Les résultats dʼanalyse des forages de Monument mettent en évidence le potentiel dʼextension de la mine dʼor de Selinsing

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats de vingt-trois (23) puits de forage supplémentaires pour lesquels des teneurs élevées en or ont été obtenues dans les zones de Buffalo Reef/Felda et fait le point sur les activités de forage en vue de l’expansion de la mine d’or de Selinsing, située dans l’État de Pahang, dans la ceinture aurifère centrale de la Malaisie occidentale.
Mme Cathy Zhai, Présidente-directrice générale de Monument, a déclaré : « Les résultats dʼanalyse des forages présentés dans ce communiqué soulignent le fort potentiel dʼaugmentation des ressources au-delà de la durée de vie de la mine (« LOM ») et du périmètre élargi de la fosse. Nous avons déployé davantage de foreuses et poursuivons nos efforts pour améliorer lʼefficacité de lʼexploration. »
Les travaux de forage des phases 1 et 2 du programme dʼextension de la mine sont terminés ; ils ont porté sur 123 puits totalisant 17 136 m, contre les 118 puits prévus couvrant 17 477 m. Dʼautres programmes de forage sont à lʼétude.
FAITS MARQUANTS DU PROGRAMME DE FORAGE
Les résultats de vingt-trois (23) puits de forage réalisés dans le cadre du programme de forage en vue de l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont été reçus (annexe A), avec des résultats d’analyse indiquant une forte teneur en or.
Parmi les faits marquants, citons :
Phase 1
Zone entre les fosses BRC2/BRC3
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|6,5 m à 0,66g/t Au à partir de 148,9 m dont :
|2,5 m à 1,35 g/t Au à partir de 152,9 m
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|3,8 m à 3,77 g/t Au à partir de 109,7 m
|
|3,6 m à 3,58 g/t Au à partir de 136,9 m
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|6,2 m à 1,4 g/t Au à partir de 61,6 m
|0,8 m à 3,25 g/t Au à partir de 68,9 m
|3,0 m à 5,66 g/t Au à partir de 78,9 m
|1,1 m à 13,9 g/t Au à partir de 94,3 m
|5,8 m à 1,68 g/t Au à partir de 113,4 m
|
|2,2 m à 1,73 g/t Au à partir de 0,0 m
|2,0 m à 2,0 g/t Au à partir de 32,2 m
|15,5 m à 2,61 g/t Au à partir de 67,7 m dont :
|6 m à 5,62 g/t Au à partir de 72,7 m
|
|3,9 m à 1,98 g/t Au à partir de 81 m
|
|21,0 m à 1,99 g/t Au à partir de 42 m dont :
|4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m
|
|6,7 m à 1,53 g/t Au à partir de 70,3
|3,8 m à 4,60 g/t Au à partir de 96 m
Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|
|1,3 m à 2,14 g/t Au à partir de 16,1 m
|
|4,8 m à 2,81 g/t Au à partir de 26,0 m
|
|7,6 m à 0,53 g/t Au à partir de 59,9 m
Phase 2
BRC2/BRC3 Expansion de la minéralisation
|
|2,6 m à 1,25 g/t Au à partir de 91,3 m
|4,5 m à 1,54 g/t Au à partir de 164,0 m
|
|16,5 m à 3,07 g/t Au à partir de 64,1 m
|
|10,1 m à 4,68 g/t Au à partir de 63,7 m
|3,4 m à 3,47 g/t Au à partir de 84,7 m
|
|7,0 m à 3,10 g/t Au à partir de 39,0 m
|
|1,7 m à 2,17 g/t Au à partir de 21,3 m
|5,3 m à 3,49 g/t Au à partir de 59,0 m
|6,0 m à 2,64 g/t Au à partir de 78,5 m
|
|6,1 m à 6,12 g/t Au à partir de 44,2 m
|
|1,0 m à 1,21 g/t Au à partir de 22,5 m
|
|4,5 m à 1,47 g/t Au à partir de 100,5 m
BRC3 Expansion de la minéralisation
|
|8,1 m à 1,27 g/t Au à partir de 6,9 m
|3,0 m à 7,53 g/t Au à partir de 79,5 m
|3,0 m à 2,95 g/t Au à partir de 88,5 m
|12,5 m à 1,52 g/t Au à partir de 94,5 m
|6,5 m à 2,39 g/t Au à partir de 113,5 m
|
|19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m dont :
|4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2
|
|22,5 m à 1,77 g/t Au à partir de 58,5 m dont :
|7,5 m à 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m
|
|5,5 m à 1,92 g/t Au à partir de 16,2 m
Remarque : les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.
FORAGE POUR L’EXPANSION DE LA MINE DE BUFFALO REEF/FELDA
Le programme de forage en vue de l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda (illustration 1) comprend les Phases 1 et 2 du programme d’expansion de la mine de Selinsing. La zone cible couvre une superficie de 115 acres et constitue la base de l’évaluation du potentiel d’extension des ressources minérales actuellement définies et de la conversion des ressources actuelles en réserves, aujourd’hui limitées par les frontières des concessions. Le succès de l’exploration pourrait potentiellement soutenir l’extension de la fosse à Buffalo Reef/Felda [1] et guider la planification future de la LOM, sous réserve de l’extension des concessions.
Illustration 1 : Longue section au travers du site de Buffalo Reef Central illustrant les zones cibles de forage pour l’expansion de la mine (Phase 1 et Phase 2) visées par les forages pour l’expansion de la mine, direction ouest.
Vingt-trois (23) résultats dʼanalyse supplémentaires ont été obtenus à partir des puits de forage au diamant (illustrations 1 et 2). Les puits de forage continuent de recouper plusieurs zones de minéralisation aurifère dans les cibles des Phases 1 et 2. On constate une continuité évidente entre les zones minéralisées précédemment modélisées et les intervalles minéralisés recoupés dans les puits de forage, ainsi quʼentre certains puits de forage, ce qui devrait se traduire par une augmentation des ressources minérales présumées.
[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at Selinsing Gold Mine (7 juillet 2025).
Illustration 2 : vue en plan de Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 et BRC4), montrant les résultats dʼanalyse présentés (encadrés orange) ainsi que les résultats publiés précédemment [2] (encadrés blancs). Les symboles bleus représentent les puits pou lesquels les résultats sont attendus. Les forages sont généralement orientés
Illustration 3 : vue en plan de la fosse BRC3, montrant les résultats dʼanalyse présentés (encadrés orange) ainsi que les résultats publiés précédemment [2] (encadrés blancs). Les symboles bleus représentent les puits pou lesquels les résultats sont attendus. Les forages sont généralement orientés d’est en ouest.
Tableau 1 : Résultats de forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.
|Identifiant du puits
|Intersection
|Commentaires
|1
|MBRDD622 :
|4,2 m à 0,55 g/t Au à partir de 37,5 m
14,4 m à 0,64 g/t Au à partir de 46,6 m
1,0 m à 0,32 g/t Au à partir de 86,0 m
4,0 m à 0,49 g/t Au à partir de 93,0 m
0,7 m à 0,60 g/t Au à partir de 100,5 m
0,9 m à 0,32 g/t Au à partir de 122,2 m
1,4 m à 0,84 g/t Au à partir de 138,2 m
1,0 m à 0,23 g/t Au à partir de 143,5 m
6,5 m à 0,66 g/t Au à partir de 148,9 m dont 2,5 m à 1,35 g/t Au à partir de 152,9 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|2
|MBRDD626 :
|16,5 m à 3,07 g/t Au à partir de 64,1 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|3
|MBRDD627 :
|10,1 m à 4,68 g/t Au à partir de 63,7 m
3,4 m à 2,47 g/t Au à partir de 84,7 m
1,6 m à 0,43 g/t Au à partir de 91,2 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|4
|MBRDD629 :
|2,0 m à 0,22 g/t Au à partir de 35,5 m
7,0 m à 3,10 g/t Au à partir de 39,0 m
0,5 m à 0,29 g/t Au à partir de 54,7 m
2,6 m à partir de 0,32 g/t Au à partir de 61,8 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|5
|MBRDD630 :
|1,7 m à 2,17 g/t Au à partir de 21,3 m
5,3 m à 3,49 g/t Au à partir de 59,0 m
6,0 m à 2,64 g/t Au à partir de 78,5 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|6
|MBRDD631 :
|6,1 m à 6,12 g/t Au à partir de 44,2 m
4,6 m à 0,50 g/t Au à partir de 54.4 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 1
|7
|MBRDD632
|2,2 m à 1,73 g/t Au à partir de 0,0 m
3,0 m à 2,0 g/t Au à partir de 32,2 m
15,5 m à 2,61 g/t Au à partir de 67,7 m dont
6 m à 5,62 g/t Au à partir de 72,7 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|8
|MBRDD637
|1,6 m à 0,43 g/t Au à partir de 0,0 m
4,8 m à 2,81 g/t Au à partir de 26,0 m
0,7 m à 1,99 g/t Au à partir de 48,7 m
0,9 m à 0,49 g/t Au à partir de 56,8 m
|Fosses BRC3/BRC4 phase 2
|9
|MBRDD642
|1,0 m à 0,86 g/t Au à partir de 59,0 m
1,4 m à 0,68 g/t Au à partir de 64,6 m
6,7 m à 1,53 g/t Au à partir de 70,3 m
3,8 m à 4,60 g/t Au à partir de 96,0 m
0,9 m à 4,0 g/t Au à partir de 122,1 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|10
|MBRDD643
|3,0 m à 0,33 g/t Au à partir de 4,5 m
7,6 m à 0,53 g/t Au à partir de 59,9 m
2,0 m à 0,43 g/t Au à partir de 71,5 m
|Fosses BRC3/BRC4 phase 1
Fosses BRC3/BRC4 phase 2
|Tableau 1 : Résultats de forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.
|Identifiant du puits
|Intersection
|Commentaires
|11
|MBRDD644
|1,5 m à 0,31 g/t Au à partir de 1,5 m
5,5 m à 1,92 g/t Au à partir de 16,2 m
1,8 m à 0,99 g/t Au à partir de 38,2 m
11,5 m à 1,90 g/t à partir de 83,6 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
Fosses BRC2/BRC3 phase 1
|MBRDD623
|1,5 m à 0,63 g/t Au à partir de 51,5 m
0,9 m à 0,28 g/t Au à partir de 56,0 m
2,6 m à 1,25 g/t Au à partir de 91,3 m
4,5 m à 1,54 g/t Au à partir de 164,0 m
|Fosse BRC2 phase 2
|MBRDD624
|0,8 m à 0,82 g/t Au à partir de 68,6 m
3,8 m à 3,77 g/t Au à partir de 109,7 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|MBRDD625
|1,5 m à 0,21 g/t Au à partir de 9,9 m
1,5 m à 0,24 g/t Au à partir de 14,4 m
1,5 m à 0,26 g/t Au à partir de 45,9 m
5,6 m à 3,58 g/t Au à partir de 136,9 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|MBRDD628
|1,5 m à 0,55 g/t Au à partir de 2,4 m
0,7 m à 4,3 g/t Au à partir de 58,9 m
6,2 m à 1,4 g/t Au à partir de 61,6 m
0,8 m à 3,25 g/t Au à partir de 68,9 m
3,0 m à 5,66 g/t Au à partir de 78,9 m
1,1 m à 13,9 g/t Au à partir de 94,3 m
5,8 m à 1,68 g/t Au à partir de 113,4 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|MBRDD633
|1,3 m à 2,14 g/t Au à partir de 16,1 m
|Fosses BRC3/BRC4 phase 1
|MBRDD635 :
|8,1 m à 1,27 g/t Au à partir de 6,9 m
3,0 m à 7,53 g/t Au à partir de 79,5 m
0,7 m à 0,48 g/t Au à partir de 85,5 m
3,0 m à 2,95 g/t Au à partir de 88,5 m
12,5 m à 1,52 g/t Au à partir de 94,5 m
6,5 m à 2,39 g/t Au à partir de 113,5 m
|Fosse BRC3 phase 2
|MBRDD636 :
|3,9 m à 1,98 g/t Au à partir de 81,0 m
|Fosse BRC3 phase 2
|MBRDD638
|19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m dont :
2,5 m à 3,02 g/t Au à partir de 100,7 m et
2,8 m à 2,31 g/t Au à partir de 105,4 m et
4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2 m
|Fosse BRC3 phase 2
|MBRDD639
|1,5 m à 0,66 g/t Au à partir de 1,5 m
1,5 m à 0,50 g/t Au à partir de 10,5 m
22,5 m à 1,77 g/t Au à partir de 58,5 m dont 7,5 m 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m
|Fosse BRC3 phase 2
|Tableau 1 : Résultats de forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.
|Identifiant du puits
|Intersection
|Commentaires
|MBRDD641
|2,0 m à 0,51 g/t Au à partir de 0,0 m
0,7 m à 0,53 g/t Au à partir de 4,3 m
21,0 m à 1,99 g/t Au à partir de 42,0 m dont
4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m
1,5 m à 0,39 g/t Au à partir de 77,0 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|MBRDD641
|2,0 m à 0,51 g/t Au à partir de 0,0 m
0,7 m à 0,53 g/t Au à partir de 4,3 m
21,0 m à 1,99 g/t Au à partir de 42,0 m dont
4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m
1,5 m à 0,39 g/t Au à partir de 77,0 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|MBRDD645
|1,0 m à 1,21 g/t Au à partir de 22,5 m
1,3 m à 0,24 g/t Au à partir de 30,2 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 1
|MBRDD646
|4,5 m à 1,47 g/t Au à partir de 100,5 m
|Fosses BRC2/BRC3 phase 2
|MBRDD635 :
|8,1 m à 1,27 g/t Au à partir de 6,9 m
3,0 m à 7,53 g/t Au à partir de 79,5 m
0,7 m à 0,48 g/t Au à partir de 85,5 m
3,0 m à 2,95 g/t Au à partir de 88,5 m
12,5 m à 1,52 g/t Au à partir de 94,5 m
6,5 m à 2,39 g/t Au à partir de 113,5 m
|Fosse BRC3 phase 2
|MBRDD638
|19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m dont :
2,5 m à 3,02 g/t Au à partir de 100,7 m et
2,8 m à 2,31 g/t Au à partir de 105,4 m et
4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2 m
|Fosse BRC3 phase 2
|MBRDD639
|1,5 m à 0,66 g/t Au à partir de 1,5 m
1,5 m à 0,50 g/t Au à partir de 10,5 m
22,5 m à 1,77 g/t Au à partir de 58,5 m dont
7,5 m à 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m
|Fosse BRC3 phase 2
PHASE 1. Forage « dans les zones entre les fosses » de Buffalo Reef
La Phase 1 du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda se concentre sur l’évaluation du potentiel d’augmentation des ressources dans les zones entre les fosses BRC2/BRC3 et BRC3/BRC4 (Illustration 1), afin de permettre la fusion et l’extension des fosses. Cela pourrait façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires.
Onze (11) des vingt-trois (23) puits de forage présentés dans ce communiqué (Tableau 1) ciblent la zone entre les fosses BRC2 / BRC3 et la zone entre les fosses BRC3 / BRC4.
« Zone entre les fosses » BRC2/BRC3
Les forages menés autour des zones entre les fosses BRC2/BRC3 démontrent la cohérence entre les puits de forage et les gisements existants. Le fait dʼavoir réussi à recouper une minéralisation aurifère en ciblant le tracé de gisements minéralisés existants est de bon augure pour les résultats du programme de forage et permet dʼespérer une augmentation probable des ressources dans les zones entre les fosses BRC2/BRC3. Par ailleurs, une minéralisation a également été mise en évidence lors des forages de la phase 1 (en dessous de la longévité de la fosse (LOM)) et de la phase 2 (en dessous de lʼexpansion de la fosse).
La fosse MBRDD632 (illustration 4) a été prévue pour évaluer les cibles des phases 1 et 2 en approfondissant le puits de forage. La fosse MBRDD632 a mis en évidence une minéralisation aurifère à environ 30 m en dessous de la longévité de la fosse (LOM) et à environ 20 m en dessous du périmètre de lʼexpansion de la fosse. Ces deux carottes correspondent à des zones minéralisées identifiées et à des coupes aurifères provenant des fosses MBRDD601 (forage de la phase 1), MBRDD615 et MBRDD616[2] (forage de la phase 2). La fosse MBRDD616 pourrait étendre la minéralisation de 70 m vers lʼaval au-delà de lʼexpansion de la fosse et correspondrait probablement au prolongement de la minéralisation au sein du cisaillement ouest.
[2] TSX : Monument annonce des résultats d’analyses supplémentaires pour les zones Buffalo Reef/Felda de la mine d’or de Selinsing (18 février 2026).
Illustration 4 : coupe transversale à travers la zone entre les fosses BRC2/BRC3 à 3 845 mN, en direction du nord (fenêtre de 20 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC622 et MBRRC632.
Parmi les autres intersections significatives, on peut citer les puits MBRDD627, MBRDD631 et MBRDD644 (illustration 5) Ces forages visaient une partie du gisement minéralisé nécessitant une meilleure délimitation afin de confirmer lʼinterprétation selon laquelle ce gisement présenterait une pente plus prononcée. Les forages ont recoupé de larges zones de minéralisation à haute teneur, ce qui confirme globalement lʼinterprétation selon laquelle le gisement présente une pente plus raide et confirme lʼextension du gisement minéralisé en profondeur.
Illustration 5 : coupe transversale à travers la fosse BRC3 (la zone entre les fosses BRC2/BRC3) à 3 920 mN, en direction du nord (fenêtre de 20 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC627, MBRDD631 et MBRRC644.
Zone entre les fosses BRC3/BRC4
Dans lʼensemble, les résultats dʼanalyse issus des forages réalisés dans la zone entre les fosses BRC3/BRC4 nʼont pas été aussi significatifs que ceux des forages réalisés dans la zone entre les fosses BRC2/BRC3 ; toutefois, de multiples intervalles aurifères continuent dʼêtre recoupés.
Le forage du puits MBRDD637 nʼa pas recoupé de minéralisation à la profondeur cible prévue, à la base de lʼexpansion de la fosse ; il a toutefois recoupé un intervalle de 4,8 m à 2,81 g/t Au à partir de 26,0 m, correspondant à un gisement aurifère mal définie situé à 14 m en dessous de la longévité actuelle de la fosse, soulignant la nécessité de poursuivre les forages afin de déterminer lʼétendue réelle de cette minéralisation.
Le forage du puits MBRDD643 a recoupé une large structure minéralisée à faible teneur à la base de lʼexpansion de la fosse. Cette intersection correspond à un gisement minéralisé identifié et se situe à 80 m en amont du puits MBRDD618[3] (3,0 m à 1,62 g/t Au à partir de 203 m, et 1,5 m à 1,18 g/t Au à partir de 207,5 m), suggérant que ce gisement se prolonge en profondeur. Des forages complémentaires seront nécessaires pour évaluer le potentiel économique aurifère de ce gisement.
PHASE 2. Forages de la mine Buffalo Reef/Felda
Douze (12) puits de forage ont été réalisés dans le cadre de la Phase 2 et sont présentés dans le Tableau 1. La Phase 2 du programme de forage Buffalo Reef/Felda se concentre sur les zones cibles pour l’expansion de la mine présentant un potentiel afin de définir de nouveaux gisements minéralisés et des extensions structurelles et en profondeur le long du pendage de la minéralisation en dehors de la longévité de la fosse (LOM) (Illustration 2).
Les forages dʼextension structurelle ont permis, dans plusieurs puits, de mettre en évidence une minéralisation en aval-pente des gisements déjà identifiés en dessous de la fosse dʼextension de la mine.
BRC2/BRC3 Expansion de la minéralisation
Les forages dʼextension structurelle des zones entre les fosses BRC2/BRC3 ont permis de mettre en évidence une minéralisation aurifère en aval-pente des gisements aurifères déjà identifiés à 75 m en dessous de lʼexpansion de la fosse.
Les puits MBRDD625 et MBRDD628 ont tous deux recoupé une minéralisation aurifère en dessous de lʼexpansion de la fosse, en aval-pente dʼun gisement aurifère minéralisé identifié. Aucun autre puits nʼa été foré en aval-pente ni dans un rayon de 80 mètres le long de la structure sur le même horizon, présentant ainsi un potentiel dʼexploration important pour de futurs forages et lʼajout éventuel de ressources. Le puits MBRDD628 a également recoupé plusieurs gisements de minéralisation aurifère entre 58,9 m et 95,5 m. Ces recoupements nʼont pas été observés dans le puits MBRDD625 et nécessitent des analyses plus approfondies afin dʼinterpréter ces résultats.
[3] TSX : Monument annonce les résultats des 16 premiers puits de forage du programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing (3 décembre 2025).
Illustration 6 : coupe transversale à travers la fosse BRC3 (expansion de forage en aval de la zone entre les fosses BRC2/BRC3) à 3 535 mN (fenêtre de 40 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC625 et MBRDD628.
Le forage du puits MBRDD638 (illustration 7) a été réalisé à 20 m au sud du puits MBRDD644 (phase 1 du forage) et a recoupé 19,8 m à 1,90 g/t Au à partir de 100,7 m. Cette intersection correspond au puits MBRDD644 et confirme lʼextension des gisements minéralisées aurifères au-delà de la base de l'expansion de la fosse.
Cette région apporte davantage de cibles de puits de forage à Monument en vue dʼune future diversification des ressources.
Illustration 7 : coupe transversale à travers la fosse BRC3, à 3 900 mN (fenêtre de 40 m de large au nord et au sud) et représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC630 et MBRDD638.
Le puits MBRDD641 a recoupé une zone de 21 m à 1,99 g/t Au à partir de 42 m, dont 4,5 m à 3,66 g/t Au à partir de 52,5 m (illustration 8). Cette intersection se situe à 30 m en dessous de lʼexpansion de la fosse et, combinée au puits MBRDD619[2], pourrait étendre le gisement minéralisé de 60 m supplémentaires en aval. Les puits de forage de la phase 1 MBRDD622 et MBRDD632 (illustration 3) ciblaient le même gisement minéralisé au sein du cisaillement ouest.
Illustration 8 : coupe transversale de la mine Buffalo Reef Central à 3 820 mN, prolongement structurel de la zone entre les fosses BRC2/BRC3, représentant le puits MBRDD641 récemment achevé.
BRC3 Expansion de la minéralisation
Le puits MBRDD635 a permis de recouper avec succès la minéralisation (tableau 1) à la base de lʼexpansion de la fosse, ainsi que dans la zone périphérique de la minéralisation présumée au sein du cisaillement ouest, à une altitude plus élevée dans le puits. Une minéralisation supplémentaire correspondant à un autre gisement présumé a également été recoupée.
Les puits MBRDD638 et MBRDD639 ont tous deux recoupé de larges zones minéralisées (tableau 1) à la base de la minéralisation présumée et en dessous de lʼexpansion de la fosse, au sein du cisaillement ouest. La minéralisation reste ouverte en profondeur et fera lʼobjet de futurs forages dʼexploration.
Une interprétation géologique et une modélisation seront réalisées pour confirmer l’existence d’une continuité structurale et de teneur entre les résultats rapportés dans ce communiqué. Des forages complémentaires seront nécessaires pour évaluer pleinement le potentiel de minéralisation.
Les résultats d’analyse des puits MBRDD634, MBRDD640, et MBRDD647 à MBRDD665 ne sont pas encore disponibles. Ces résultats seront communiqués dès leur réception.
ÉCHANTILLONNAGE, ANALYSE ET AQ/CQ
La technique d’échantillonnage utilisée pour le programme de forage consiste à prélever des carottes de taille PQ (85 mm de diamètre) et principalement HQ (63.5 mm de diamètre) à l’aide d’une foreuse-carotteuse.
Les échantillons sont stockés dans l’entrepôt du projet de Selinsing avant d’être transportés à Port Klang par le transporteur habituel de Monument. Le site est sécurisé 24 heures sur 24 par un poste de garde occupé par du personnel. Les échantillons sont expédiés directement à SGS Port Klang une fois par semaine.
Tous les échantillons sont envoyés au laboratoire SGS Malaysia à Port Klang, Selangor (un laboratoire dʼanalyses chimiques agréé, spécialisé dans lʼanalyse des ressources naturelles destinées aux industriels, MS ISO/IEC 17025:2017), pour une analyse pyrognostique (FAA303), une analyse ICP (ICP40Q) et une analyse CS (CSAO6V) pour le carbone et le soufre. Les pulpes et les rejets grossiers sont renvoyés sur site pour de futures études de contrôle AQ/CQ.
Le matériel de référence certifié (MRC) est fourni par Geostats et inséré environ tous les 15 m ; les blancs sont eux insérés environ tous les 10 m. Tous les résultats d’analyse sont vérifiés par le personnel de Monument avant d’être saisis dans la base de données Microsoft Access. Toutes les données AQ/CQ sont examinées afin de garantir la validité des résultats.
Tous les emplacements des colliers sont relevés à l’aide du système de GPS différentiel par l’équipe de Monument réalisant les levés sur le site. Des levés de fond de puit sont effectués sur tous les puits de forage à l’aide d’un outil de levé numérique Trushot. Les données capturées sont transmises sans fil de l’outil à l’appareil portable. Les levés sont générallement effectués tous les 30 à 50 mètres.
La récupération des carottes est enregistrée au moment du forage par le foreur et vérifiée lors de la diagraphie par l’équipe géologique sur place. La récupération des carottes est déterminée en mesurant chaque intervalle de 1 m. La diagraphie est de nature qualitative et enregistre la lithologie, la taille des grains, la texture, les altérations, la structure, les modifications, les veines, les sulfures, etc. Tous les puits sont entièrement diagraphiés.
AVANCEMENT DU PROGRAMME DE FORAGE
Les forages pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont débuté le 7 mai 2025 à l’aide de deux foreuses internes ; de foreuses Desco SP 6500SA (dʼune capacité de 350 mètres de profondeur). Depuis, sept autres foreuses sous-traitées ont été mises en service dans la mine de Buffalo Reef, portant ainsi le nombre total de foreuses à neuf (9).
Les phases 1 et 2 des forages prévus dans le cadre du programme dʼextension de la mine sont désormais achevées ; elles ont porté sur des cibles prioritaires, notamment les zones entre les fosses BRC2-BRC3 et BRC3-BRC4, ainsi que les extensions en aval. Ces résultats seront pris en compte dans lʼinterprétation géologique, la modélisation des ressources et les futurs travaux de planification minière. Monument prévoit que lʼensemble des résultats dʼanalyse des forages sera disponible dʼici juin 2026.
À ce jour, cent vingt-trois (123) puits de forage ont été réalisés sur 17 136,1 m (voir Annexe B), et les résultats d’analyse de quatre-vingt-dix-huits (98) puits ont été reçus le 21mai ; les résultats d’analyse de dix-neuf (19) puits sont toujours en attente.
Un récapitulatif des forages réalisés à ce jour est présenté dans le Tableau 4.
Le programme de forage pour l’expansion de la mine, y compris la stratégie de forage et la hiérarchisation des zones et des puits cibles, fera l’objet d’un suivi attentif et d’un examen régulier, et pourra être modifié en conséquence. L’orientation des forages et les zones ciblées restent flexibles afin de ne pas perturber les activités minières. Pour accélérer les programmes d’exploration, la Société pourra, au besoin, mobiliser davantage de foreuses, de quatre actuellement à neuf, en fonction des circonstances.
Tableau 2 : tableau récapitulatif des forages réalisés à ce jour
|Budget
|Puits de forage réalisés
|Puits de forage restants
|N° Puits
|Mètres
|N° Puits
|Mètres
|N° Puits
|Mètres
|Expansion de la mine
Buffalo Reef/Felda
|Phase 1
|57
|6 479
|50
|5 372, 1
|0
|0
|Phase 2
|52
|8 898
|65
|10 245, 6
|0
|0
|Selinsing
|Phase 1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Phase 2
|9
|2100
|8
|1 518, 4
|0
|0
|Total
|118
|17 477
|123
|17 136, 1
|0
|0
Déclaration de la personne qualifiée
Les informations contenues dans le présent rapport qui concernent les résultats d’exploration sont basées sur les informations compilées et approuvées par M. Jamie Brown, titulaire d’une licence en sciences, MIAG, géologue en chef pour la Société, membre de l’Institut australien des géoscientifiques et personne qualifiée conformément au Règlement NI 43-101.
À propos de Monument
Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 280 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.
Cathy Zhai, Présidente et directrice générale
Monument Mining Limited
Suite 1580 – 1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :
Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com
« La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans les politiques de TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »
Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives.
Ce communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des plans de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès des fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés cités dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « entend » ou à l’inverse « n’entend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens, mais aussi par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s mesures, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de la mine de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations réalisées à l’étranger, les autres risques propres à l’industrie minière et ceux détaillés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs retenus pour formuler les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le cours futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, le budget des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou objectifs. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements à venir pourraient considérablement différer de ceux qui y sont anticipés. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.
ANNEXE A
Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles). Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)
|Identifiant du puits
|De
(en mètres)
|À
(en mètres)
|Largeur (en mètres)
|Intersection
|Commentaire
|MBRDD622
|37,5
46,6
86,0
93,0
100,5
122,2
138,2
143,5
148,9
|41,7
61,0
87,0
97,0
101,2
123,1
139,6
144,5
155,4
|4,2
14,4
1,0
4,0
0,7
0,9
1,4
1,0
6,5
|0,55 g/t Au
0,64 g/t Au
0,32 g/t Au
0,49 g/t Au
0,60 g/t Au
0,32 g/t Au
0,84 g/t Au
0,23 g/t Au
0,66 g/t Au dont
2,5 m à 1,35 g/t Au à partir de 152,9 m
|BRC3
|MBRDD623
|51,5
56
91,3
164
|53,0
56,9
93,9
168,5
|1,5
0,9
2,6
4,5
|0,63 g/t Au
0,28 g/t Au
1,25 g/t Au
1,54 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD624
|68,6
109,7
|69,4
113,5
|0,8
3,8
|0,82 g/t Au
3,77 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD625
|9,9
14,4
45,9
136,9
|11,4
15,9
47,4
142,5
|1,5
1,5
1,5
5,6
|0,21 g/t Au
0,24 g/t Au
0,26 g/t Au
3,58 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD626
|64,1
|80,6
|16,5
|3,07 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD627
|63,7
84,7
91,2
|73,8
88,1
92,8
|10,1
3,4
1,6
|4,68 g/t Au
2,47 g/t Au
0,43 g/t Au
|BRC2
|MBRDD628
|2,4
58,9
61,6
68,9
78,9
94,3
113,4
|3,9
59,6
67,8
69,7
81,9
95,4
119,2
|1,5
0,7
6,2
0,8
3
1,1
5,8
|0,55 g/t Au
4,3 g/t Au
1,4 g/t Au
3,25 g/t Au
5,66 g/t Au
13,9 g/t Au
1,68 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD629
|35,5
39
54,7
61,8
|37,5
46
55,2
64,2
|2
7
0,5
2,6
|0,22 g/t Au
3,10 g/t Au
0,29 g/t Au
0,32 g/t Au
|BRC3
|ANNEXE A
Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)
|Identifiant du puits
|De
(en mètres)
|À
(en mètres)
|Largeur (en mètres)
|Intersection
|Commentaire
|MBRDD630
|21,3
59,0
78,5
|23,0
64,3
84,5
|1,7
5,3
6,0
|2,17 g/t Au
3,49 g/t Au
2,64 g/t Au
|BRC3
|MBRDD631
|44,2
54,4
|50,3
59,0
|6,1
4,6
|6,12 g/t Au
0,50 g/t Au
|BRC3
|MBRDD632
|0,0
32,2
67,7
|2,2
35,2
83,2
|2,2
3,0
15,5
|1,73 g/t Au
2,0 g/t Au
2,61 g/t Au dont
6 m à 5,62 g/t Au à partir de 72,7 m
|BRC3
|MBRDD633
|16,1
|17,4
|1,3
|2,14 g/t Au
|ZONE ENTRE LES FOSSES BRC3/BRC4
|MBRDD634
|En attente des résultats
|MBRDD635
|6,9
79,5
85,5
88,5
94,5
113,5
|15,0
82,5
86,2
91,5
107,0
120,0
|8,1
3,0
0,7
3,0
12,5
6,5
|1,27 g/t Au
7,53 g/t Au
0,48 g/t Au
2,95 g/t Au
1,52 g/t Au
2,39 g/t Au
|BRC3
|MBRDD636
|81,0
|84,9
|3,9
|1,98 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD637
|0,0
26,0
48,7
56,8
|1,6
30,8
49,4
57,7
|1,6
4,8
0,7
0,9
|0,43 g/t Au
2,81 g/t Au
1,99 g/t Au
0,49 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD638
|28,9
36,7
55,5
100,7
|30,2
39,7
56,2
120,5
|1,3
3,0
0,7
19,8
|0,32 g/t Au
0,92 g/t Au
0,73 g/t Au
1,90 g/t Au dont
4,3 m à 2,93 g/t Au à partir de 110,2
|BRC3
|MBRDD639
|1,5
10,5
58,5
|3,0
12,0
81,0
|1,5
1,5
22,5
|0,66 g/t Au
0,50 g/t Au
1,77 g/t Au dont
7,5 m à 3,58 g/t Au à partir de 64,5 m
|BRC3
|MBRDD640
|En attente des résultats
|ANNEXE A
Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)
|MBRDD641
|0
4,3
42
77
|2,0
5,0
63,0
78,5
|2,0
0,7
21,0
1,5
|0,51 g/t Au
0,53 /t Au
1,99 g/t Au
0,39 g/t Au
|MBRDD642
|59,0
64,6
70,3
96,0
122,1
|60,0
66,0
77,0
99,8
123,0
|1,0
1,4
6,7
3,8
0,9
|0,86 g/t Au
0,68 g/t Au
1,53 g/t Au
4,6 g/t Au
4,0 g/t Au
|MBRDD643
|4,5
59,9
71,5
|7,5
67,5
73,5
|3,0
7,6
2,0
|0,33 g/t Au
0,53 g/t Au
0,43 g/t Au
|MBRDD644
|1,5
16,2
38,2
83,6
|3,0
21,7
40,0
95,1
|1,5
5,5
1,8
11,5
|0,31 g/t Au
1,92 /t Au
0,99 g/t Au
1,90 g/t Au
|MBRDD645
|22,5
30,2
|23,5
31,5
|1,0
1,3
|1,21 g/t Au
0,24 g/t Au
|MBRDD646
|100,5
|105
|4,5
|1,47 gt Au
|MBRDD647
|En attente des résultats
|MBRDD648
|En attente des résultats
|MBRDD649
|En attente des résultats
|MBRDD650
|En attente des résultats
|MBRDD651
|En attente des résultats
|MBRDD652
|En attente des résultats
|MBRDD653
|En attente des résultats
|MBRDD654
|En attente des résultats
|MBRDD655
|En attente des résultats
|MBRDD656
|En attente des résultats
|MBRDD657
|En attente des résultats
|MBRDD658
|En attente des résultats
|MBRDD659
|En attente des résultats
|MBRDD660
|En attente des résultats
|MBRDD661
|En attente des résultats
|ANNEXE A
Tableau 3 : tableau des résultats d’analyse pour les vingt-trois (23) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)
|MBRDD662
|En attente des résultats
|MBRDD663
|En attente des résultats
|MBRDD664
|En attente des résultats
|MDRDD665
|En attente des résultats
ANNEXE B
Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport :
|Non
|Identifiant du puits
|Mine
est
|Mine
nord
|Mine
RL
|MRSO est
|MRSO nord
|MRSO
RL
|Profondeur
(en mètres)
|Méthode
|Taille
|Mine (˚)
Azim.
|MRSO (˚)
Azim.
|Pendage (˚)
|1
|MBRRCDD01
|627
|3 126
|500
|421358,4
|471172,2
|108,4
|171,9
|Circulation Inverse/Diamant
|Taille HQ
|270
|262
|-60
|2
|MBRRCDD02
|458
|2 980
|522
|421211,5
|471004,0
|130,7
|122,5
|Circulation Inverse/Diamant
|Taille HQ
|265
|257
|-60
|3
|MBRDD600
|656
|3 900
|450
|421278,8
|471942,7
|58,7
|90,6
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|4
|MBRDD601
|645
|3 860
|450
|421273,5
|471901,6
|58,3
|100,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|5
|MBRDD602
|621
|3 880
|450
|421247,0
|471918,0
|58,2
|101,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|6
|MBRDD603
|707,4
|4 151,5
|492,5
|421294,6
|472198,9
|100,7
|125,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|7
|MBRDD604
|771,9
|4 040,6
|493,5
|421373,9
|472098,1
|101,7
|140,1
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|8
|MBRDD605
|673,4
|4 162,8
|495,8
|421259,3
|472205,4
|104
|183,9
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|9
|MBRDD606
|625,9
|4 074,3
|455,1
|421224,7
|472111,1
|63,3
|71,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|10
|MBRDD607
|554,4
|3 707,8
|484,9
|421205,1
|471738,2
|93,1
|50,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|11
|MBRDD608
|564,3
|3 687,6
|485,3
|421217,8
|471719,6
|93,5
|50,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|12
|MBRDD609
|580,4
|3 779,9
|455,2
|421220,8
|471813,2
|63,4
|62,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|13
|MBRDD610
|786
|4 238,9
|495,6
|421360,2
|472296,5
|103,8
|53,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|14
|MBRDD611
|640,4
|4 200,1
|495,8
|421221,4
|472237,7
|104
|130,9
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|15
|MBRDD612
|600,9
|4 205,4
|496
|421181,6
|472237,4
|104
|110,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|16
|MBRDD613
|682,7
|4 189,4
|495,8
|421264,8
|472233,0
|104
|150,7
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|17
|MBRDD614
|734,1
|4 193,7
|495,6
|421315,1
|472244,4
|104
|180,3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|18
|MBRDD615
|786,7
|3 861,6
|497,5
|421413,6
|471923,0
|106,0
|180,6
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|19
|MBRDD616
|779,4
|3 849,7
|497,7
|421408,1
|471910,2
|106,0
|206,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|20
|MBRDD617
|763,3
|3 981,4
|496,7
|421373,7
|472038,3
|105,0
|200,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|21
|MBRDD618
|779,8
|4017
|494,5
|421385,1
|472075,9
|102,7
|221,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|22
|MDRDD619
|778,1
|3 821,5
|497,7
|421410,7
|471882,0
|105,9
|200,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|23
|MBRDD620
|781,3
|3 379,6
|493
|421475,7
|471444,9
|101,9
|234,7
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|24
|MBRDD621
|756,6
|3 418,4
|490,5
|421445,8
|471479,9
|98,7
|215,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|ANNEXE B
Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport :
|Non
|Identifiant du puits
|Mine
est
|Mine
nord
|Mine
RL
|MRSO est
|MRSO nord
|MRSO
RL
|Profondeur
(en mètres)
|Méthode
|Taille
|Mine (˚)
Azim.
|MRSO (˚)
Azim.
|Pendage (˚)
|25
|MBRDD622
|799,7
|3842,8
|495,5
|421429,1
|471906,2
|103,7
|187,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|60
|26
|MBRDD623
|754,6
|3 377,7
|490,7
|421449,5
|471439,3
|98,9
|250,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|27
|MBRDD624
|688,5
|3 723,5
|510,4
|421335,7
|471772,5
|118,6
|200,3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|28
|MBRDD625
|729
|3536
|499,7
|421402,0
|471592,5
|107,9
|230,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|29
|MBRDD626
|640,5
|3 939,3
|450,3
|421258,0
|471979,4
|58,5
|100,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|30
|MBRDD627
|639,3
|3920
|450,2
|421259,5
|471960,2
|58,4
|100,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|31
|MBRDD628
|711
|3 541,6
|494,7
|421383,4
|471595,5
|102,9
|190,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|32
|MBRDD629
|630,2
|3 939,8
|450,4
|421247,7
|471978,5
|58,6
|80,3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|33
|MBRDD630
|649,4
|3 899,8
|450,4
|421272,3
|471941,6
|58,6
|101,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|34
|MBRDD631
|622,8
|3 920,1
|450,1
|421243,2
|471958,0
|58,3
|80,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|35
|MBRDD632
|666,134
|3861,162
|450,477
|421294,3
|471905,7
|58,7
|110,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-70
|36
|MBRDD633
|658,177
|4055,033
|450,865
|421259,3
|472096,5
|59,1
|80,4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-90
|37
|MBRDD634
|623,96
|4038,143
|445,342
|421227,8
|472075,0
|53,5
|50,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|38
|MBRDD635
|660,426
|3980,346
|450,278
|421272,0
|472022,9
|58,5
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-90
|39
|MBRDD636
|759,781
|3799,571
|499,795
|421395,7
|471857,8
|108,0
|114,9
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|40
|MBRDD637
|667,888
|4039,352
|450,758
|421271,1
|472082,3
|58,9
|98,9
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|41
|MBRDD638
|673,284
|3899,816
|450,836
|421296,0
|471944,9
|59,0
|140,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-90
|42
|MBRDD639
|650,854
|3959,607
|450,362
|421265,4
|472001,0
|58,6
|114,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|43
|MBRDD640
|642,7
|4019,8
|445,4
|421248,9
|472059,5
|53,6
|25,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-90
|44
|MBRDD641
|635,999
|3819,862
|450,534
|421270,2
|471860,5
|58,7
|80,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-90
|45
|MBRDD642
|668,57
|3620,136
|514,636
|421330,4
|471667,3
|122,8
|145,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|46
|MBRDD643
|658,836
|3997,09
|450,31
|421268,1
|472039,2
|58,5
|97,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|47
|MBRDD644
|656,934
|3919,745
|450,588
|421277,0
|471962,4
|58,8
|120,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-90
|48
|MBRDD645
|677,352
|3419,767
|454,28
|421367,2
|471470,2
|62,5
|190,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-50
|ANNEXE B
Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport :
|Non
|Identifiant du puits
|Mine
est
|Mine
nord
|Mine
RL
|MRSO est
|MRSO nord
|MRSO
RL
|Profondeur
(en mètres)
|Méthode
|Taille
|Mine (˚)
Azim.
|MRSO (˚)
Azim.
|Pendage (˚)
|49
|MBRDD646
|665,517
|3698,677
|517,825
|421316,4
|471744,7
|126,0
|140,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|50
|MBRDD647
|733,126
|3501,563
|494,034
|421410,9
|471559,0
|102,2
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-55
|51
|MBRDD648
|659,378
|3996,994
|450,323
|421268,6
|472039,2
|58,5
|97,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|52
|MBRDD649
|690,68
|3596,056
|509,504
|421355,7
|471646,6
|117,7
|130,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|53
|MBRDD650
|777,605
|3908,499
|499,522
|421398,1
|471968,1
|107,7
|180,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|900
|892
|-80
|54
|MBRDD651
|772,6
|3463,5
|496
|421455,4
|471526,8
|104,1
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|55
|MBRDD652
|669
|3379
|447,6
|421364,6
|471428,6
|55,7
|120,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-55
|56
|MBRDD653
|645,8
|3679,3
|522,4
|421299,6
|471722,7
|130,6
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|57
|MBRDD654
|625,9
|3299,1
|449,9
|421333,1
|471343,5
|58,1
|140,3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|58
|MBRDD655
|643,6
|3661,1
|521,4
|421300,0
|471704,4
|129,6
|200,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-90
|59
|MBRDD656
|669,2
|3479,3
|455,2
|421350,8
|471528,0
|63,4
|120,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|60
|MBRDD657
|646,3
|3679,6
|522,2
|421300,1
|471723,1
|130,4
|220,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|61
|MBRDD658
|772,5
|3464,1
|496,1
|421455,2
|471527,4
|104,3
|210,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|62
|MBRDD659
|776,3
|3911
|499,8
|421396,4
|471970,4
|108,0
|173,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|80
|72
|-80
|63
|MBRDD660
|654,2
|3342
|445,2
|421355,1
|471389,9
|53,3
|140,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-70
|64
|MBRDD661
|648,7
|3641,7
|518,9
|421307,7
|471685,9
|127,1
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-55
|65
|MBRDD662
|740,8
|3779,3
|503,3
|421379,7
|471835,0
|111,5
|200,3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|66
|MBRDD663
|813,3
|3860,1
|495,2
|421440,2
|471925,2
|103,4
|59,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|67
|MBRDD664
|785,7
|4560,2
|440,3
|421314,9
|472614,6
|48,5
|150,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|0
|8
|-90
|68
|MBRDD665
|705,4
|4760,1
|512,2
|421207,5
|472801,3
|120,4
|120,1
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|69
|MBRDD666
|704,973
|3555,403
|495,193
|421375,5
|471608,3
|103,4
|150,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|70
|MBRDD667
|803,864
|3881,724
|495,291
|421427,8
|471945,3
|103,5
|202,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-90
|71
|MBRDD668
|648,735
|3641,692
|518,933
|421307,8
|471685,9
|127,1
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|72
|MBRDD669
|802,113
|3844,131
|495,255
|421431,3
|471907,8
|103,4
|211,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|90
|82
|-80
|ANNEXE B
Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport :
|Non
|Identifiant du puits
|Mine
est
|Mine
nord
|Mine
RL
|MRSO est
|MRSO nord
|MRSO
RL
|Profondeur
(en mètres)
|Méthode
|Taille
|Mine (˚)
Azim.
|MRSO (˚)
Azim.
|Pendage (˚)
|73
|MBRDD670
|642,697
|4019,834
|445,423
|421248,9
|472059,5
|53,6
|110,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|0
|8
|-90
|74
|MBRDD671
|763,324
|4359,699
|436,619
|421320,8
|472412,9
|44,8
|160,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|75
|MBRDD672
|793,746
|4440,065
|435,65
|421339,7
|472496,7
|43,8
|102,3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-70
|76
|MBRDD673
|715,932
|3279,229
|494,746
|421425,0
|471336,4
|102,9
|198,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-70
|77
|MBRDD674
|703,028
|4136,294
|492,974
|421292,4
|472183,3
|101,2
|200,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|0
|8
|-90
|78
|MBRDD675
|659,021
|4749,517
|514,689
|421163,0
|472784,3
|122,9
|119,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|79
|MBRDD676
|725,479
|3762,727
|505,652
|421366,8
|471816,5
|113,8
|180,3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|80
|MBRDD677
|736,65
|4338,825
|435,346
|421297,3
|472388,5
|43,5
|100,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|81
|MBRDD678
|713,309
|4300,678
|435,12
|421279,5
|472347,5
|43,3
|100,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|82
|MBRDD679
|701,549
|4460,779
|434,556
|421245,5
|472504,3
|42,7
|100,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|0
|8
|-90
|83
|MBRDD680
|771,655
|4538,473
|439,311
|421304,1
|472591,1
|47,5
|110,1
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|84
|MBRDD681
|780,545
|4399,868
|435,512
|421332,2
|472455,1
|43,7
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|85
|MBRDD682
|785,498
|4500,933
|435,799
|421323,0
|472555,8
|44,0
|130,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|86
|MBRDD683
|781,328
|4540,014
|438,711
|421313,4
|472594,0
|46,9
|110,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|87
|MBRDD684
|773,317
|4602,216
|447,586
|421296,8
|472654,4
|55,8
|135,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|88
|MBRDD685
|735,896
|4181,317
|495,461
|421318,6
|472232,4
|103,7
|221,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-90
|89
|MBRDD686
|744,697
|4616,626
|445,553
|421266,4
|472664,7
|53,7
|82,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|90
|MBRDD687
|788,75
|4540,507
|438,695
|421320,7
|472595,5
|46,9
|110,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|91
|MBRDD688
|703,028
|4136,294
|492,974
|421292,4
|472183,3
|101,2
|200,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-70
|92
|MBRDD689
|788,841
|4229,946
|495,348
|421364,2
|472288,0
|103,5
|67,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|93
|MBRDD690
|703,151
|3737,469
|506,912
|421348,3
|471788,4
|115,1
|150,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|0
|8
|-90
|94
|MBRDD691
|841,89
|4897,038
|498,041
|421323,5
|472956,0
|106,2
|250,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|95
|MBRDD692
|691,39
|3597,199
|509,355
|421356,2
|471647,8
|117,5
|150,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-75
|96
|MBRDD693
|751,173
|3964,688
|499,096
|421364,0
|472020,1
|107,3
|40,2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|ANNEXE B
Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport :
|Non
|Identifiant du puits
|Mine
est
|Mine
nord
|Mine
RL
|MRSO est
|MRSO nord
|MRSO
RL
|Profondeur
(en mètres)
|Méthode
|Taille
|Mine (˚)
Azim.
|MRSO (˚)
Azim.
|Pendage (˚)
|97
|MBRDD694
|847,515
|4981,076
|501,89
|421317,3
|473040,0
|110,1
|250,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|98
|MBRDD695
|658,803
|3814,701
|454,78
|421293,6
|471858,6
|63,0
|120,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|180
|172
|-60
|99
|MBRDD696
|788,841
|4229,946
|495,348
|421364,2
|472288,0
|103,5
|230,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|100
|MBRDD697
|894,69
|4978,836
|502,717
|421364,3
|473044,3
|110,9
|70,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|101
|MBRDD698
|935,26
|4939,779
|497,829
|421409,9
|473011,3
|106,0
|51,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|102
|MBRDD699
|647,476
|3804,833
|454,912
|421283,7
|471847,3
|63,1
|110,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|0
|8
|-90
|103
|MBRDD700
|895,513
|4939,578
|497,73
|421370,6
|473005,6
|105,9
|60,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|104
|MBRDD701
|857,356
|4317,77
|494,99
|421419,8
|472384,5
|103,3
|220,7
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-55
|105
|MBRDD702
|935,124
|4980,996
|501,241
|421404,0
|473052,1
|109,4
|115,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|106
|MBRDD703
|843,818
|5062,959
|501,598
|421302,2
|473120,5
|109,8
|251,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|107
|MBRDD704
|935,26
|4939,779
|497,829
|421409,9
|473011,3
|106,0
|90,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|108
|MBRDD705
|764,893
|4000,221
|494,781
|421372,7
|472057,2
|103,1
|210,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-55
|109
|MSMDD225
|905,77
|1832,462
|493,465
|421815,4
|469930,4
|101,7
|385,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|110
|MSMDD226
|901,604
|2402,076
|493,109
|421731,6
|470493,8
|101,3
|160,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|111
|MSMDD227
|860,836
|2438,795
|493,12
|421686,1
|470524,5
|101,3
|160,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|112
|MSMDD228
|862,964
|2598,069
|503,332
|421665,9
|470682,5
|111,5
|188,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|113
|MSMDD229
|885,976
|2558,881
|503,424
|421694,1
|470646,9
|111,6
|220,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|114
|MSMDD230
|919,326
|2473,604
|495,194
|421739,1
|470567,1
|103,4
|195,0
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|115
|MSMDD231
|845,596
|2519,554
|499,486
|421659,7
|470602,3
|107,7
|32,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-60
|116
|MSMDD232
|845,419
|2520
|499,612
|421659,4
|470602,7
|107,9
|203,5
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|270
|262
|-80
|117
|MBRRC578
|351,468
|2955,222
|522,423
|421109,4
|470964,6
|131,0
|60,0
|Circulation Inverse
|102 mm
|270
|262
|-60
|118
|MBRRC579
|589,343
|4176,6295
|496,1242
|421174,1
|472207,3
|104,3
|84
|Circulation Inverse
|102 mm
|270
|262
|-60
|119
|MBRRC580
|588,489
|4147,405
|485,7
|421177,4
|472178,2
|93,9
|80,0
|Circulation Inverse
|102 mm
|270
|262
|-60
|120
|MBRRC581
|787,2208
|4240,1564
|495,6575
|421361,2
|472297,9
|103,8
|84
|Circulation Inverse
|102 mm
|270
|262
|-60
|ANNEXE B
Tableau 4 : liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport :
|Non
|Identifiant du puits
|Mine
est
|Mine
nord
|Mine
RL
|MRSO est
|MRSO nord
|MRSO
RL
|Profondeur
(en mètres)
|Méthode
|Taille
|Mine (˚)
Azim.
|MRSO (˚)
Azim.
|Pendage (˚)
|121
|MBRRC610
|606,483
|3811,902
|450,431
|421242,1
|471848,5
|59,0
|50,0
|Circulation Inverse
|102 mm
|270
|262
|-60
|122
|MBRRC611
|592,322
|3803,191
|450,293
|421229,3
|471837,9
|58,0
|50,0
|Circulation Inverse
|102 mm
|270
|262
|-60
|123
|MBRRC612
|630,4193
|3819,9753
|450,5665
|421264,7
|471859,9
|59,0
|60,0
|Circulation Inverse
|102 mm
|270
|262
|-60
Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/deafbe78-a559-4a32-9111-86442f9ed370
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5feea85-8095-4efd-84ce-9c4389986528
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/101cb08a-0fa7-45f4-b230-d5f80d8f765a
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7af10947-951f-4501-a2bb-836ee70ce0e8
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4895bcd1-5f15-405c-8541-505c548dc400
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7dd6d780-dae5-42ca-b5a4-b2e2a5d0b73f
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9090e9c6-a316-4825-a945-7c197480e8a2
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46d9ac3b-be08-4245-a60f-9251a6e8be1e