3900 mN (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Löcher MBRRC630 und MBRDD638.

MBRDD641 durchteufte 21 m mit 1,99 g/t Au ab 42 m, einschließlich 4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m (Abbildung 8). Dieser Abschnitt befindet sich 30 m unterhalb des erweiterten Grubenmantels und könnte zusammen mit den Ergebnissen aus MBRDD619[2] die betreffende mineralisierte Zone um weitere 60 m neigungsabwärts erweitern. Die Bohrlöcher MBRDD622 und MBRDD632 aus Phase 1 (Abbildung 3) zielten auf dieselbe mineralisierte Struktur innerhalb der westlichen Scherzone ab.

Abbildung 8: Profilschnitt durch Buffalo Reef Central bei 3820 mN, strukturelle Erweiterung der BRC2/BRC3-Lücke, mit Darstellung des kürzlich abgeschlossenen Bohrlochs MBRDD641

BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

MBRDD635 durchteufte erfolgreich Mineralisierung am Fuß des erweiterten Grubenmantels (Tabelle 1) sowie weiter oben im Loch am Rand der innerhalb der westlichen Scherzone abgeleiteten Mineralisierung. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Mineralisierung angetroffen, die einer weiteren abgeleiteten mineralisierten Struktur entspricht.

MBRDD638 und MBRDD639 durchteuften beide breite mineralisierte Zonen (Tabelle 1) am unteren Rand der abgeleiteten Mineralisierung sowie unterhalb des erweiterten Grubenmantels innerhalb der westlichen Scherzone. Die Mineralisierung bleibt in die Tiefe offen und wird daher ein wichtiges Ziel zukünftiger Explorationsbohrungen sein.

Zur Bestätigung der strukturellen und gehaltsmäßigen Kontinuität zwischen den in dieser Mitteilung gemeldeten Ergebnissen werden geologische Interpretationen und Modellierungen durchgeführt. Um das Potenzial der Mineralisierung vollständig zu bewerten, sind weitere Bohrungen erforderlich.

Die Testergebnisse für MBRDD634, MBRDD640, MBRDD647 und MBRDD665 stehen noch aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

PROBENAHME, ANALYSE UND QAQC

Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ (Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.

Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.

Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang, Selangor (eine akkreditierte chemische Prüfeinrichtung, die auf die Analyse von Rohstoffen für Industriekunden spezialisiert ist, MS ISO/IEC 17025:2017) übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q) sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht. Die Pulpen- und Grobrückstandsproben werden für zukünftige QA/QC-Untersuchungen an den Standort zurückgeschickt.

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt. Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in die Microsoft‑Access‑Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem Trushot‑Digital‑Downhole‑Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden in der Regel alle 30 bis 50 m durchgeführt.

Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1‑m‑Abschnitts ermittelt. Die geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie, Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.

FORTSCHRITT DES BOHRPROGRAMMS

Die Erweiterungsbohrungen in Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025 unter Einsatz von zwei unternehmenseigenen Bohrgeräten des Typs Desco SP 6500SA mit einer Bohrkapazität von bis zu 350 Metern Tiefe. Inzwischen wurden sieben weitere externe Bohrgeräte mobilisiert, sodass derzeit insgesamt neun (9) Bohrgeräte im Einsatz sind.

Die Bohrungen der Phasen 1 und 2 des Minenerweiterungsprogramms wurden inzwischen abgeschlossen. Sie umfassten die priorisierten Zielgebiete, einschließlich der BRC2–BRC3-Lücke, der BRC3–BRC4-Lücke und neigungsabwärtiger Erweiterungen. Die Ergebnisse werden in die geologische Interpretation, die Ressourcenmodellierung und die zukünftige Minenplanung einfließen. Monument geht davon aus, dass alle Bohranalyseergebnisse bis Juni 2026 vorliegen werden.

Bis heute wurden einhundertdreiundzwanzig (123) Bohrlöcher über insgesamt 17.136,1 m abgeschlossen (siehe Anhang B), wobei bis zum 21. Mai für achtundneunzig (98) Löcher Analyseergebnisse eingegangen sind; für neunzehn (19) Bohrlöcher stehen die Ergebnisse noch aus.

Eine Zusammenfassung der bisher durchgeführten Bohrungen ist in Tabelle 4 dargestellt.

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine, einschließlich der Bohrstrategie und der Priorisierung von Zielgebieten und Bohrlöchern, wird sorgfältig überwacht und regelmäßig überprüft und kann gegebenenfalls angepasst werden. Der Schwerpunkt der Bohrungen und der anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um den laufenden Minenbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Um die Explorationsprogramme zu beschleunigen, werden wir möglicherweise von Zeit zu Zeit weitere Bohrgeräte einsetzen, wobei die Anzahl je nach den Umständen von derzeit vier auf bis zu neun erhöht werden könnte.

Tabelle 2: Zusammenfassende Tabelle der bis dato abgeschlossenen Bohrungen

Budget Abgeschlossene Bohrungen Verbleibendes Loch Nr. Löcher m Nr. Löcher m Nr. Löcher m Buffalo Reef/Felda-

Minenerweiterung



Phase 1 57 6.479 50 5.372,1 0 0 Phase 2 52 8.898 65 10.245,6 0 0 Selinsing



Phase 1 0 0 0 0 0 0 Phase 2 9 2100 8 1.518,4 0 0 Gesamt 118 17.477 123 17.136,1 0 0



Erklärung der qualifizierten Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Informationen, die von Herrn Jamie Brown BSc, MAIG, Chief Managing Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Herr Shelverton ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung, einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

„Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.“

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan, Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig an Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und Formulierungen. Sie sind auch an Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ durchgeführt, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder angedeuteten abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten; Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von Entwicklungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten; Risiken bei Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie solche, die in den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine wirtschaftliche Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten Erwartungen abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

ANHANG A

Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23) Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.)

Bohrloch-ID Von

(m) Bis

(m) Breite (m) Abschnitt Kommentar MBRDD622 37,5



46,6



86,0



93,0



100,5



122,2



138,2



143,5



148,9 41,7



61,0



87,0



97,0



101,2



123,1



139,6



144,5



155,4 4,2



14,4



1,0



4,0



0,7



0,9



1,4



1,0



6,5 0,55 g/t Au



0,64 g/t Au



0,32 g/t Au



0,49 g/t Au



0,60 g/t Au



0,32 g/t Au



0,84 g/t Au



0,23 g/t Au



0,66 g/t Au einschließlich



2,5 m mit 1,35 g/t Au ab 152,9 m BRC3 MBRDD623 51,5



56



91,3



164 53,0



56,9



93,9



168,5 1,5



0,9



2,6



4,5 0,63 g/t Au



0,28 g/t Au



1,25 g/t Au



1,54 g/t Au BRC2/BRC3-Lücke MBRDD624 68,6



109,7 69,4



113,5 0,8



3,8 0,82g/t Au



3,77g/t Au BRC2/BRC3-Lücke MBRDD625 9,9



14,4



45,9



136,9 11,4



15,9



47,4



142,5 1,5



1,5



1,5



5,6 0,21 g/t Au



0,24 g/t Au



0,26 g/t Au



3,58 g/t Au BRC2/BRC3-Lücke MBRDD626 64,1 80,6 16,5 3,07g/t Au BRC3/BRC4-Lücke MBRDD627 63,7



84,7



91,2 73,8



88,1



92,8 10,1



3,4



1,6 4,68 g/t Au



2,47 g/t Au



0,43 g/t Au BRC2 MBRDD628 2,4



58,9



61,6



68,9



78,9



94,3



113,4 3,9



59,6



67,8



69,7



81,9



95,4



119,2 1,5



0,7



6,2



0,8



3



1,1



5,8 0,55 g/t Au



4,3 g/t Au



1,4 g/t Au



3,25 g/t Au



5,66 g/t Au



13,9 g/t Au



1,68 g/t Au BRC2/BRC3-Lücke MBRDD629 35,5



39



54,7



61,8 37,5



46



55,2



64,2 2



7



0,5



2,6 0,22 g/t Au



3,10 g/t Au



0,29 g/t Au



0,32 g/t Au BRC3 ANHANG A



Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23) Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.) Bohrloch-ID Von

(m) Bis

(m) Breite (m) Abschnitt Kommentar MBRDD630 21,3



59,0



78,5 23,0



64,3



84,5 1,7



5,3



6,0 2,17 g/t Au



3,49 g/t Au



2,64 g/t Au BRC3 MBRDD631 44,2



54,4 50,3



59,0 6,1



4,6 6,12 g/t Au



0,50 g/t Au BRC3 MBRDD632 0,0



32,2



67,7 2,2



35,2



83,2 2,2



3,0



15,5 1,73 g/t Au



2,0 g/t Au



2,61 g/t Au, einschließlich



6 m mit 5,62 g/t Au ab 72,7 m BRC3 MBRDD633 16,1 17,4 1,3 2,14 g/t Au BRC3/BRC4-Lücke MBRDD634 Ergebnisse stehen aus MBRDD635 6,9



79,5



85,5



88,5



94,5



113,5 15,0



82,5



86,2



91,5



107,0



120,0 8,1



3,0



0,7



3,0



12,5



6,5 1,27 g/t Au



7,53 g/t Au



0,48 g/t Au



2,95 g/t Au



1,52 g/t Au



2,39 g/t Au BRC3 MBRDD636 81,0 84,9 3,9 1,98 g/t Au BRC2/BRC3-Lücke MBRDD637 0,0



26,0



48,7



56,8 1,6



30,8



49,4



57,7 1,6



4,8



0,7



0,9 0,43 g/t Au



2,81 g/t Au



1,99 g/t Au



0,49 g/t Au BRC3/BRC4-Lücke MBRDD638 28,9



36,7



55,5



100,7 30,2



39,7



56,2



120,5 1,3



3,0



0,7



19,8 0,32 g/t Au



0,92 g/t Au



0,73 g/t Au



1,90 g/t Au einschließlich



4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 BRC3 MBRDD639 1,5



10,5



58,5 3,0



12,0



81,0 1,5



1,5



22,5 0,66 g/t Au



0,50 g/t Au



1,77 g/t Au einschließlich



7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m BRC3 MBRDD640 Ergebnisse stehen aus ANHANG A



Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23) Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.) MBRDD641 0



4,3



42



77 2,0



5,0



63,0



78,5 2,0



0,7



21,0



1,5 0,51 g/t Au



0,53 g/t Au



1,99 g/t Au



0,39 g/t Au MBRDD642 59,0



64,6



70,3



96,0



122,1 60,0



66,0



77,0



99,8



123,0 1,0



1,4



6,7



3,8



0,9 0,86 g/t Au



0,68 g/t Au



1,53 g/t Au



4,6 g/t Au



4,0 g/t Au MBRDD643 4,5



59,9



71,5 7,5



67,5



73,5 3,0



7,6



2,0 0,33 g/t Au



0,53 g/t Au



0,43 g/t Au MBRDD644 1,5



16,2



38,2



83,6 3,0



21,7



40,0



95,1 1,5



5,5



1,8



11,5 0,31 g/t Au



1,92 g/t Au



0,99 g/t Au



1,90 g/t Au MBRDD645 22,5



30,2 23,5



31,5 1,0



1,3 1,21 g/t Au



0,24 g/t Au MBRDD646 100,5 105 4,5 1,47g/t Au MBRDD647 Ergebnisse stehen aus MBRDD648 Ergebnisse stehen aus MBRDD649 Ergebnisse stehen aus MBRDD650 Ergebnisse stehen aus MBRDD651 Ergebnisse stehen aus MBRDD652 Ergebnisse stehen aus MBRDD653 Ergebnisse stehen aus MBRDD654 Ergebnisse stehen aus MBRDD655 Ergebnisse stehen aus MBRDD656 Ergebnisse stehen aus MBRDD657 Ergebnisse stehen aus MBRDD658 Ergebnisse stehen aus MBRDD659 Ergebnisse stehen aus MBRDD660 Ergebnisse stehen aus MBRDD661 Ergebnisse stehen aus ANHANG A



Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23) Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.) MBRDD662 Ergebnisse stehen aus MBRDD663 Ergebnisse stehen aus MBRDD664 Ergebnisse stehen aus MDRDD665 Ergebnisse stehen aus



ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:

Nr. Bohrloch-ID Mine-

Ost Mine-

Nord Mine-

RL MRSO-Ost MRSO-Nord MRSO-

RL Tiefe (m) Methode Größe Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Neigung (˚) 1 MBRRCDD01 627 3126 500 421358,4 471172,2 108,4 171,9 RC/Diamant HQ 270 262 -60 2 MBRRCDD02 458 2980 522 421211,5 471004,0 130,7 122,5 RC/Diamant HQ 265 257 -60 3 MBRDD600 656 3900 450 421278,8 471942,7 58,7 90,6 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 4 MBRDD601 645 3860 450 421273,5 471901,6 58,3 100,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 5 MBRDD602 621 3880 450 421247,0 471918,0 58,2 101,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 6 MBRDD603 707,4 4151,5 492,5 421294,6 472198,9 100,7 125,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 7 MBRDD604 771,9 4040,6 493,5 421373,9 472098,1 101,7 140,1 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 8 MBRDD605 673,4 4162,8 495,8 421259,3 472205,4 104,0 183,9 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 9 MBRDD606 625,9 4074,3 455,1 421224,7 472111,1 63,3 71,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 10 MBRDD607 554,4 3707,8 484,9 421205,1 471738,2 93,1 50,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 11 MBRDD608 564,3 3687,6 485,3 421217,8 471719,6 93,5 50,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 12 MBRDD609 580,4 3779,9 455,2 421220,8 471813,2 63,4 62,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 13 MBRDD610 786 4238,9 495,6 421360,2 472296,5 103,8 53,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 14 MBRDD611 640,4 4200,1 495,8 421221,4 472237,7 104,0 130,9 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 15 MBRDD612 600,9 4205,4 496 421181,6 472237,4 104,0 110,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 16 MBRDD613 682,7 4189,4 495,8 421264,8 472233,0 104,0 150,7 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 17 MBRDD614 734,1 4193,7 495,6 421315,1 472244,4 104,0 180,3 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 18 MBRDD615 786,7 3861,6 497,5 421413,6 471923,0 106,0 180,6 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 19 MBRDD616 779,4 3849,7 497,7 421408,1 471910,2 106,0 206,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 20 MBRDD617 763,3 3981,4 496,7 421373,7 472038,3 105,0 200,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 21 MBRDD618 779,8 4017 494,5 421385,1 472075,9 102,7 221,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 22 MDRDD619 778,1 3821,5 497,7 421410,7 471882,0 105,9 200,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 23 MBRDD620 781,3 3379,6 493 421475,7 471444,9 101,9 234,7 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 24 MBRDD621 756,6 3418,4 490,5 421445,8 471479,9 98,7 215,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher: Nr. Bohrloch-ID Mine-

Ost Mine-

Nord Mine-

RL MRSO-Ost MRSO-Nord MRSO-

RL Tiefe (m) Methode Größe Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Neigung (˚) 25 MBRDD622 799,7 3842,8 495,5 421429,1 471906,2 103,7 187,4 Diamant PQ/HQ 270 262 60 26 MBRDD623 754,6 3377,7 490,7 421449,5 471439,3 98,9 250,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 27 MBRDD624 688,5 3723,5 510,4 421335,7 471772,5 118,6 200,3 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 28 MBRDD625 729 3536 499,7 421402,0 471592,5 107,9 230,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 29 MBRDD626 640,5 3939,3 450,3 421258,0 471979,4 58,5 100,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 30 MBRDD627 639,3 3920 450,2 421259,5 471960,2 58,4 100,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 31 MBRDD628 711 3541,6 494,7 421383,4 471595,5 102,9 190,4 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 32 MBRDD629 630,2 3939,8 450,4 421247,7 471978,5 58,6 80,3 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 33 MBRDD630 649,4 3899,8 450,4 421272,3 471941,6 58,6 101,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 34 MBRDD631 622,8 3920,1 450,1 421243,2 471958,0 58,3 80,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 35 MBRDD632 666,134 3861,162 450,477 421294,3 471905,7 58,7 110,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -70 36 MBRDD633 658,177 4055,033 450,865 421259,3 472096,5 59,1 80,4 Diamant PQ/HQ 80 72 -90 37 MBRDD634 623,96 4038,143 445,342 421227,8 472075,0 53,5 50,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 38 MBRDD635 660,426 3980,346 450,278 421272,0 472022,9 58,5 120,0 Diamant PQ/HQ 80 72 -90 39 MBRDD636 759,781 3799,571 499,795 421395,7 471857,8 108,0 114,9 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 40 MBRDD637 667,888 4039,352 450,758 421271,1 472082,3 58,9 98,9 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 41 MBRDD638 673,284 3899,816 450,836 421296,0 471944,9 59,0 140,2 Diamant PQ/HQ 80 72 -90 42 MBRDD639 650,854 3959,607 450,362 421265,4 472001,0 58,6 114,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 43 MBRDD640 642,7 4019,8 445,4 421248,9 472059,5 53,6 25,5 Diamant PQ/HQ 80 72 -90 44 MBRDD641 635,999 3819,862 450,534 421270,2 471860,5 58,7 80,0 Diamant PQ/HQ 80 72 -90 45 MBRDD642 668,57 3620,136 514,636 421330,4 471667,3 122,8 145,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 46 MBRDD643 658,836 3997,09 450,31 421268,1 472039,2 58,5 97,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 47 MBRDD644 656,934 3919,745 450,588 421277,0 471962,4 58,8 120,2 Diamant PQ/HQ 80 72 -90 48 MBRDD645 677,352 3419,767 454,28 421367,2 471470,2 62,5 190,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -50 ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher: Nr. Bohrloch-ID Mine-

Ost Mine-

Nord Mine-

RL MRSO-Ost MRSO-Nord MRSO-

RL Tiefe (m) Methode Größe Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Neigung (˚) 49 MBRDD646 665,517 3698,677 517,825 421316,4 471744,7 126,0 140,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 50 MBRDD647 733,126 3501,563 494,034 421410,9 471559,0 102,2 120,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -55 51 MBRDD648 659,378 3996,994 450,323 421268,6 472039,2 58,5 97,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 52 MBRDD649 690,68 3596,056 509,504 421355,7 471646,6 117,7 130,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 53 MBRDD650 777,605 3908,499 499,522 421398,1 471968,1 107,7 180,0 Diamant PQ/HQ 900 892 -80 54 MBRDD651 772,6 3463,5 496 421455,4 471526,8 104,1 120,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 55 MBRDD652 669 3379 447,6 421364,6 471428,6 55,7 120,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -55 56 MBRDD653 645,8 3679,3 522,4 421299,6 471722,7 130,6 120,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 57 MBRDD654 625,9 3299,1 449,9 421333,1 471343,5 58,1 140,3 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 58 MBRDD655 643,6 3661,1 521,4 421300,0 471704,4 129,6 200,0 Diamant PQ/HQ 80 72 -90 59 MBRDD656 669,2 3479,3 455,2 421350,8 471528,0 63,4 120,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 60 MBRDD657 646,3 3679,6 522,2 421300,1 471723,1 130,4 220,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 61 MBRDD658 772,5 3464,1 496,1 421455,2 471527,4 104,3 210,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 62 MBRDD659 776,3 3911 499,8 421396,4 471970,4 108,0 173,5 Diamant PQ/HQ 80 72 -80 63 MBRDD660 654,2 3342 445,2 421355,1 471389,9 53,3 140,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -70 64 MBRDD661 648,7 3641,7 518,9 421307,7 471685,9 127,1 120,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -55 65 MBRDD662 740,8 3779,3 503,3 421379,7 471835,0 111,5 200,3 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 66 MBRDD663 813,3 3860,1 495,2 421440,2 471925,2 103,4 59,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 67 MBRDD664 785,7 4560,2 440,3 421314,9 472614,6 48,5 150,0 Diamant PQ/HQ 0 8 -90 68 MBRDD665 705,4 4760,1 512,2 421207,5 472801,3 120,4 120,1 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 69 MBRDD666 704,973 3555,403 495,193 421375,5 471608,3 103,4 150,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 70 MBRDD667 803,864 3881,724 495,291 421427,8 471945,3 103,5 202,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -90 71 MBRDD668 648,735 3641,692 518,933 421307,8 471685,9 127,1 120,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 72 MBRDD669 802,113 3844,131 495,255 421431,3 471907,8 103,4 211,5 Diamant PQ/HQ 90 82 -80 ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher: Nr. Bohrloch-ID Mine-

Ost Mine-

Nord Mine-

RL MRSO-Ost MRSO-Nord MRSO-

RL Tiefe (m) Methode Größe Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Neigung (˚) 73 MBRDD670 642,697 4019,834 445,423 421248,9 472059,5 53,6 110,0 Diamant PQ/HQ 0 8 -90 74 MBRDD671 763,324 4359,699 436,619 421320,8 472412,9 44,8 160,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 75 MBRDD672 793,746 4440,065 435,65 421339,7 472496,7 43,8 102,3 Diamant PQ/HQ 270 262 -70 76 MBRDD673 715,932 3279,229 494,746 421425,0 471336,4 102,9 198,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -70 77 MBRDD674 703,028 4136,294 492,974 421292,4 472183,3 101,2 200,0 Diamant PQ/HQ 0 8 -90 78 MBRDD675 659,021 4749,517 514,689 421163,0 472784,3 122,9 119,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 79 MBRDD676 725,479 3762,727 505,652 421366,8 471816,5 113,8 180,3 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 80 MBRDD677 736,65 4338,825 435,346 421297,3 472388,5 43,5 100,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 81 MBRDD678 713,309 4300,678 435,12 421279,5 472347,5 43,3 100,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 82 MBRDD679 701,549 4460,779 434,556 421245,5 472504,3 42,7 100,0 Diamant PQ/HQ 0 8 -90 83 MBRDD680 771,655 4538,473 439,311 421304,1 472591,1 47,5 110,1 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 84 MBRDD681 780,545 4399,868 435,512 421332,2 472455,1 43,7 120,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 85 MBRDD682 785,498 4500,933 435,799 421323,0 472555,8 44,0 130,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 86 MBRDD683 781,328 4540,014 438,711 421313,4 472594,0 46,9 110,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 87 MBRDD684 773,317 4602,216 447,586 421296,8 472654,4 55,8 135,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 88 MBRDD685 735,896 4181,317 495,461 421318,6 472232,4 103,7 221,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -90 89 MBRDD686 744,697 4616,626 445,553 421266,4 472664,7 53,7 82,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 90 MBRDD687 788,75 4540,507 438,695 421320,7 472595,5 46,9 110,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 91 MBRDD688 703,028 4136,294 492,974 421292,4 472183,3 101,2 200,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -70 92 MBRDD689 788,841 4229,946 495,348 421364,2 472288,0 103,5 67,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 93 MBRDD690 703,151 3737,469 506,912 421348,3 471788,4 115,1 150,0 Diamant PQ/HQ 0 8 -90 94 MBRDD691 841,89 4897,038 498,041 421323,5 472956,0 106,2 250,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 95 MBRDD692 691,39 3597,199 509,355 421356,2 471647,8 117,5 150,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -75 96 MBRDD693 751,173 3964,688 499,096 421364,0 472020,1 107,3 40,2 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher: Nr. Bohrloch-ID Mine-

Ost Mine-

Nord Mine-

RL MRSO-Ost MRSO-Nord MRSO-

RL Tiefe (m) Methode Größe Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Neigung (˚) 97 MBRDD694 847,515 4981,076 501,89 421317,3 473040,0 110,1 250,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 98 MBRDD695 658,803 3814,701 454,78 421293,6 471858,6 63,0 120,0 Diamant PQ/HQ 180 172 -60 99 MBRDD696 788,841 4229,946 495,348 421364,2 472288,0 103,5 230,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 100 MBRDD697 894,69 4978,836 502,717 421364,3 473044,3 110,9 70,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 101 MBRDD698 935,26 4939,779 497,829 421409,9 473011,3 106,0 51,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 102 MBRDD699 647,476 3804,833 454,912 421283,7 471847,3 63,1 110,0 Diamant PQ/HQ 0 8 -90 103 MBRDD700 895,513 4939,578 497,73 421370,6 473005,6 105,9 60,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 104 MBRDD701 857,356 4317,77 494,99 421419,8 472384,5 103,3 220,7 Diamant PQ/HQ 270 262 -55 105 MBRDD702 935,124 4980,996 501,241 421404,0 473052,1 109,4 115,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 106 MBRDD703 843,818 5062,959 501,598 421302,2 473120,5 109,8 251,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 107 MBRDD704 935,26 4939,779 497,829 421409,9 473011,3 106,0 90,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 108 MBRDD705 764,893 4000,221 494,781 421372,7 472057,2 103,1 210,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -55 109 MSMDD225 905,77 1832,462 493,465 421815,4 469930,4 101,7 385,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 110 MSMDD226 901,604 2402,076 493,109 421731,6 470493,8 101,3 160,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 111 MSMDD227 860,836 2438,795 493,12 421686,1 470524,5 101,3 160,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 112 MSMDD228 862,964 2598,069 503,332 421665,9 470682,5 111,5 188,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 113 MSMDD229 885,976 2558,881 503,424 421694,1 470646,9 111,6 220,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 114 MSMDD230 919,326 2473,604 495,194 421739,1 470567,1 103,4 195,0 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 115 MSMDD231 845,596 2519,554 499,486 421659,7 470602,3 107,7 32,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -60 116 MSMDD232 845,419 2520 499,612 421659,4 470602,7 107,9 203,5 Diamant PQ/HQ 270 262 -80 117 MBRRC578 351,468 2955,222 522,423 421109,4 470964,6 131,0 60,0 RC 102 mm 270 262 -60 118 MBRRC579 589,343 4176,6295 496,1242 421174,1 472207,3 104,3 84,0 RC 102 mm 270 262 -60 119 MBRRC580 588,489 4147,405 485,7 421177,4 472178,2 93,9 80,0 RC 102 mm 270 262 -60 120 MBRRC581 787,2208 4240,1564 495,6575 421361,2 472297,9 103,8 84,0 RC 102 mm 270 262 -60 ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher: Nr. Bohrloch-ID Mine-

Ost Mine-

Nord Mine-

RL MRSO-Ost MRSO-Nord MRSO-

RL Tiefe (m) Methode Größe Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Neigung (˚) 121 MBRRC610 606,483 3811,902 450,431 421242,1 471848,5 59,0 50,0 RC 102 mm 270 262 -60 122 MBRRC611 592,322 3803,191 450,293 421229,3 471837,9 58,0 50,0 RC 102 mm 270 262 -60 123 MBRRC612 630,4193 3819,9753 450,5665 421264,7 471859,9 59,0 60,0 RC 102 mm 270 262 -60



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