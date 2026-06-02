Dynacor rétablit les faits à l’approche de l’assemblée annuelle des actionnaires du 19 juin 2026

Le conseil d’administration et la haute direction de Dynacor ont réagi avec diligence face à l’activisme d’iolite, en respect de leurs obligations et de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la Société.

L’actionnaire dissident continue d’induire les actionnaires en erreur avec des affirmations non fondées et des déformations répétées des faits.

L’actionnaire dissident refuse d’accepter les décisions des actionnaires de Dynacor, malgré une assemblée convoquée à sa demande qui n’a pas porté fruit en avril 2025 et une campagne d’ABSTENTION qui a échoué lors de l’assemblée annuelle 2025. Il lance à nouveau une campagne d’ABSTENTION à l’approche de l’assemblée annuelle 2026 de la Société.

Le conseil d’administration de Dynacor recommande aux actionnaires de voter EN FAVEUR de l’élection de chacun des candidats au conseil d’administration et des résolutions soumises au vote lors de l’assemblée annuelle.

MONTRÉAL, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») publie le présent communiqué de presse en réaction à une communication publique émise par iolite Partners Ltd. (« iolite » ou l’« actionnaire dissident ») le 25 mai 2026.

Demandes répétées d’iolite

La Société soutient le droit des actionnaires d’être informés et d’exprimer leurs opinions. Toutefois, son conseil d’administration (le « conseil ») s’inquiète du fait que la communication d’iolite contient des descriptions trompeuses, des allégations non fondées et des omissions de contexte qui risquent de semer la confusion chez les actionnaires alors qu’ils envisagent comment voter lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Dynacor prévue le 19 juin 2026 (l’« assemblée »). Le présent communiqué de presse vise à s’assurer que les actionnaires disposent d’informations exactes et d’un contexte approprié.

Au cours des 18 derniers mois, iolite a généré un volume important de correspondance et de communications publiques, incluant des demandes répétitives. Le conseil et la direction y ont répondu avec diligence, en respect de leurs obligations et de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la Société. Bien que Dynacor accorde de l’importance au point de vue de tous ses actionnaires et reste engagée à favoriser un dialogue transparent et constructif, elle ne continuera pas à consacrer un temps et des ressources disproportionnés à des demandes répétitives et à des allégations publiques qui ne servent pas les intérêts de la Société. Le conseil est également conscient que les campagnes prolongées en lien avec sa gouvernance et les déformations répétées des faits obligent la Société à engager des frais supplémentaires en honoraires juridiques, en services-conseils et en communications qui sont ultimement assumés par tous les actionnaires.

Certains actionnaires ont fait part de leur inquiétude quant au fait que la campagne en cours mobilise une part disproportionnée du temps de la direction et des ressources de l’entreprise, au détriment d’initiatives qui serviraient mieux les intérêts de la Société.

Clarifications concernant les déclarations de l’actionnaire dissident

Compte tenu du caractère répétitif des demandes de l’actionnaire dissident, le conseil souhaite apporter des précisions sur certains points présentés de manière trompeuse par iolite, afin de s’assurer que les actionnaires puissent prendre leurs décisions de vote en se fondant sur des informations exactes à l’approche de l’assemblée.

Nomination du chef de la direction et candidatures d’administrateurs

L’actionnaire dissident suggère que Dynacor a « discrètement retiré » M. Daniel Misiano, président et chef de la direction, du bulletin de vote servant à l’élection des administrateurs. Il s’agit d’une affirmation trompeuse .

M. Misiano sera nommé chef de la direction de la Société à la suite de l’AGA du 19 juin 2026. Il remplacera M. Jean Martineau, qui a annoncé son intention de quitter ses fonctions de président et chef de la direction à l’approche de sa retraite. Les décisions quant à la composition du conseil ne doivent pas être interprétées, à tort, comme indiquant un changement au niveau des nominations à la haute direction. Le conseil a décidé de ne pas proposer la candidature de M. Misiano à l’élection des administrateurs lors de l’assemblée, afin de préserver un équilibre approprié de compétences, d’indépendance et de continuité pendant cette période de transition au sein de la direction.





Gouvernance et surveillance

La communication d’iolite laisse entendre à plusieurs reprises que le conseil n’a pas exercé une surveillance adéquate ou a agi sans tenir compte des intérêts des actionnaires. Le conseil rejette ces allégations .

Le conseil continue de superviser la stratégie, la gestion des risques, la conformité et la divulgation d’informations de la Société, et a pris des décisions en matière de gouvernance et de leadership qu’il estime être dans le meilleur intérêt de la Société.





Graves allégations et affirmations sans fondement

La communication d’iolite contient de graves allégations et affirmations, notamment des estimations spéculatives de pertes financières et d’exposition à des risques règlementaires. Les allégations de l’actionnaire dissident sont sans fondement .

Lorsqu’un actionnaire publie des allégations de cette nature sans fournir de sources adéquates ou de contexte suffisant, il existe un risque que les actionnaires soient induits en erreur. Les actionnaires doivent faire preuve de prudence et se fier aux informations vérifiées figurant dans les communications publiques de la Société et dans les documents relatifs à l’assemblée. En 2025, Dynacor a enregistré, pour la deuxième année consécutive, une performance financière record, notamment en termes de rentabilité, en plus de livrer des résultats records au premier trimestre de 2026.





Demandes d’iolite

La communication d’iolite énumère également une série de requêtes, entre autres que la Société annonce à l’avance de ses futures décisions quant à la haute direction, qu’elle commande et rende publics les résultats d’examens « indépendants » supplémentaires portant sur sa gouvernance et sa gestion, et qu’elle s’exprime publiquement sur toute une série de questions opérationnelles, règlementaires et liées au personnel. Le conseil a examiné ces demandes et les juge disproportionnées et redondantes par rapport aux processus de contrôle et de divulgation déjà en place au sein de la Société. Le conseil adopte une approche multidimensionnelle afin de servir au mieux les intérêts de tous les actionnaires, et non d’un seul.

En particulier :

La Société a déjà annoncé la nomination de M. Daniel Misiano au poste de chef de la direction. Le conseil assure un leadership adéquat et dispose d’un processus officiel de relève et de transition pour les postes de haute direction et les fonctions au sein du conseil. La gouvernance de la Société est supervisée par un conseil composé d’administrateurs indépendants et de comités permanents, dont le comité d’audit, et le conseil est régulièrement conseillé par des professionnels externes lorsqu’approprié. Les rapports et les contrôles financiers de la Société font l’objet d’une surveillance continue de la part de la direction, du comité d’audit et des auditeurs externes indépendants de la Société. Ses processus de communication de l’information financière et son cadre de contrôle interne sont conçus conformément à la législation sur les valeurs mobilières applicable, dont le Règlement 52-109, les normes IFRS de comptabilité, les exigences de la Bourse de Toronto (TSX) et les autres exigences règlementaires et de gouvernance applicables aux émetteurs publics canadiens. Dynacor s’engage à divulguer de manière exhaustive, véridique et claire toute information importante et à se conformer à ses obligations d’information continue. Le conseil et la direction passent régulièrement en revue la stratégie, l’allocation de capital et la performance opérationnelle de la Société, y compris en ce qui a trait au Pérou et aux initiatives de croissance de la Société. La justification stratégique des activités de financement de la Société ainsi que des mises à jour concernant la stratégie et les opérations sont présentées dans les communications publiques de la Société, notamment dans son rapport de gestion et ses autres documents déposés. Des informations concernant les administrateurs et certains membres de la haute direction sont également présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 19 mai 2026 (la « circulaire ») et dans les registres de divulgation de la Société. Le conseil procède régulièrement à des évaluations de son efficacité et de celle de ses comités et dispose d’un processus de relève et de renouvellement continu. Le conseil a déterminé que les candidats présentés dans la circulaire procurent collectivement l’expérience, l’indépendance et la continuité nécessaires pour superviser la stratégie, la gestion des risques et la gouvernance de la Société, et recommande donc aux actionnaires de voter EN FAVEUR de leur élection. Le conseil et la direction partagent l’objectif de maintenir un leadership fort et d’assurer la conformité ainsi que des pratiques d’approvisionnement responsables. L’engagement de Dynacor en faveur d’un approvisionnement responsable et traçable reste au cœur de son modèle d’affaires. Les propositions d’iolite à titre d’actionnaire n’ont pas été incluses dans la circulaire de la Société, car elles n’étaient pas conformes aux articles 200 et 203 de la Loi sur les sociétés par actions et à l’article 4 du Règlement sur les propositions d’actionnaires (S-31.1, r.2).







Deuxième campagne d’ABSTENTION en moins de douze mois

iolite exhorte les actionnaires à S’ABSTENIR de voter lors de l’élection de cinq des candidats au conseil d’administration de la Société. Les actionnaires se souviendront peut-être qu’iolite a mené, sans succès, une campagne similaire en 2025, ce qui avait contraint la Société à engager d’importants coûts supplémentaires et à y consacrer un temps considérable de la part de la direction et du conseil.

Recommandation du conseil et vote

Le conseil recommande unanimement aux actionnaires de voter

EN FAVEUR de l’élection de chacun des candidats au conseil d’administration de la Société et EN FAVEUR des résolutions soumises au vote lors de l’assemblée, telles que décrites dans la circulaire.

Les actionnaires sont encouragés à exercer leurs droits de vote lors de l’assemblée en se basant sur les documents officiels de la Société relatifs à l’assemblée

et sur les registres d’information publique de la Société.

Comment exercer ses droits de vote et où trouver davantage d’information

L’assemblée aura lieu le 19 juin 2026. Les actionnaires sont invités à voter sans tarder en utilisant exclusivement la procuration ou le formulaire d’instructions de vote de la Société et en suivant les instructions de la circulaire.



Si vous avez des questions concernant l’assemblée, le vote ou les informations communiquées par la Société, veuillez contacter :

Laurel Hill Advisory Group

Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184

International : 1-416-304-0211 (à frais virés en dehors de l’Amérique du Nord)

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À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

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