Les résultats dʼanalyse des forages de Monument mettent en évidence le potentiel dʼextension de la mine dʼor de Selinsing

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats de vingt-trois (23) puits de forage supplémentaires pour lesquels des teneurs élevées en or ont été obtenues dans les zones de Buffalo Reef/Felda et fait le point sur les activités de forage en vue de l’expansion de la mine d’or de Selinsing, située dans l’État de Pahang, dans la ceinture aurifère centrale de la Malaisie occidentale.

Mme Cathy Zhai, Présidente-directrice générale de Monument, a déclaré : « Les résultats dʼanalyse des forages présentés dans ce communiqué soulignent le fort potentiel dʼaugmentation des ressources au-delà de la durée de vie de la mine (« LOM ») et du périmètre élargi de la fosse. Nous avons déployé davantage de foreuses et poursuivons nos efforts pour améliorer lʼefficacité de lʼexploration. »

Les travaux de forage des phases 1 et 2 du programme dʼextension de la mine sont terminés ; ils ont porté sur 123 puits totalisant 17 136 m, contre les 118 puits prévus couvrant 17 477 m. Dʼautres programmes de forage sont à lʼétude.

FAITS MARQUANTS DU PROGRAMME DE FORAGE

Les résultats de vingt-trois (23) puits de forage réalisés dans le cadre du programme de forage en vue de l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont été reçus (annexe A), avec des résultats d’analyse indiquant une forte teneur en or.

Parmi les faits marquants, citons :

Phase 1

Zone entre les fosses BRC2/BRC3

MBRDD622 : 6,5 m à 0,66g/t Au à partir de 148,9 m dont : 2,5 m à 1,35 g/t Au à partir de 152,9 m MBRDD624 : 3,8 m à 3,77 g/t Au à partir de 109,7 m MBRDD625 : 3,6 m à 3,58 g/t Au à partir de 136,9 m MBRDD628 : 6,2 m à 1,4 g/t Au à partir de 61,6 m 0,8 m à 3,25 g/t Au à partir de 68,9 m



3,0 m à 5,66 g/t Au à partir de 78,9 m



1,1 m à 13,9 g/t Au à partir de 94,3 m



5,8 m à 1,68 g/t Au à partir de 113,4 m MBRRC632 : 2,2 m à 1,73 g/t Au à partir de 0,0 m 2,0 m à 2,0 g/t Au à partir de 32,2 m



15,5 m à 2,61 g/t Au à partir de 67,7 m dont :



6 m à 5,62 g/t Au à partir de 72,7 m MBRRC636 : 3,9 m à 1,98 g/t Au à partir de 81 m MBRDD641 : 21,0 m à 1,99 g/t Au à partir de 42 m dont : 4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m MBRDD642 : 6,7 m à 1,53 g/t Au à partir de 70,3 3,8 m à 4,60 g/t Au à partir de 96 m

Zone entre les fosses BRC3/BRC4

MBRDD633 : 1,3 m à 2,14 g/t Au à partir de 16,1 m MBRDD637 : 4,8 m à 2,81 g/t Au à partir de 26,0 m MBRDD643 : 7,6 m à 0,53 g/t Au à partir de 59,9 m

Phase 2

BRC2/BRC3 Expansion de la minéralisation

MBRDD623 : 2,6 m à 1,25 g/t Au à partir de 91,3 m 4,5 m à 1,54 g/t Au à partir de 164,0 m MBRDD626 : 16,5 m à 3,07 g/t Au à partir de 64,1 m MBRDD627 : 10,1 m à 4,68 g/t Au à partir de 63,7 m 3,4 m à 3,47 g/t Au à partir de 84,7 m MBRDD629 : 7,0 m à 3,10 g/t Au à partir de 39,0 m MBRDD630 : 1,7 m à 2,17 g/t Au à partir de 21,3 m 5,3 m à 3,49 g/t Au à partir de 59,0 m



6,0 m à 2,64 g/t Au à partir de 78,5 m MBRDD631 : 6,1 m à 6,12 g/t Au à partir de 44,2 m MBRDD645 : 1,0 m à 1,21 g/t Au à partir de 22,5 m MBRDD646 : 4,5 m à 1,47 g/t Au à partir de 100,5 m

BRC3 Expansion de la minéralisation

MBRDD635 : 8,1 m à 1,27 g/t Au à partir de 6,9 m 3,0 m à 7,53 g/t Au à partir de 79,5 m



3,0 m à 2,95 g/t Au à partir de 88,5 m



12,5 m à 1,52 g/t Au à partir de 94,5 m



6,5 m à 2,39 g/t Au à partir de 113,5 m MBRDD638 : 19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m dont : 4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2 MBRDD639 : 22,5 m à 1,77 g/t Au à partir de 58,5 m dont : 7,5 m à 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m MBRDD644 : 5,5 m à 1,92 g/t Au à partir de 16,2 m

Remarque : les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.

FORAGE POUR L’EXPANSION DE LA MINE DE BUFFALO REEF/FELDA

Le programme de forage en vue de l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda (illustration 1) comprend les Phases 1 et 2 du programme d’expansion de la mine de Selinsing. La zone cible couvre une superficie de 115 acres et constitue la base de l’évaluation du potentiel d’extension des ressources minérales actuellement définies et de la conversion des ressources actuelles en réserves, aujourd’hui limitées par les frontières des concessions. Le succès de l’exploration pourrait potentiellement soutenir l’extension de la fosse à Buffalo Reef/Felda [1] et guider la planification future de la LOM, sous réserve de l’extension des concessions.

Illustration 1 : Longue section au travers du site de Buffalo Reef Central illustrant les zones cibles de forage pour l’expansion de la mine (Phase 1 et Phase 2) visées par les forages pour l’expansion de la mine, direction ouest.

Vingt-trois (23) résultats dʼanalyse supplémentaires ont été obtenus à partir des puits de forage au diamant (illustrations 1 et 2). Les puits de forage continuent de recouper plusieurs zones de minéralisation aurifère dans les cibles des Phases 1 et 2. On constate une continuité évidente entre les zones minéralisées précédemment modélisées et les intervalles minéralisés recoupés dans les puits de forage, ainsi quʼentre certains puits de forage, ce qui devrait se traduire par une augmentation des ressources minérales présumées.

[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at Selinsing Gold Mine (7 juillet 2025).

Illustration 2 : vue en plan de Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 et BRC4), montrant les résultats dʼanalyse présentés (encadrés orange) ainsi que les résultats publiés précédemment [2] (encadrés blancs). Les symboles bleus représentent les puits pou lesquels les résultats sont attendus. Les forages sont généralement orientés

Illustration 3 : vue en plan de la fosse BRC3, montrant les résultats dʼanalyse présentés (encadrés orange) ainsi que les résultats publiés précédemment [2] (encadrés blancs). Les symboles bleus représentent les puits pou lesquels les résultats sont attendus. Les forages sont généralement orientés d’est en ouest.

Tableau 1 : Résultats de forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.

Identifiant du puits Intersection Commentaires 1 MBRDD622 : 4,2 m à 0,55 g/t Au à partir de 37,5 m

14,4 m à 0,64 g/t Au à partir de 46,6 m

1,0 m à 0,32 g/t Au à partir de 86,0 m

4,0 m à 0,49 g/t Au à partir de 93,0 m

0,7 m à 0,60 g/t Au à partir de 100,5 m

0,9 m à 0,32 g/t Au à partir de 122,2 m

1,4 m à 0,84 g/t Au à partir de 138,2 m

1,0 m à 0,23 g/t Au à partir de 143,5 m

6,5 m à 0,66 g/t Au à partir de 148,9 m dont 2,5 m à 1,35 g/t Au à partir de 152,9 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2











2 MBRDD626 : 16,5 m à 3,07 g/t Au à partir de 64,1 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 3 MBRDD627 : 10,1 m à 4,68 g/t Au à partir de 63,7 m

3,4 m à 2,47 g/t Au à partir de 84,7 m

1,6 m à 0,43 g/t Au à partir de 91,2 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 4 MBRDD629 : 2,0 m à 0,22 g/t Au à partir de 35,5 m

7,0 m à 3,10 g/t Au à partir de 39,0 m

0,5 m à 0,29 g/t Au à partir de 54,7 m

2,6 m à partir de 0,32 g/t Au à partir de 61,8 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 5 MBRDD630 : 1,7 m à 2,17 g/t Au à partir de 21,3 m

5,3 m à 3,49 g/t Au à partir de 59,0 m

6,0 m à 2,64 g/t Au à partir de 78,5 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 6 MBRDD631 : 6,1 m à 6,12 g/t Au à partir de 44,2 m

4,6 m à 0,50 g/t Au à partir de 54.4 m Fosses BRC2/BRC3 phase 1 7 MBRDD632 2,2 m à 1,73 g/t Au à partir de 0,0 m

3,0 m à 2,0 g/t Au à partir de 32,2 m

15,5 m à 2,61 g/t Au à partir de 67,7 m dont

6 m à 5,62 g/t Au à partir de 72,7 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 8 MBRDD637 1,6 m à 0,43 g/t Au à partir de 0,0 m

4,8 m à 2,81 g/t Au à partir de 26,0 m

0,7 m à 1,99 g/t Au à partir de 48,7 m

0,9 m à 0,49 g/t Au à partir de 56,8 m Fosses BRC3/BRC4 phase 2 9 MBRDD642 1,0 m à 0,86 g/t Au à partir de 59,0 m

1,4 m à 0,68 g/t Au à partir de 64,6 m

6,7 m à 1,53 g/t Au à partir de 70,3 m

3,8 m à 4,60 g/t Au à partir de 96,0 m

0,9 m à 4,0 g/t Au à partir de 122,1 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 10 MBRDD643 3,0 m à 0,33 g/t Au à partir de 4,5 m

7,6 m à 0,53 g/t Au à partir de 59,9 m

2,0 m à 0,43 g/t Au à partir de 71,5 m Fosses BRC3/BRC4 phase 1

Fosses BRC3/BRC4 phase 2 Tableau 1 : Résultats de forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée. Identifiant du puits Intersection Commentaires 11 MBRDD644 1,5 m à 0,31 g/t Au à partir de 1,5 m

5,5 m à 1,92 g/t Au à partir de 16,2 m

1,8 m à 0,99 g/t Au à partir de 38,2 m

11,5 m à 1,90 g/t à partir de 83,6 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2





Fosses BRC2/BRC3 phase 1 MBRDD623 1,5 m à 0,63 g/t Au à partir de 51,5 m

0,9 m à 0,28 g/t Au à partir de 56,0 m

2,6 m à 1,25 g/t Au à partir de 91,3 m

4,5 m à 1,54 g/t Au à partir de 164,0 m Fosse BRC2 phase 2 MBRDD624 0,8 m à 0,82 g/t Au à partir de 68,6 m

3,8 m à 3,77 g/t Au à partir de 109,7 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 MBRDD625 1,5 m à 0,21 g/t Au à partir de 9,9 m

1,5 m à 0,24 g/t Au à partir de 14,4 m

1,5 m à 0,26 g/t Au à partir de 45,9 m

5,6 m à 3,58 g/t Au à partir de 136,9 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 MBRDD628 1,5 m à 0,55 g/t Au à partir de 2,4 m

0,7 m à 4,3 g/t Au à partir de 58,9 m

6,2 m à 1,4 g/t Au à partir de 61,6 m

0,8 m à 3,25 g/t Au à partir de 68,9 m

3,0 m à 5,66 g/t Au à partir de 78,9 m

1,1 m à 13,9 g/t Au à partir de 94,3 m

5,8 m à 1,68 g/t Au à partir de 113,4 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 MBRDD633 1,3 m à 2,14 g/t Au à partir de 16,1 m Fosses BRC3/BRC4 phase 1 MBRDD635 : 8,1 m à 1,27 g/t Au à partir de 6,9 m

3,0 m à 7,53 g/t Au à partir de 79,5 m

0,7 m à 0,48 g/t Au à partir de 85,5 m

3,0 m à 2,95 g/t Au à partir de 88,5 m

12,5 m à 1,52 g/t Au à partir de 94,5 m

6,5 m à 2,39 g/t Au à partir de 113,5 m Fosse BRC3 phase 2 MBRDD636 : 3,9 m à 1,98 g/t Au à partir de 81,0 m Fosse BRC3 phase 2 MBRDD638 19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m dont :

2,5 m à 3,02 g/t Au à partir de 100,7 m et

2,8 m à 2,31 g/t Au à partir de 105,4 m et

4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2 m Fosse BRC3 phase 2 MBRDD639 1,5 m à 0,66 g/t Au à partir de 1,5 m

1,5 m à 0,50 g/t Au à partir de 10,5 m

22,5 m à 1,77 g/t Au à partir de 58,5 m dont 7,5 m 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m Fosse BRC3 phase 2 Tableau 1 : Résultats de forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée. Identifiant du puits Intersection Commentaires MBRDD641 2,0 m à 0,51 g/t Au à partir de 0,0 m

0,7 m à 0,53 g/t Au à partir de 4,3 m

21,0 m à 1,99 g/t Au à partir de 42,0 m dont

4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m

1,5 m à 0,39 g/t Au à partir de 77,0 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 MBRDD641 2,0 m à 0,51 g/t Au à partir de 0,0 m

0,7 m à 0,53 g/t Au à partir de 4,3 m

21,0 m à 1,99 g/t Au à partir de 42,0 m dont

4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m

1,5 m à 0,39 g/t Au à partir de 77,0 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 MBRDD645 1,0 m à 1,21 g/t Au à partir de 22,5 m

1,3 m à 0,24 g/t Au à partir de 30,2 m Fosses BRC2/BRC3 phase 1 MBRDD646 4,5 m à 1,47 g/t Au à partir de 100,5 m Fosses BRC2/BRC3 phase 2 MBRDD635 : 8,1 m à 1,27 g/t Au à partir de 6,9 m

3,0 m à 7,53 g/t Au à partir de 79,5 m

0,7 m à 0,48 g/t Au à partir de 85,5 m

3,0 m à 2,95 g/t Au à partir de 88,5 m

12,5 m à 1,52 g/t Au à partir de 94,5 m

6,5 m à 2,39 g/t Au à partir de 113,5 m Fosse BRC3 phase 2 MBRDD638 19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m dont :

2,5 m à 3,02 g/t Au à partir de 100,7 m et

2,8 m à 2,31 g/t Au à partir de 105,4 m et

4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2 m Fosse BRC3 phase 2 MBRDD639 1,5 m à 0,66 g/t Au à partir de 1,5 m

1,5 m à 0,50 g/t Au à partir de 10,5 m

22,5 m à 1,77 g/t Au à partir de 58,5 m dont

7,5 m à 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m Fosse BRC3 phase 2



PHASE 1. Forage « dans les zones entre les fosses » de Buffalo Reef

La Phase 1 du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda se concentre sur l’évaluation du potentiel d’augmentation des ressources dans les zones entre les fosses BRC2/BRC3 et BRC3/BRC4 (Illustration 1), afin de permettre la fusion et l’extension des fosses. Cela pourrait façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires.

Onze (11) des vingt-trois (23) puits de forage présentés dans ce communiqué (Tableau 1) ciblent la zone entre les fosses BRC2 / BRC3 et la zone entre les fosses BRC3 / BRC4.

« Zone entre les fosses » BRC2/BRC3

Les forages menés autour des zones entre les fosses BRC2/BRC3 démontrent la cohérence entre les puits de forage et les gisements existants. Le fait dʼavoir réussi à recouper une minéralisation aurifère en ciblant le tracé de gisements minéralisés existants est de bon augure pour les résultats du programme de forage et permet dʼespérer une augmentation probable des ressources dans les zones entre les fosses BRC2/BRC3. Par ailleurs, une minéralisation a également été mise en évidence lors des forages de la phase 1 (en dessous de la longévité de la fosse (LOM)) et de la phase 2 (en dessous de lʼexpansion de la fosse).

La fosse MBRDD632 (illustration 4) a été prévue pour évaluer les cibles des phases 1 et 2 en approfondissant le puits de forage. La fosse MBRDD632 a mis en évidence une minéralisation aurifère à environ 30 m en dessous de la longévité de la fosse (LOM) et à environ 20 m en dessous du périmètre de lʼexpansion de la fosse. Ces deux carottes correspondent à des zones minéralisées identifiées et à des coupes aurifères provenant des fosses MBRDD601 (forage de la phase 1), MBRDD615 et MBRDD616[2] (forage de la phase 2). La fosse MBRDD616 pourrait étendre la minéralisation de 70 m vers lʼaval au-delà de lʼexpansion de la fosse et correspondrait probablement au prolongement de la minéralisation au sein du cisaillement ouest.

[2] TSX : Monument annonce des résultats d’analyses supplémentaires pour les zones Buffalo Reef/Felda de la mine d’or de Selinsing (18 février 2026).

Illustration 4 : coupe transversale à travers la zone entre les fosses BRC2/BRC3 à 3 845 mN, en direction du nord (fenêtre de 20 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC622 et MBRRC632.

Parmi les autres intersections significatives, on peut citer les puits MBRDD627, MBRDD631 et MBRDD644 (illustration 5) Ces forages visaient une partie du gisement minéralisé nécessitant une meilleure délimitation afin de confirmer lʼinterprétation selon laquelle ce gisement présenterait une pente plus prononcée. Les forages ont recoupé de larges zones de minéralisation à haute teneur, ce qui confirme globalement lʼinterprétation selon laquelle le gisement présente une pente plus raide et confirme lʼextension du gisement minéralisé en profondeur.

Illustration 5 : coupe transversale à travers la fosse BRC3 (la zone entre les fosses BRC2/BRC3) à 3 920 mN, en direction du nord (fenêtre de 20 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC627, MBRDD631 et MBRRC644.

Zone entre les fosses BRC3/BRC4

Dans lʼensemble, les résultats dʼanalyse issus des forages réalisés dans la zone entre les fosses BRC3/BRC4 nʼont pas été aussi significatifs que ceux des forages réalisés dans la zone entre les fosses BRC2/BRC3 ; toutefois, de multiples intervalles aurifères continuent dʼêtre recoupés.

Le forage du puits MBRDD637 nʼa pas recoupé de minéralisation à la profondeur cible prévue, à la base de lʼexpansion de la fosse ; il a toutefois recoupé un intervalle de 4,8 m à 2,81 g/t Au à partir de 26,0 m, correspondant à un gisement aurifère mal définie situé à 14 m en dessous de la longévité actuelle de la fosse, soulignant la nécessité de poursuivre les forages afin de déterminer lʼétendue réelle de cette minéralisation.

Le forage du puits MBRDD643 a recoupé une large structure minéralisée à faible teneur à la base de lʼexpansion de la fosse. Cette intersection correspond à un gisement minéralisé identifié et se situe à 80 m en amont du puits MBRDD618[3] (3,0 m à 1,62 g/t Au à partir de 203 m, et 1,5 m à 1,18 g/t Au à partir de 207,5 m), suggérant que ce gisement se prolonge en profondeur. Des forages complémentaires seront nécessaires pour évaluer le potentiel économique aurifère de ce gisement.

PHASE 2. Forages de la mine Buffalo Reef/Felda

Douze (12) puits de forage ont été réalisés dans le cadre de la Phase 2 et sont présentés dans le Tableau 1. La Phase 2 du programme de forage Buffalo Reef/Felda se concentre sur les zones cibles pour l’expansion de la mine présentant un potentiel afin de définir de nouveaux gisements minéralisés et des extensions structurelles et en profondeur le long du pendage de la minéralisation en dehors de la longévité de la fosse (LOM) (Illustration 2).

Les forages dʼextension structurelle ont permis, dans plusieurs puits, de mettre en évidence une minéralisation en aval-pente des gisements déjà identifiés en dessous de la fosse dʼextension de la mine.

BRC2/BRC3 Expansion de la minéralisation

Les forages dʼextension structurelle des zones entre les fosses BRC2/BRC3 ont permis de mettre en évidence une minéralisation aurifère en aval-pente des gisements aurifères déjà identifiés à 75 m en dessous de lʼexpansion de la fosse.

Les puits MBRDD625 et MBRDD628 ont tous deux recoupé une minéralisation aurifère en dessous de lʼexpansion de la fosse, en aval-pente dʼun gisement aurifère minéralisé identifié. Aucun autre puits nʼa été foré en aval-pente ni dans un rayon de 80 mètres le long de la structure sur le même horizon, présentant ainsi un potentiel dʼexploration important pour de futurs forages et lʼajout éventuel de ressources. Le puits MBRDD628 a également recoupé plusieurs gisements de minéralisation aurifère entre 58,9 m et 95,5 m. Ces recoupements nʼont pas été observés dans le puits MBRDD625 et nécessitent des analyses plus approfondies afin dʼinterpréter ces résultats.

[3] TSX : Monument annonce les résultats des 16 premiers puits de forage du programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing (3 décembre 2025).

Illustration 6 : coupe transversale à travers la fosse BRC3 (expansion de forage en aval de la zone entre les fosses BRC2/BRC3) à 3 535 mN (fenêtre de 40 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC625 et MBRDD628.

Le forage du puits MBRDD638 (illustration 7) a été réalisé à 20 m au sud du puits MBRDD644 (phase 1 du forage) et a recoupé 19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m. Cette intersection correspond au puits MBRDD644 et confirme lʼextension des gisements minéralisées aurifères au-delà de la base de l'expansion de la fosse.

Cette région apporte davantage de cibles de puits de forage à Monument en vue dʼune future diversification des ressources.

Illustration 7 : coupe transversale à travers la fosse BRC3, à 3 900 mN (fenêtre de 40 m de large au nord et au sud) et représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC630 et MBRDD638.

Le puits MBRDD641 a recoupé une zone de 21 m à 1,99 g/t Au à partir de 42 m, dont 4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m (illustration 8). Cette intersection se situe à 30 m en dessous de lʼexpansion de la fosse et, combinée au puits MBRDD619[2], pourrait étendre le gisement minéralisé de 60 m supplémentaires en aval. Les puits de forage de la phase 1 MBRDD622 et MBRDD632 (illustration 3) ciblaient le même gisement minéralisé au sein du cisaillement ouest.

Illustration 8 : coupe transversale de la mine Buffalo Reef Central à 3 820 mN, prolongement structurel de la zone entre les fosses BRC2/BRC3, représentant le puits MBRDD641 récemment achevé.

BRC3 Expansion de la minéralisation

Le puits MBRDD635 a permis de recouper avec succès la minéralisation (tableau 1) à la base de lʼexpansion de la fosse, ainsi que dans la zone périphérique de la minéralisation présumée au sein du cisaillement ouest, à une altitude plus élevée dans le puits. Une minéralisation supplémentaire correspondant à un autre gisement présumé a également été recoupée.

Les puits MBRDD638 et MBRDD639 ont tous deux recoupé de larges zones minéralisées (tableau 1) à la base de la minéralisation présumée et en dessous de lʼexpansion de la fosse, au sein du cisaillement ouest. La minéralisation reste ouverte en profondeur et fera lʼobjet de futurs forages dʼexploration.

Une interprétation géologique et une modélisation seront réalisées pour confirmer l’existence d’une continuité structurale et de teneur entre les résultats rapportés dans ce communiqué. Des forages complémentaires seront nécessaires pour évaluer pleinement le potentiel de minéralisation.

Les résultats d’analyse des puits MBRDD634, MBRDD640, et MBRDD647 à MBRDD665 ne sont pas encore disponibles. Ces résultats seront communiqués dès leur réception.

ÉCHANTILLONNAGE, ANALYSE ET AQ/CQ

La technique d’échantillonnage utilisée pour le programme de forage consiste à prélever des carottes de taille PQ (85 mm de diamètre) et principalement HQ (63.5 mm de diamètre) à l’aide d’une foreuse-carotteuse.

Les échantillons sont stockés dans l’entrepôt du projet de Selinsing avant d’être transportés à Port Klang par le transporteur habituel de Monument. Le site est sécurisé 24 heures sur 24 par un poste de garde occupé par du personnel. Les échantillons sont expédiés directement à SGS Port Klang une fois par semaine.

Tous les échantillons sont envoyés au laboratoire SGS Malaysia à Port Klang, Selangor (un laboratoire dʼanalyses chimiques agréé, spécialisé dans lʼanalyse des ressources naturelles destinées aux industriels, MS ISO/IEC 17025:2017), pour une analyse pyrognostique (FAA303), une analyse ICP (ICP40Q) et une analyse CS (CSAO6V) pour le carbone et le soufre. Les pulpes et les rejets grossiers sont renvoyés sur site pour de futures études de contrôle AQ/CQ.

Le matériel de référence certifié (MRC) est fourni par Geostats et inséré environ tous les 15 m ; les blancs sont eux insérés environ tous les 10 m. Tous les résultats d’analyse sont vérifiés par le personnel de Monument avant d’être saisis dans la base de données Microsoft Access. Toutes les données AQ/CQ sont examinées afin de garantir la validité des résultats.

Tous les emplacements des colliers sont relevés à l’aide du système de GPS différentiel par l’équipe de Monument réalisant les levés sur le site. Des levés de fond de puit sont effectués sur tous les puits de forage à l’aide d’un outil de levé numérique Trushot. Les données capturées sont transmises sans fil de l’outil à l’appareil portable. Les levés sont générallement effectués tous les 30 à 50 mètres.

La récupération des carottes est enregistrée au moment du forage par le foreur et vérifiée lors de la diagraphie par l’équipe géologique sur place. La récupération des carottes est déterminée en mesurant chaque intervalle de 1 m. La diagraphie est de nature qualitative et enregistre la lithologie, la taille des grains, la texture, les altérations, la structure, les modifications, les veines, les sulfures, etc. Tous les puits sont entièrement diagraphiés.

AVANCEMENT DU PROGRAMME DE FORAGE

Les forages pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont débuté le 7 mai 2025 à l’aide de deux foreuses internes ; de foreuses Desco SP 6500SA (dʼune capacité de 350 mètres de profondeur). Depuis, sept autres foreuses sous-traitées ont été mises en service dans la mine de Buffalo Reef, portant ainsi le nombre total de foreuses à neuf (9).

Les phases 1 et 2 des forages prévus dans le cadre du programme dʼextension de la mine sont désormais achevées ; elles ont porté sur des cibles prioritaires, notamment les zones entre les fosses BRC2-BRC3 et BRC3-BRC4, ainsi que les extensions en aval. Ces résultats seront pris en compte dans lʼinterprétation géologique, la modélisation des ressources et les futurs travaux de planification minière. Monument prévoit que lʼensemble des résultats dʼanalyse des forages sera disponible dʼici juin 2026.

À ce jour, cent vingt-trois (123) puits de forage ont été réalisés sur 17 136,1 m (voir Annexe B), et les résultats d’analyse de quatre-vingt-dix-huits (98) puits ont été reçus le 21mai ; les résultats d’analyse de dix-neuf (19) puits sont toujours en attente.

Un récapitulatif des forages réalisés à ce jour est présenté dans le Tableau 4.

Le programme de forage pour l’expansion de la mine, y compris la stratégie de forage et la hiérarchisation des zones et des puits cibles, fera l’objet d’un suivi attentif et d’un examen régulier, et pourra être modifié en conséquence. L’orientation des forages et les zones ciblées restent flexibles afin de ne pas perturber les activités minières. Pour accélérer les programmes d’exploration, la Société pourra, au besoin, mobiliser davantage de foreuses, de quatre actuellement à neuf, en fonction des circonstances.

Tableau 2 : tableau récapitulatif des forages réalisés à ce jour

Budget Puits de forage réalisés Puits de forage restants N° Puits Mètres N° Puits Mètres N° Puits Mètres Expansion de la mine

Buffalo Reef/Felda

Phase 1 57 6 479 50 5 372, 1 0 0 Phase 2 52 8 898 65 10 245, 6 0 0 Selinsing

Phase 1 0 0 0 0 0 0 Phase 2 9 2100 8 1 518, 4 0 0 Total 118 17 477 123 17 136, 1 0 0



Déclaration de la personne qualifiée

Les informations contenues dans le présent rapport qui concernent les résultats d’exploration sont basées sur les informations compilées et approuvées par M. Jamie Brown, titulaire d’une licence en sciences, MIAG, géologue en chef pour la Société, membre de l’Institut australien des géoscientifiques et personne qualifiée conformément au Règlement NI 43-101.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 280 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 – 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans les politiques de TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives.

Ce communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des plans de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès des fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés cités dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « entend » ou à l’inverse « n’entend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens, mais aussi par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s mesures, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de la mine de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations réalisées à l’étranger, les autres risques propres à l’industrie minière et ceux détaillés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs retenus pour formuler les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le cours futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, le budget des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou objectifs. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements à venir pourraient considérablement différer de ceux qui y sont anticipés. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

ANNEXE A

Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles). Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)

Identifiant du puits De

(en mètres) À

(en mètres) Largeur (en mètres) Intersection Commentaire MBRDD622 37,5



46,6



86,0



93,0



100,5



122,2



138,2



143,5



148,9 41,7



61,0



87,0



97,0



101,2



123,1



139,6



144,5



155,4 4,2



14,4



1,0



4,0



0,7



0,9



1,4



1,0



6,5 0,55 g/t Au



0,64 g/t Au



0,32 g/t Au



0,49 g/t Au



0,60 g/t Au



0,32 g/t Au



0,84 g/t Au



0,23 g/t Au



0,66 g/t Au dont



2,5 m à 1,35 g/t Au à partir de 152,9 m BRC3 MBRDD623 51,5



56



91,3



164 53,0



56,9



93,9



168,5 1,5



0,9



2,6



4,5 0,63 g/t Au



0,28 g/t Au



1,25 g/t Au



1,54 g/t Au Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD624 68,6



109,7 69,4



113,5 0,8



3,8 0,82 g/t Au



3,77 g/t Au Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD625 9,9



14,4



45,9



136,9 11,4



15,9



47,4



142,5 1,5



1,5



1,5



5,6 0,21 g/t Au



0,24 g/t Au



0,26 g/t Au



3,58 g/t Au Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD626 64,1 80,6 16,5 3,07 g/t Au Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD627 63,7



84,7



91,2 73,8



88,1



92,8 10,1



3,4



1,6 4,68 g/t Au



2,47 g/t Au



0,43 g/t Au BRC2 MBRDD628 2,4



58,9



61,6



68,9



78,9



94,3



113,4 3,9



59,6



67,8



69,7



81,9



95,4



119,2 1,5



0,7



6,2



0,8



3



1,1



5,8 0,55 g/t Au



4,3 g/t Au



1,4 g/t Au



3,25 g/t Au



5,66 g/t Au



13,9 g/t Au



1,68 g/t Au Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD629 35,5



39



54,7



61,8 37,5



46



55,2



64,2 2



7



0,5



2,6 0,22 g/t Au



3,10 g/t Au



0,29 g/t Au



0,32 g/t Au BRC3 ANNEXE A



Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.) Identifiant du puits De

(en mètres) À

(en mètres) Largeur (en mètres) Intersection Commentaire MBRDD630 21,3



59,0



78,5 23,0



64,3



84,5 1,7



5,3



6,0 2,17 g/t Au



3,49 g/t Au



2,64 g/t Au BRC3 MBRDD631 44,2



54,4 50,3



59,0 6,1



4,6 6,12 g/t Au



0,50 g/t Au BRC3 MBRDD632 0,0



32,2



67,7 2,2



35,2



83,2 2,2



3,0



15,5 1,73 g/t Au



2,0 g/t Au



2,61 g/t Au dont



6 m à 5,62 g/t Au à partir de 72,7 m BRC3 MBRDD633 16,1 17,4 1,3 2,14 g/t Au ZONE ENTRE LES FOSSES BRC3/BRC4 MBRDD634 En attente des résultats MBRDD635 6,9



79,5



85,5



88,5



94,5



113,5 15,0



82,5



86,2



91,5



107,0



120,0 8,1



3,0



0,7



3,0



12,5



6,5 1,27 g/t Au



7,53 g/t Au



0,48 g/t Au



2,95 g/t Au



1,52 g/t Au



2,39 g/t Au BRC3 MBRDD636 81,0 84,9 3,9 1,98 g/t Au Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD637 0,0



26,0



48,7



56,8 1,6



30,8



49,4



57,7 1,6



4,8



0,7



0,9 0,43 g/t Au



2,81 g/t Au



1,99 g/t Au



0,49 g/t Au Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD638 28,9



36,7



55,5



100,7 30,2



39,7



56,2



120,5 1,3



3,0



0,7



19,8 0,32 g/t Au



0,92 g/t Au



0,73 g/t Au



1,90 g/t Au dont



4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2 BRC3 MBRDD639 1,5



10,5



58,5 3,0



12,0



81,0 1,5



1,5



22,5 0,66 g/t Au



0,50 g/t Au



1,77 g/t Au dont



7,5 m à 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m BRC3 MBRDD640 En attente des résultats ANNEXE A



Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.) MBRDD641 0



4,3



42



77 2,0



5,0



63,0



78,5 2,0



0,7



21,0



1,5 0,51 g/t Au



0,53 /t Au



1,99 g/t Au



0,39 g/t Au MBRDD642 59,0



64,6



70,3



96,0



122,1 60,0



66,0



77,0



99,8



123,0 1,0



1,4



6,7



3,8



0,9 0,86 g/t Au



0,68 g/t Au



1,53 g/t Au



4,6 g/t Au



4,0 g/t Au MBRDD643 4,5



59,9



71,5 7,5



67,5



73,5 3,0



7,6



2,0 0,33 g/t Au



0,53 g/t Au



0,43 g/t Au MBRDD644 1,5



16,2



38,2



83,6 3,0



21,7



40,0



95,1 1,5



5,5



1,8



11,5 0,31 g/t Au



1,92 /t Au



0,99 g/t Au



1,90 g/t Au MBRDD645 22,5



30,2 23,5



31,5 1,0



1,3 1,21 g/t Au



0,24 g/t Au MBRDD646 100,5 105 4,5 1,47 gt Au MBRDD647 En attente des résultats MBRDD648 En attente des résultats MBRDD649 En attente des résultats MBRDD650 En attente des résultats MBRDD651 En attente des résultats MBRDD652 En attente des résultats MBRDD653 En attente des résultats MBRDD654 En attente des résultats MBRDD655 En attente des résultats MBRDD656 En attente des résultats MBRDD657 En attente des résultats MBRDD658 En attente des résultats MBRDD659 En attente des résultats MBRDD660 En attente des résultats MBRDD661 En attente des résultats ANNEXE A



Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.) MBRDD662 En attente des résultats MBRDD663 En attente des résultats MBRDD664 En attente des résultats MDRDD665 En attente des résultats



ANNEXE B

Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport :

Non Identifiant du puits Mine

est Mine

nord Mine

RL MRSO est MRSO nord MRSO

RL Profondeur

(en mètres) Méthode Taille Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Pendage (˚) 1 MBRRCDD01 627 3 126 500 421358,4 471172,2 108,4 171,9 Circulation Inverse/Diamant Taille HQ 270 262 -60 2 MBRRCDD02 458 2 980 522 421211,5 471004,0 130,7 122,5 Circulation Inverse/Diamant Taille HQ 265 257 -60 3 MBRDD600 656 3 900 450 421278,8 471942,7 58,7 90,6 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 4 MBRDD601 645 3 860 450 421273,5 471901,6 58,3 100,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 5 MBRDD602 621 3 880 450 421247,0 471918,0 58,2 101,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 6 MBRDD603 707,4 4 151,5 492,5 421294,6 472198,9 100,7 125,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 7 MBRDD604 771,9 4 040,6 493,5 421373,9 472098,1 101,7 140,1 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 8 MBRDD605 673,4 4 162,8 495,8 421259,3 472205,4 104 183,9 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 9 MBRDD606 625,9 4 074,3 455,1 421224,7 472111,1 63,3 71,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 10 MBRDD607 554,4 3 707,8 484,9 421205,1 471738,2 93,1 50,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 11 MBRDD608 564,3 3 687,6 485,3 421217,8 471719,6 93,5 50,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 12 MBRDD609 580,4 3 779,9 455,2 421220,8 471813,2 63,4 62,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 13 MBRDD610 786 4 238,9 495,6 421360,2 472296,5 103,8 53,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 14 MBRDD611 640,4 4 200,1 495,8 421221,4 472237,7 104 130,9 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 15 MBRDD612 600,9 4 205,4 496 421181,6 472237,4 104 110,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 16 MBRDD613 682,7 4 189,4 495,8 421264,8 472233,0 104 150,7 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 17 MBRDD614 734,1 4 193,7 495,6 421315,1 472244,4 104 180,3 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 18 MBRDD615 786,7 3 861,6 497,5 421413,6 471923,0 106,0 180,6 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 19 MBRDD616 779,4 3 849,7 497,7 421408,1 471910,2 106,0 206,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 20 MBRDD617 763,3 3 981,4 496,7 421373,7 472038,3 105,0 200,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 21 MBRDD618 779,8 4017 494,5 421385,1 472075,9 102,7 221,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 22 MDRDD619 778,1 3 821,5 497,7 421410,7 471882,0 105,9 200,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 23 MBRDD620 781,3 3 379,6 493 421475,7 471444,9 101,9 234,7 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 24 MBRDD621 756,6 3 418,4 490,5 421445,8 471479,9 98,7 215,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 ANNEXE B

Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport : Non Identifiant du puits Mine

est Mine

nord Mine

RL MRSO est MRSO nord MRSO

RL Profondeur

(en mètres) Méthode Taille Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Pendage (˚) 25 MBRDD622 799,7 3842,8 495,5 421429,1 471906,2 103,7 187,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 60 26 MBRDD623 754,6 3 377,7 490,7 421449,5 471439,3 98,9 250,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 27 MBRDD624 688,5 3 723,5 510,4 421335,7 471772,5 118,6 200,3 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 28 MBRDD625 729 3536 499,7 421402,0 471592,5 107,9 230,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 29 MBRDD626 640,5 3 939,3 450,3 421258,0 471979,4 58,5 100,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 30 MBRDD627 639,3 3920 450,2 421259,5 471960,2 58,4 100,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 31 MBRDD628 711 3 541,6 494,7 421383,4 471595,5 102,9 190,4 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 32 MBRDD629 630,2 3 939,8 450,4 421247,7 471978,5 58,6 80,3 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 33 MBRDD630 649,4 3 899,8 450,4 421272,3 471941,6 58,6 101,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 34 MBRDD631 622,8 3 920,1 450,1 421243,2 471958,0 58,3 80,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 35 MBRDD632 666,134 3861,162 450,477 421294,3 471905,7 58,7 110,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -70 36 MBRDD633 658,177 4055,033 450,865 421259,3 472096,5 59,1 80,4 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -90 37 MBRDD634 623,96 4038,143 445,342 421227,8 472075,0 53,5 50,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 38 MBRDD635 660,426 3980,346 450,278 421272,0 472022,9 58,5 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -90 39 MBRDD636 759,781 3799,571 499,795 421395,7 471857,8 108,0 114,9 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 40 MBRDD637 667,888 4039,352 450,758 421271,1 472082,3 58,9 98,9 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 41 MBRDD638 673,284 3899,816 450,836 421296,0 471944,9 59,0 140,2 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -90 42 MBRDD639 650,854 3959,607 450,362 421265,4 472001,0 58,6 114,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 43 MBRDD640 642,7 4019,8 445,4 421248,9 472059,5 53,6 25,5 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -90 44 MBRDD641 635,999 3819,862 450,534 421270,2 471860,5 58,7 80,0 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -90 45 MBRDD642 668,57 3620,136 514,636 421330,4 471667,3 122,8 145,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 46 MBRDD643 658,836 3997,09 450,31 421268,1 472039,2 58,5 97,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 47 MBRDD644 656,934 3919,745 450,588 421277,0 471962,4 58,8 120,2 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -90 48 MBRDD645 677,352 3419,767 454,28 421367,2 471470,2 62,5 190,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -50 ANNEXE B

Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport : Non Identifiant du puits Mine

est Mine

nord Mine

RL MRSO est MRSO nord MRSO

RL Profondeur

(en mètres) Méthode Taille Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Pendage (˚) 49 MBRDD646 665,517 3698,677 517,825 421316,4 471744,7 126,0 140,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 50 MBRDD647 733,126 3501,563 494,034 421410,9 471559,0 102,2 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -55 51 MBRDD648 659,378 3996,994 450,323 421268,6 472039,2 58,5 97,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 52 MBRDD649 690,68 3596,056 509,504 421355,7 471646,6 117,7 130,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 53 MBRDD650 777,605 3908,499 499,522 421398,1 471968,1 107,7 180,0 Diamant Taille PQ/HQ 900 892 -80 54 MBRDD651 772,6 3463,5 496 421455,4 471526,8 104,1 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 55 MBRDD652 669 3379 447,6 421364,6 471428,6 55,7 120,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -55 56 MBRDD653 645,8 3679,3 522,4 421299,6 471722,7 130,6 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 57 MBRDD654 625,9 3299,1 449,9 421333,1 471343,5 58,1 140,3 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 58 MBRDD655 643,6 3661,1 521,4 421300,0 471704,4 129,6 200,0 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -90 59 MBRDD656 669,2 3479,3 455,2 421350,8 471528,0 63,4 120,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 60 MBRDD657 646,3 3679,6 522,2 421300,1 471723,1 130,4 220,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 61 MBRDD658 772,5 3464,1 496,1 421455,2 471527,4 104,3 210,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 62 MBRDD659 776,3 3911 499,8 421396,4 471970,4 108,0 173,5 Diamant Taille PQ/HQ 80 72 -80 63 MBRDD660 654,2 3342 445,2 421355,1 471389,9 53,3 140,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -70 64 MBRDD661 648,7 3641,7 518,9 421307,7 471685,9 127,1 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -55 65 MBRDD662 740,8 3779,3 503,3 421379,7 471835,0 111,5 200,3 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 66 MBRDD663 813,3 3860,1 495,2 421440,2 471925,2 103,4 59,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 67 MBRDD664 785,7 4560,2 440,3 421314,9 472614,6 48,5 150,0 Diamant Taille PQ/HQ 0 8 -90 68 MBRDD665 705,4 4760,1 512,2 421207,5 472801,3 120,4 120,1 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 69 MBRDD666 704,973 3555,403 495,193 421375,5 471608,3 103,4 150,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 70 MBRDD667 803,864 3881,724 495,291 421427,8 471945,3 103,5 202,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -90 71 MBRDD668 648,735 3641,692 518,933 421307,8 471685,9 127,1 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 72 MBRDD669 802,113 3844,131 495,255 421431,3 471907,8 103,4 211,5 Diamant Taille PQ/HQ 90 82 -80 ANNEXE B

Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport : Non Identifiant du puits Mine

est Mine

nord Mine

RL MRSO est MRSO nord MRSO

RL Profondeur

(en mètres) Méthode Taille Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Pendage (˚) 73 MBRDD670 642,697 4019,834 445,423 421248,9 472059,5 53,6 110,0 Diamant Taille PQ/HQ 0 8 -90 74 MBRDD671 763,324 4359,699 436,619 421320,8 472412,9 44,8 160,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 75 MBRDD672 793,746 4440,065 435,65 421339,7 472496,7 43,8 102,3 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -70 76 MBRDD673 715,932 3279,229 494,746 421425,0 471336,4 102,9 198,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -70 77 MBRDD674 703,028 4136,294 492,974 421292,4 472183,3 101,2 200,0 Diamant Taille PQ/HQ 0 8 -90 78 MBRDD675 659,021 4749,517 514,689 421163,0 472784,3 122,9 119,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 79 MBRDD676 725,479 3762,727 505,652 421366,8 471816,5 113,8 180,3 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 80 MBRDD677 736,65 4338,825 435,346 421297,3 472388,5 43,5 100,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 81 MBRDD678 713,309 4300,678 435,12 421279,5 472347,5 43,3 100,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 82 MBRDD679 701,549 4460,779 434,556 421245,5 472504,3 42,7 100,0 Diamant Taille PQ/HQ 0 8 -90 83 MBRDD680 771,655 4538,473 439,311 421304,1 472591,1 47,5 110,1 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 84 MBRDD681 780,545 4399,868 435,512 421332,2 472455,1 43,7 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 85 MBRDD682 785,498 4500,933 435,799 421323,0 472555,8 44,0 130,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 86 MBRDD683 781,328 4540,014 438,711 421313,4 472594,0 46,9 110,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 87 MBRDD684 773,317 4602,216 447,586 421296,8 472654,4 55,8 135,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 88 MBRDD685 735,896 4181,317 495,461 421318,6 472232,4 103,7 221,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -90 89 MBRDD686 744,697 4616,626 445,553 421266,4 472664,7 53,7 82,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 90 MBRDD687 788,75 4540,507 438,695 421320,7 472595,5 46,9 110,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 91 MBRDD688 703,028 4136,294 492,974 421292,4 472183,3 101,2 200,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -70 92 MBRDD689 788,841 4229,946 495,348 421364,2 472288,0 103,5 67,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 93 MBRDD690 703,151 3737,469 506,912 421348,3 471788,4 115,1 150,0 Diamant Taille PQ/HQ 0 8 -90 94 MBRDD691 841,89 4897,038 498,041 421323,5 472956,0 106,2 250,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 95 MBRDD692 691,39 3597,199 509,355 421356,2 471647,8 117,5 150,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -75 96 MBRDD693 751,173 3964,688 499,096 421364,0 472020,1 107,3 40,2 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 ANNEXE B

Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport : Non Identifiant du puits Mine

est Mine

nord Mine

RL MRSO est MRSO nord MRSO

RL Profondeur

(en mètres) Méthode Taille Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Pendage (˚) 97 MBRDD694 847,515 4981,076 501,89 421317,3 473040,0 110,1 250,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 98 MBRDD695 658,803 3814,701 454,78 421293,6 471858,6 63,0 120,0 Diamant Taille PQ/HQ 180 172 -60 99 MBRDD696 788,841 4229,946 495,348 421364,2 472288,0 103,5 230,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 100 MBRDD697 894,69 4978,836 502,717 421364,3 473044,3 110,9 70,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 101 MBRDD698 935,26 4939,779 497,829 421409,9 473011,3 106,0 51,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 102 MBRDD699 647,476 3804,833 454,912 421283,7 471847,3 63,1 110,0 Diamant Taille PQ/HQ 0 8 -90 103 MBRDD700 895,513 4939,578 497,73 421370,6 473005,6 105,9 60,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 104 MBRDD701 857,356 4317,77 494,99 421419,8 472384,5 103,3 220,7 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -55 105 MBRDD702 935,124 4980,996 501,241 421404,0 473052,1 109,4 115,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 106 MBRDD703 843,818 5062,959 501,598 421302,2 473120,5 109,8 251,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 107 MBRDD704 935,26 4939,779 497,829 421409,9 473011,3 106,0 90,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 108 MBRDD705 764,893 4000,221 494,781 421372,7 472057,2 103,1 210,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -55 109 MSMDD225 905,77 1832,462 493,465 421815,4 469930,4 101,7 385,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 110 MSMDD226 901,604 2402,076 493,109 421731,6 470493,8 101,3 160,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 111 MSMDD227 860,836 2438,795 493,12 421686,1 470524,5 101,3 160,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 112 MSMDD228 862,964 2598,069 503,332 421665,9 470682,5 111,5 188,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 113 MSMDD229 885,976 2558,881 503,424 421694,1 470646,9 111,6 220,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 114 MSMDD230 919,326 2473,604 495,194 421739,1 470567,1 103,4 195,0 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 115 MSMDD231 845,596 2519,554 499,486 421659,7 470602,3 107,7 32,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -60 116 MSMDD232 845,419 2520 499,612 421659,4 470602,7 107,9 203,5 Diamant Taille PQ/HQ 270 262 -80 117 MBRRC578 351,468 2955,222 522,423 421109,4 470964,6 131,0 60,0 Circulation Inverse 102 mm 270 262 -60 118 MBRRC579 589,343 4176,6295 496,1242 421174,1 472207,3 104,3 84 Circulation Inverse 102 mm 270 262 -60 119 MBRRC580 588,489 4147,405 485,7 421177,4 472178,2 93,9 80,0 Circulation Inverse 102 mm 270 262 -60 120 MBRRC581 787,2208 4240,1564 495,6575 421361,2 472297,9 103,8 84 Circulation Inverse 102 mm 270 262 -60 ANNEXE B

Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport : Non Identifiant du puits Mine

est Mine

nord Mine

RL MRSO est MRSO nord MRSO

RL Profondeur

(en mètres) Méthode Taille Mine (˚)

Azim. MRSO (˚)

Azim. Pendage (˚) 121 MBRRC610 606,483 3811,902 450,431 421242,1 471848,5 59,0 50,0 Circulation Inverse 102 mm 270 262 -60 122 MBRRC611 592,322 3803,191 450,293 421229,3 471837,9 58,0 50,0 Circulation Inverse 102 mm 270 262 -60 123 MBRRC612 630,4193 3819,9753 450,5665 421264,7 471859,9 59,0 60,0 Circulation Inverse 102 mm 270 262 -60



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