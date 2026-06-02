Troilus obtient l’allocation d’énergie complète d’Hydro-Québec et du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) du Québec pour soutenir la construction et l’exploitation de la mine

MONTRÉAL, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’Hydro-Québec et le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (“MEIE”) du Québec a approuvé la demande de la Société visant l’obtention d’une allocation d’énergie de 70 mégawatts (« MW ») afin de soutenir le développement et l’exploitation de son projet cuivre-or Troilus situé dans le centre-nord du Québec.

L’allocation d’énergie représente une importante étape de réduction des risques pour le projet et renforce l’importance stratégique de Troilus à titre de l’un des prochains projets de minéraux critiques d’envergure au Québec. La demande officielle d’alimentation électrique a été soumise au début de 2025, puis suivie d’échanges constructifs continus avec Hydro-Québec et les principales parties prenantes gouvernementales. Alors que l’obtention des autorisations, l’ingénierie détaillée et le financement du projet progressent en parallèle, cette allocation garantit qu’une capacité énergétique suffisante sera disponible pour soutenir le développement tel que prévu. L’accès au réseau hydroélectrique à faible empreinte carbone du Québec devrait constituer un élément clé des objectifs de réduction des émissions à long terme du projet et procure à Troilus un accès à une source d’énergie renouvelable fiable et concurrentielle. Les infrastructures électriques, y compris 107 kilomètres de lignes électriques à haute tension de 161 kV, sont déjà en place et raccordées à une sous-station située sur le site de Troilus.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Cette confirmation d’Hydro-Québec et du MEIE marque une étape cruciale pour Troilus et fait progresser de façon significative l’état de préparation global du projet. L’accès à une source d’hydroélectricité fiable constitue un élément essentiel du développement responsable d’une mine au Québec, et cette allocation d’énergie reflète le stade avancé ainsi que l’importance stratégique du projet Troilus dans le paysage industriel et des minéraux critiques de la province. Troilus est bien positionné pour devenir un projet à longue durée de vie pour le Québec — un projet capable de générer d’importantes retombées économiques, de soutenir l’approvisionnement domestique en cuivre et de contribuer au développement régional à long terme dans le nord du Québec. L’obtention de cette allocation d’énergie renforce davantage les fondements du projet et réduit les risques associés à notre progression vers la prochaine étape de développement. »

Le projet Troilus est le plus important projet de cuivre actuellement à l’étape de l’obtention des autorisations au Québec et l’un des plus importants projets aurifères non développés au Canada. L’étude de faisabilité publiée en mai 2024 a présenté une durée de vie de la mine de 22 ans et une production annuelle moyenne de 303 000 onces d’équivalent or (« d’équ.-or ») ou de 135,4 millions de livres d’équivalent cuivre (« d’équ.-cuivre »), avec une production de pointe de 536 400 oz d’équ.-or. Le projet devrait générer d’importantes retombées économiques pour la région, notamment environ 1 000 emplois directs durant la construction et plus de 680 emplois permanents durant l’exploitation.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

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