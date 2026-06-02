Cartier fore 2,1 g/t Au sur 19,1 m à Main (Cadillac); Confirmation de plusieurs zones aurifères parallèles près de la surface

VAL-D’OR, Québec, 02 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA; OTCQB : ECRFF) est heureuse d’annoncer la douzième série de résultats pour le secteur Main, issus du programme de forage de 100 000 m sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec).

Faits saillants stratégiques du secteur Main

Résultats de forage (Figures 1 à 3)

CA26-595 a intersecté 2,1 g/t Au sur 19,1 m incluant 19,6 g/t Au sur 1,0 m et CA26-597 a recoupé 1,4 g/t Au sur 16,0 m incluant 9,8 g/t Au sur 1,0 m (Zone 5B4).

a intersecté incluant et a recoupé incluant (Zone 5B4). CA26-343 a rapporté 1,6 g/t Au sur 12,0 m incluant 10,7 g/t Au sur 1,0 m et CA26-344 a intersecté 3,9 g/t Au sur 3,0 m incluant 6,5 g/t Au sur 1,0 m (Zone 5M).

a rapporté incluant et a intersecté incluant (Zone 5M). CA26-596 a recoupé 1,1 g/t Au sur 10,0 m et CA26-597 a rapporté 1,1 g/t Au sur 18,0 m (Zone 3E).



Signification pour les investisseurs

Les récents résultats de forage des forages CA26-343, 344, 595, 596 et 597 continuent de démontrer le fort potentiel en surface du secteur Main, avec de multiples zones aurifères parallèles recoupées. Les forages 343/344 et 595/596/597 sont distants d'environ 1,7 km, ce qui souligne l'étendue importante du système aurifère.



Prochaines étapes

Cartier vient de terminer sa phase de forage hivernal et va redéfinir son programme de forage initial de 100 000 m à la lumière des excellents résultats obtenus dans les secteurs Contact et Hope.



"Ces résultats constituent une nouvelle étape importante pour démontrer l'étendue, la continuité et la qualité de la minéralisation du secteur Main. La faible profondeur des zones aurifères, combinée à leur proximité avec les ouvertures souterraines existantes, pourrait favoriser un développement futur efficace tout en renforçant le potentiel économique global du projet." – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

"Nous sommes extrêmement encouragés par la constance et l'extension latérale du système minéralisé recoupé lors de la campagne de forage hivernale. Les succès obtenus dans les secteurs Contact et Hope nous ont incités à affiner et à élargir notre stratégie d'exploration dans le but d'accélérer les nouvelles découvertes et de révéler le potentiel aurifère supplémentaire de la propriété." – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Main

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t)

non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA26-341 219,0 222,0 3,0 3,1 ≈195



6N1



Incluant 221,0 222,0 1,0 7,3 Et 353,3 366,0 12,7 1,8* ≈315



6



Incluant 353,3 354,0 0,7 6,9* CA26-343 97,0 109,0 12,0 1,6 ≈100



5M



Incluant 107,0 108,0 1,0 10,7 CA26-344 125,0 128,0 3,0 3,9 ≈125



5M



Incluant 127,0 128,0 1,0 6,5 CA26-594 104,0 113,0 9,0 1,6 ≈75 5B4 CA26-595 86,0 89,0 3,0 4,3 ≈85



5NE



Incluant 88,0 89,0 1,0 9,3 Et 173,9 193,0 19,1 2,1 ≈175







5B4







Incluant 176,0 177,0 1,0 8,5 Incluant 192,0 193,0 1,0 19,6 CA26-596 24,0 34,0 10,0 1,1 ≈25 3E CA26-597 37,0 55,0 18,0 1,1 ≈30 3E Et 213,0 229,0 16,0 1,4 ≈200



5B4



Incluant 215,0 216,0 1,0 9,8

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 90 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (vue en plan régionale)

Figure 2 : Localisation des nouveaux résultats de forage (section longitudinale régionale)





Figure 3 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Main

Secteur Main

Le Secteur Main représente un intérêt très prometteur, avec plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies et des gisements aurifères, notamment Chimo, East Chimo et West Nordeau, avec des ressources indiquées de 736 600 onces (9,4 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et des ressources présumées de 2 036 800 onces (29,1 millions de tonnes à 2,2 g/t Au). De plus, deux nouvelles zones aurifères à haute teneur ont été découvertes lors des dernières campagnes de forage de Cartier, soit les zones VG9 et VG10.

Les trois gisements s’étendent le long d'un corridor cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Cadillac) et se situent au contact entre les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock), les conglomérats et les formations de fer du Groupe de Cadillac et les roches volcaniques mafiques (basalte) du Groupe de Piché. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

Le Secteur Main, défini par au moins vingt-six zones aurifères subparallèles, est généralement et principalement associé à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la pyrite et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Main

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA26-341 331549 5320070 342 199 -63 381 CA26-343 331460 5320182 339 211 -71 300 CA26-344 331460 5320182 339 233 -72 330 CA26-594 333094 5319614 349 208 -44 339 CA26-595 333094 5319614 349 239 -74 226 CA26-596 332969 5319666 349 208 -48 207 CA26-597 332969 5319666 349 235 -65 288

Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Main

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA26-341 219,0 222,0 3,0 3,1 ≈195







6N1







Incluant 220,0 221,0 1,0 1,5 Incluant 221,0 222,0 1,0 7,3 Et 353,3 366,0 12,7 1,8* ≈315































6































Incluant 353,3 354,0 0,7 6,9* Incluant 354,0 355,0 1,0 1,6 Incluant 360,0 361,0 1,0 2,7 Incluant 361,0 362,0 1,0 1,0 Incluant 362,0 363,0 1,0 1,1 Incluant 363,0 364,0 1,0 4,2 Incluant 364,0 365,0 1,0 4,5 Incluant 365,0 366,0 1,0 1,7 CA26-343 97,0 109,0 12,0 1,6 ≈100















5M















Incluant 98,0 99,0 1,0 3,2 Incluant 99,0 100,0 1,0 2,8 Incluant 107,0 108,0 1,0 10,7 Incluant 108,0 109,0 1,0 1,0 CA26-344 125,0 128,0 3,0 3,9 ≈125











5M











Incluant 125,0 126,0 1,0 3,1 Incluant 126,0 127,0 1,0 2,0 Incluant 127,0 128,0 1,0 6,5 CA26-594 104,0 113,0 9,0 1,6 ≈75















5B4















Incluant 107,0 108,0 1,0 1,2 Incluant 108,0 109,0 1,0 3,7 Incluant 109,0 110,0 1,0 4,7 Incluant 112,0 113,0 1,0 1,3 CA26-595 86,0 89,0 3,0 4,3 ≈85











5NE











Incluant 86,0 87,0 1,0 1,1 Incluant 87,0 88,0 1,0 2,5 Incluant 88,0 89,0 1,0 9,3 Et 173,9 193,0 19,1 2,1 ≈175



























5B4



























Incluant 174,9 176,0 1,1 1,8 Incluant 176,0 177,0 1,0 8,5 Incluant 177,0 178,0 1,0 2,5 Incluant 178,0 179,0 1,0 1,1 Incluant 179,0 180,0 1,0 1,5 Incluant 180,0 181,0 1,0 1,2 Incluant 192,0 193,0 1,0 19,6 CA26-596 24,0 34,0 10,0 1,1 ≈25















3E















Incluant 30,0 31,0 1,0 1,5 Incluant 31,0 32,0 1,0 2,6 Incluant 32,0 33,0 1,0 2,0 Incluant 33,0 34,0 1,0 1,3 CA26-597 37,0 55,0 18,0 1,1 ≈30































3E































Incluant 37,0 38,0 1,0 1,7 Incluant 38,0 39,0 1,0 1,3 Incluant 40,0 41,0 1,0 2,9 Incluant 41,0 42,0 1,0 1,7 Incluant 42,0 43,0 1,0 1,2 Incluant 44,0 45,0 1,0 3,8 Incluant 50,0 51,0 1,0 1,3 Incluant 53,0 54,0 1,0 1,9 Et 213,0 229,0 16,0 1,4 ≈200



















5B4



















Incluant 213,0 214,0 1,0 2,9 Incluant 215,0 216,0 1,0 9,8 Incluant 218,0 219,0 1,0 3,0 Incluant 226,0 227,0 1,0 3,4 Incluant 228,0 229,0 1,0 1,0

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 90 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tEtis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (stEtards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

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