Arianne Phosphate conclut un accord sur une structure de coentreprise avec Travertine Technologies

SAGUENAY, Québec, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSX VENTURE : DAN ; OTCQB : DRRSF ; FRANKFURT : JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, faisant avancer son projet Lac à Paul dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une entente sur une structure de coentreprise avec Travertine Technologies Inc. (« Travertin »), qui servira de modèle pour la convention d'actionnaires entre les parties. Comme annoncé précédemment (voir communiqué de presse daté du 6 novembre 2025), Arianne s'est associée à Travertin, par le biais d'un protocole d'entente (« MoU »), pour la production d'acide phosphorique purifié (« APP ») en combinant le procédé exclusif de Travertine avec le concentré de phosphate haute pureté d'Arianne.

Le concentré de phosphate d'Arianne est une matière première parfaite pour le procédé de Travertine grâce à sa nature de haute pureté et peu contaminante. Le procédé phosphaté de Travertine peut produire de l’APP à partir du concentré de phosphate en utilisant de l'acide sulfurique recyclé, répondant ainsi aux préoccupations importantes de coût et d'approvisionnement qui se font désormais sentir sur les marchés du soufre et du phosphate. De plus, le procédé élimine les déchets de phosphogypse, les transformant en matériaux pouvant être utilisés dans plusieurs autres industries, ce qui permet un procédé plus respectueux de l'environnement et améliore les paramètres économiques. Le PPA produit à partir de ce procédé répondrait aux exigences nécessaires pour les batteries LFP, ainsi qu'à d'autres catégories techniques utilisées dans les produits pharmaceutiques, la production de semi-conducteurs et les additifs alimentaires.

« Depuis la signature de notre MOU, les événements mondiaux ont entraîné d'importants problèmes sur le marché du soufre, affectant grandement de nombreuses industries, y compris la production de phosphate », a déclaré Brian Ostroff, chef des initiatives stratégiques et commerciales chez Arianne Phosphate. « En raison de la nature de notre concentré de phosphate, moins d'acide sulfurique est nécessaire pour la production de la matière première phosphorique, puis, lorsqu'il est soumis au procédé de Travertine, une grande partie de l'acide sulfurique peut être recyclée et réutilisée dans le processus. Si concluant, les conséquences seraient peu ou pas de dépendance au soufre. Cela éliminerait le besoin et le coût d'une opération de combustion de soufre dans le cadre du Capex de notre complexe d’APP, ainsi que les Opex associés aux coûts continus de l'acide sulfurique. De plus, ce procédé entraînerait une forte réduction de l'empreinte environnementale du projet et pourrait produire un sous-produit carbone neutre ou négatif. Je dirais qu'il y a un intérêt considérable de la part des partenaires potentiels pour nos efforts. »

Arianne et Travertine travaillent ensemble sur des essais à l'échelle pilote dans les installations actuelles de Travertine et devraient être en mesure de fournir les premiers résultats dans les prochaines semaines. De plus, Arianne a aussi pris l'initiative d'optionner une installation dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une usine de démonstration destinée à la coentreprise afin de produire de l’APP à plus grande échelle (voir communiqué de presse daté du 21 avril 2026).

Enfin, Arianne a octroyé 200 000 options d'achat d'actions à M. Jeffrey Beck, Chef de l’exploitation d'Arianne Phosphate, en lieu et place de tout salaire ou rémunération en argent pour son emploi au sein de la Société. Ces options donnent à M. Beck le droit d'acheter une action ordinaire de la Société jusqu'au 2 juin 2036, au prix de 0,425 $ par action, ce qui constitue le prix de clôture des actions de la Société le jour de la bourse de l’octroi. Les options sont soumises à une période d'acquisition et sont également soumises à l'approbation réglementaire.

À propos d’Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l’information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Coordonnées :

Technique Info Raphael Gaudreault Brian Ostroff Chef des opérations Chef des initiatives stratégiques et commerciales Tél. : 418-590-1318 Tél. : 514-928-9952 raphael.gaudreault@arianne-inc.com brian.ostroff@arianne-inc.com

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