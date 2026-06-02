Corporation Aurifère Vior augmente l’étendue de la minéralisation à haute teneur en profondeur

BROSSARD, Québec, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION AURIFÈRE VIOR INC. (« Corporation Aurifère Vior », « Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO, OTCQB : VIORF, FRA : VL5) a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats issus de son programme de forage de 20 000 mètres en cours sur son projet Ligneris, détenu à 100 % par la Société et situé à 55 kilomètres au nord-ouest de la ville d’Amos, dans la région de l’Abitibi au Québec.

Faits saillants :

Le sondage LI-26-010-EXT a recoupé 7,94 g/t Au sur 4,0 mètres à 990,0 mètres.

à 990,0 mètres. Le sondage LI-26-028 a recoupé 11,8 g/t Au sur 1,3 mètre , prolongeant la zone Sud latéralement.

, prolongeant la zone Sud latéralement. La minéralisation à haute teneur a maintenant été délimitée jusqu’à une profondeur verticale de 805 mètres.

La continuité verticale à haute teneur est confirmée tout en restant ouverte en profondeur et latéralement.

Mathieu Savard, président et chef de la direction de Corporation Aurifère Vior, a déclaré : « Lorsque notre programme de forage a commencé au début de janvier, notre objectif principal était de tester l’extension de la minéralisation à plus grande profondeur dans la zone Sud à Ligneris. Les plus récents résultats du sondage LI-26-010-EXT confirment la continuité, la teneur et l’épaisseur significative jusqu’à une profondeur de 805 mètres. Au cours des prochains mois, le programme continuera de tester les horizons plus profonds avec des sondages d’expansion de plus de 1 300 mètres. Il est bien établi que les gisements d’or archéens dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi sont bien enracinés en profondeur, et la zone Sud démontre de plus en plus cette caractéristique, avec les résultats encourageants observés à plus de 800 mètres de profondeur verticale. À la lumière de ces résultats, la campagne de forage actuelle a été augmentée à 30 000 mètres. »

La minéralisation qui a livré une teneur de 7,94 g/t Au sur 4,0 mètres incluant 14,6 g/t Au sur 1,5 mètre dans le sondage LI-26-010-EXT est principalement constituée de traces à 5 % de pyrite encaissée dans une rhyolite fortement silicifiée et faiblement à modérément séricitisée. Le sondage a été implanté à 50 mètres au sud-est du sondage LI-26-005-EXT (5,64 g/t Au sur 4,0 mètres; voir le communiqué de presse daté du 17 mars 2026) qui a livré un nouvel intervalle titrant 1,00 g/t Au sur 8,5 mètres incluant 5,75 g/t Au sur 1,0 mètre de 814,0 mètres à 822,5 mètres. Le sondage LI-26-010-EXT a recoupé un deuxième intervalle qui a livré une teneur de 2,99 g/t Au sur 4,0 mètres à partir de 890,0 mètres. La minéralisation est caractérisée par la présence de traces à 2 % de pyrite encaissée dans une rhyolite modérément séricitisée et silicifiée.

Le sondage LI-26-028, qui a recoupé un intervalle titrant 11,8 g/t Au sur 1,3 mètre incluant 34,4 g/t Au sur 0,4 mètre, a été implanté à 350 mètres du sondage LI-26-007 (21,7 g/t Au sur 1,0 mètre; voir le communiqué de presse daté du 7 mai 2026), prolongeant la minéralisation et l’enveloppe d’altération en direction sud-ouest. La minéralisation se présente sous forme de pyrite finement disséminée variant de 3 à 5 %, encaissée dans une rhyolite modérément à fortement séricitisée et silicifiée. Grâce à ces résultats, la structure minéralisée de la zone Sud a maintenant été identifiée sur une distance latérale de plus de 1 100 mètres.

La Société a complété environ 21 000 mètres de forage depuis le début du programme 2026 et plus de 10 000 résultats d’analyse restent à venir du laboratoire. Vior compte actuellement deux (2) foreuses en activité et poursuivra ses travaux avec une (1) foreuse à la fin-juin. La Société s’attend à compléter son programme de 30 000 mètres au cours du troisième trimestre de 2026.

Vior a également le plaisir d’annoncer le lancement de ses programmes estivaux de prospection et de cartographie, qui se dérouleront entre juin et septembre avec une équipe d’environ 10 personnes. L’équipe concentrera ses efforts sur les projets récemment acquis, tout en couvrant également d’autres projets génératifs. Enfin, plusieurs levés aéroportés magnétiques et électromagnétiques ont été complétés ou sont en cours de réalisation sur nos projets récemment acquis, soit Kinebik, Peacock (Ligneris) et Launay.

Tableau 1 – Résultats d’analyse des carottes de forage

No de sondage Intervalle

De (m) Intervalle

À (m) Intervalle

Largeur (m) Au (g/t)

non coupé Zone LI-26-005-EXT 814,0 822,5 8,5 1,00 Zone Sud incluant 814,5 815,5 1,0 5,75 LI-26-006 295,0 299,0 4,0 1,74 Zone Sud incluant 298,0 299,0 1,0 4,42 LI-26-007 254,0 261,5 7,5 0,97 Zone Sud LI-26-010-EXT 890,0 894,0 4,0 2,99 Zone Sud incluant 892,0 893,0 1,0 5,72 LI-26-010-EXT 990,0 994,0 4,0 7,94 Zone Sud incluant 992,5 994,0 1,5 14,6 LI-26-028 644,0 645,3 1,3 11,8 Zone Sud incluant 644,4 644,8 0,4 34,4



Tableau 2 – Localisation des collets des sondages

No de sondage Azimut

(°) Inclinaison

(°) Longueur du sondage (m) UTM

Estant UTM

Nordant LI-26-005-EXT 330 -61 1015 684821 5429470 LI-26-006 335 -50 352 684620 5429480 LI-26-007 335 -49 550 684658 5429359 LI-26-010-EXT 318 -60 1004 684950 5429448 LI-26-028 320 -55 757 684413 5429105



Contrôle de la qualité

L’épaisseur réelle est estimée à 65-80 % des intervalles rapportés en longueur dans l’axe de forage. Aucune teneur de coupure n’est appliquée aux résultats d’analyse, sauf indication contraire. Toutes les analyses de carottes de forage NQ ont été obtenues par pyroanalyse avec tamisage sur une fraction de 1 kg ou par pyroanalyse standard sur une fraction de 50 grammes avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d’Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode par pyroanalyse avec tamisage (1 kg) est utilisée lorsque les échantillons contiennent des intervalles d’or grossier. Certains échantillons sont également analysés pour détecter la présence de plusieurs éléments à l’aide d’une méthode par dissolution à quatre acides et ICP-MS aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, l’assurance qualité/contrôle qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées qui appliquent un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. Des standards et des blancs sont ajoutés en alternance à tous les 10 échantillons afin de respecter les directives et protocoles stricts d’AQ/CQ de la Société et du laboratoire. Les résultats historiques sur le projet Ligneris décrits dans le présent communiqué de presse sont tirés de sources publiques et la personne qualifiée responsable de l’examen et de l’approbation des renseignements techniques divulgués dans le présent communiqué de presse (voir les détails ci-dessous) n’a pas vérifié l’information relative à ces résultats historiques. Par conséquent, cette information n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation sur le projet Ligneris.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Pascal Simard, vice-président à l’exploration chez Corporation Aurifère Vior, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Corporation Aurifère Vior inc.

Corporation Aurifère Vior est une société junior d’exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets de métaux précieux de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de la Société ont démontré leur capacité à découvrir de nombreux gisements aurifères de plusieurs millions d’onces au Québec.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mathieu Savard

Président et chef de la direction

418-670-1448

msavard@vior.ca

www.vior.ca

SEDAR+ : Corporation Aurifère Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés relatifs à la clôture de la transaction, la capacité d’obtenir les approbations requises de la Bourse de croissance TSX, l’importance de l’expansion de la Société dans le district de Ligneris, les activités d’exploration planifiées par la Société et ses objectifs à long terme, le potentiel des propriétés Kinebik, Peacock et Launay, la capacité de l’exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude, l’atteinte de la production sur l’une ou l’autre des propriétés de la Société, l’importance des résultats d’exploration antérieurs sur les propriétés Kinebik, Peacock et Launay, et la capacité de la Société d’offrir des rendements à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but d’identifier de l’information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l’information prospective, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l’information prospective. La Société n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

Une pièce jointe accompagnant ce communiqué est disponible au http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/7b9cf860-6722-4b97-aaae-a83afc03cc6e