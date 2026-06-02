Nordic Climate Group tritt mit der Übernahme von vier regionalen Marktführern in den deutschen Markt ein

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Die Unternehmen – Friedrich Reitemeier GmbH unter der Leitung von Andreas Reibe, Versorgungstechnik Stüve GmbH unter der Leitung von Matthias Stüve, Karl Busch Installationen GmbH unter der Leitung von Stefan und Sabine Bretschneider sowie HRW Gebäudetechnik GmbH unter der Leitung von Philipp Berkemeier – bilden gemeinsam eine starke regionale Präsenz im Bereich Kälte-, Wärme- und energieeffiziente Anlagentechnik in Nord- und Westdeutschland.

„Deutschland ist ein wichtiger Markt mit starker langfristiger Nachfrage, die durch Energieeffizienz, Modernisierungsbedarf und den Wandel hin zu nachhaltigeren Lösungen in der Kälte- und Wärmetechnik getrieben wird. Es handelt sich um gut geführte Unternehmen mit ausgeprägter technischer Expertise, langjährigen Kundenbeziehungen vor Ort und einer Kultur, die sehr gut zur Nordic Climate Group passt." says Fredrik Gren, President und Group CEO der Nordic Climate Group.

Die übernommenen Unternehmen zeichnen sich aus durch ihre langjährigen Kundenbeziehungen, starker technischer Kompetenz und lokalem Unternehmertum – mit Wurzeln in ihren regionalen Märkten, die Jahrzehnte zurückreichen.

„Wir sehen die Nordic Climate Group als ein starkes, langfristig orientiertes Zuhause für unsere Unternehmen. Wir teilen dieselbe Haltung zu lokalem Unternehmertum, engen Kundenbeziehungen und technischer Expertise. Teil einer größeren Gruppe mit Fokus auf Kälte- und Wärmetechnik zu werden, eröffnet zudem neue Möglichkeiten für Wissensaustausch und kontinuierliche Weiterentwicklung – bei gleichzeitiger Bewahrung der Stärken und der Identität jedes lokalen Unternehmens." say Andreas Reibe, Philipp Berkemeier, Family Stüve und Family Bretschneider.

Für weitere informationen

Fredrik Gren, President und Group CEO der Nordic Climate Group

fredrik.gren@nordicclimategroup.se | +46 70 511 64 99

Bertolt Gärtner, CEO der Nordic Climate Group Germany

bertolt.gaertner@gmx.de | + 49 177 68 48 593

Über Nordic Climate Group:

Nordic Climate Group ist die Heimat von Experten für nachhaltige Kälte- und Heiztechnik mit Fokus auf energieeffiziente Installationen. Starke lokale Unternehmen. Globale Wirkung.

Die Gruppe wurde 2021 gegründet und ist mit mehr als 100 lokalen Standorten und über 2.300 Mitarbeitenden in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, dem Vereinigten Königreich, Irland und Deutschland. Der Gesamtumsatz beträgt rund 600 Millionen Euro. Eigentümer sind Unternehmer, Mitarbeitende und Altor Fund V.